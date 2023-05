Nicolas Sarkozy on presidenttikautensa jälkeen ollut monen kohun keskiössä.

Ranskalainen muutoksenhakutuomioistuin ei muuttanut maan entisen presidentin Nicolas Sarkozyn korruptiosta ja vallan väärinkäytöstä saamaa vankeustuomiota. Hänet tuomittiin vuonna 2021 kolmen vuoden vankeusrangaistukseen siten, että kaksi jälkimmäistä vuotta tuomiosta oli ehdollista.

Tuomioistuin sallii Sarkozyn suorittavan vankeusvuotensa kotona seurantalaitetta käyttämällä. Lisäksi Sarkozya on kielletty toimimasta julkisissa tehtävissä kolmeen vuoteen.

68-vuotias Sarkozy poistui oikeussalista kommentoimatta päätöstä. Hänen asianajajansa kertoi, että päätöksestä valitetaan kassaatio-oikeuteen, joka on Ranskan korkein muutoksenhakutuomioistuin.

Sarkozy toimi Ranskan presidenttinä vuodesta 2007 vuoteen 2012. Kautensa jälkeen hän on ollut osallisena monenlaisissa kohuissa.

Nyt käsitellyssä tapauksessa oikeus katsoi, että Sarkozy ja hänen entinen asianajajansa Thierry Herzog sopivat tuomari Gilbert Azibertin kanssa, että tuomari hankkii ja jakaa tietoja Sarkozya koskevasta rikostutkinnasta.

Myös Herzogin ja Azibertin tuomiot pysyivät ennallaan. Asianajajaa on myös kielletty toimimasta ammatissaan kolmeen vuoteen.

Korruptio tuli ilmi, kun tutkijat salakuuntelivat Sarkozyn kahta virallista puhelinta. Tuolloin selvisi, että Sarkozylla oli myös vuonna 2014 avattu epävirallinen, Paul Bismuthin nimellä avattu liittymä, jonka kautta hän kommunikoi Herzogin kanssa.

Puheluiden sisältö johti lopulta korruptiotuomioon. Sarkozy kiisti tuolloin kaikki syytökset ja valitti tuomiosta välittömästi.

Muutoksenhakutuomioistuimen käsittelyn alkaessa viime joulukuussa Sarkozy vakuutti edelleen syyttömyyttään.

Puhelinkeskustelut Herzogin kanssa kuultiin oikeussalissa, ja niiden uskottiin olevan keskeisessä roolissa tuomioistuimen päätöksessä.

Niin kutsuttu Bismuth-tapaus on vain yksi oikeusjuttu, joissa hyperpresidentiksi kutsuttu Sarkozy on mukana. Hänet on esimerkiksi aiemmin tuomittu vaalikampanjan rahoitukseen liittyvistä epäselvyyksistä, ja tapausta on määrä käsitellä oikeudessa uudelleen vielä tänä vuonna.

Oikeudellisista murheistaan huolimatta Sarkozy on edelleen Ranskassa vaikutusvaltainen henkilö. Hän on erityisesti Ranskan poliittisen oikeiston suosiossa.