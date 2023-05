Viidakossa harhailleista lapsista vanhin on 13-vuotias ja nuorin vain 11 kuukauden ikäinen. Nelikkoa oli etsinyt yli sata sotilasta vainukoirien kanssa.

Kolumbiassa neljä kadoksissa ollutta lasta on löytynyt elossa keskeltä Amazonin sademetsää yli kaksi viikkoa sitten sattuneen tuhoisan lentoturman jälkeen.

Alkuperäisväestöön kuuluvan nelikon löytymisestä kertoi maan presidentti Gustavo Petro Twitterissä.

Toukokuun 1. päivänä sattuneessa onnettomuudessa kuoli kolme aikuista.

Pelastajat olivat uskoneet koneessa matkustaneiden lasten harhailleen viidakossa turman jälkeen. Vanhin lapsista on 13-vuotias ja nuorin vain 11 kuukauden ikäinen. Kahden muun iät ovat yhdeksän ja neljä.

Kolumbialaispresidentti kuvaili varhain torstaina Suomen aikaa julkaisemassaan twiitissä lasten etsintöjä vaivalloisiksi. Lapsia oli etsinyt yli sata sotilasta vainukoirien kanssa.

Keskiviikkona maan asevoimat olivat kertoneet, että etsintöjä oli tehostettu sen jälkeen, kun pelastajat olivat löytäneet kepeistä ja oksista rakennetun väliaikaissuojan. Tämä sai heidät uskomaan, että joku oli selvinnyt onnettomuudesta.

Asevoimien julkaisemissa kuvissa näkyi, että maassa oli myös sakset ja hiuslenkki. Aiemmin viidakosta oli puolestaan löytynyt vauvan juomapullo ja puoliksi syöty hedelmä.

Maanantain ja tiistain aikana sotilaat olivat löytäneet lentäjän ja kahden aikuisen ruumiit. Toinen kuolleista matkustajista oli lasten äiti. Perhe kuuluu huitoto-heimoon.

Heidän koneensa oli ollut matkalla San Jose del Guaviareen, joka on yksi tärkeimmistä kaupungeista Kolumbian puolella Amazonin sademetsässä.

Etsintöjä olivat hankaloittaneet muun muassa villieläimet, raskas sade ja jättimäiset puut, jotka voivat kasvaa jopa 40 metrin korkuisiksi.

Etsijöillä oli ollut apunaan kolme helikopteria, joista yksi oli soittanut ilmasta lasten isoäidin nauhoittamaa viestiä.

Huitoton kielellä esittämässään viestissä hän oli pyytänyt lapsia lopettamaan liikkumisen.

Viranomaiset eivät ole antaneet arvioita siitä, mikä aiheutti koneen putoamisen.

Lentäjä oli ilmoittanut ongelmista moottorin kanssa vain minuutteja ennen kuin kone katosi tutkasta, kertoo Kolumbian katastrofivirasto.

Lentokoneella kulkeminen on yleistä alueella, koska teitä on harvakseltaan ja joen kautta kulkeminen on niin ikään vaikeaa.