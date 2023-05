Hermostosairaudesta kärsivä Kara-Murza tuomittiin viime kuussa 25 vuoden vankeuteen muun muassa maanpetoksesta.

Venäläisen oppositioaktivistin Vladimir Kara-Murzan terveys on heikentynyt telkien takana, kertoo hänen vaimonsa.

”Olen huolissani”, Evgenia Kara-Murza sanoo uutistoimisto AFP:n haastattelussa.

”Hänen terveytensä on todellakin heikentynyt.”

Vladimir Kara-Murzalla oli ollut vakavia terveysongelmia jo ennen kuin hänet otettiin kiinni viime vuonna. Hän on kärsinyt hermostosairaudesta, polyneuropatiasta, jonka hän on sanonut johtuneen vuosina 2015 ja 2017 tapahtuneista myrkytysyrityksistä. Terveys on heikentynyt merkittävästi edellisen vuoden aikana, kun hän odotti oikeudenkäyntiä vankeudessa.

Evgenia Kara-Murza varoittaa tilanteen pahenevan edelleen nyt, kun hänen miehelleen on annettu tiukka tuomio.

Vladimir Kara-Murza, 41, tuomittiin viime kuussa 25 vuoden vankeuteen maan­petoksesta, väärän tiedon levittämisestä Venäjän asevoimista sekä yhteyksistä ei-toivottuun organisaatioon. Kara-Murza on valittanut tuomiosta, joka on pisin, joka venäläiselle oppositiohahmolle on viime vuosina annettu. Hänen vaimonsa kertoo uskovansa, että valitus hylätään.

Hän huomautti, että Venäjän laki kieltää polyneuropatiasta kärsivien ihmisten vangitsemisen, mutta Venäjän viranomaisia tämä ei ole kiinnostanut.

Evgenia Kara-Murza kommentoi miehensä tilannetta Genevessä ihmisoikeuksien ja demokratian huippukokouksen yhteydessä.

Haastattelun yhteydessä hän ilmaisi tuohtumustaan miehensä tuomiosta, jota hän kuvaili Venäjän hallinnon kyyniseksi kostoksi. Evgenia Kara-Murza alleviivaa, että hänen miehensä vankilan johtaja sekä oikeudenkäyntiä valvonut tuomari ovat samoja henkilöitä, joita vastaan Vladimir Kara-Murza oli yrittänyt saada länsimaita asettamaan pakotteita.

Evgenia Kara-Murza Genevessä ihmisoikeuksien ja demokratian huippukokouksessa keskiviikkona.

Oppositioaktivistilla oli merkittävä rooli niin kutsutun Magnitski-lain aikaan saamisessa. Laki on nimetty venäläisessä vankilassa epäselvissä olosuhteissa kuolleen juristi Sergei Magnitskin mukaan. Laki kieltää ihmisoikeusrikoksiin syyllistyneiltä pääsyn Yhdysvaltoihin ja mahdollistaa heidän varojensa jäädyttämisen. Alkujaan lailla haluttiin rangaista Magnitskin kuolemaan liittyneitä, mutta sittemmin se on laajentunut yleisemmälle tasolle.

Sittemmin vastaavanlaisia lakeja on säädetty myös muissa maissa, myös EU:ssa, joskin eurooppalainen version nimi ei viittaa venäläisasianajajaan.

”(Venäjän) hallinto selkeästi näkee mieheni henkilökohtaisena vihollisenaan”, Evgenia Kara-Murza sanoi.

Hän kertoi lastensa melkein menettäneen isänsä jo kahdesti aiemmin. Evgenia Kara-Murza viittasi myrkytysyrityksiin ja sanoi näiden ollen tappoyrityksiä, ei uhkailua.

Vaaroista huolimatta Vladimir Kara-Murza ei ollut vaimonsa mukaan epäröinyt palata Venäjälle. Hän sanoo tukevansa miehensä päätöstä.

”Tietenkin se saa minut pelkäämään hänen henkensä puolesta”, hän sanoi silmiensä täyttyessä kyynelistä.

”Minulle ainoa vaihtoehto on seistä hänen rinnallaan ja taistella hänen kanssaan ja taistella hänen puolestaan”, Evgenia Kara-Murza sanoi.

Häneltä kysyttiin myös, uskooko hän, että muut seuraisivat hänen miehensä esimerkkiä. Hän vastasi kysymykseen viittaamalla noin 20 000 ihmiseen, jotka on otettu umpimähkäisesti kiinni Venäjällä sen jälkeen, kun maa aloitti laajan hyökkäyksensä Ukrainassa viime vuoden helmikuussa.

Venäjän presidentin Vladimir Putinin hallinto on Evgenia Kara-Murzan mukaan voinut toimia yli kahden vuosikymmenen ajan rangaistuksitta. Ukrainan voitto voisi kuitenkin Kara-Murzan mukaan vihdoin lähettää Kremliin viestin siitä, ettei se selviä enää vastaavien rikosten tekemisestä.