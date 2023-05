Syytösten mukaan Prigožin haluaa Venäjällä merkittävään poliittiseen asemaan ja käyttää esimerkiksi Bahmutin taisteluita vain tuon henkilökohtaisen tavoitteen edistämiseen.

Yksityisarmeija Wagnerin johtaja Jevgeni Prigožin saa presidentti Vladimir Putinin luottokumppaneilta viestejä, joilla yritetään kehottaa häntä lopettamaan poliittiset pyrkimyksensä, päättelee yhdysvaltalainen ajatushautomo ISW eli Institute for the Study of War.

ISW kertoo venäläisillä Telegram-kanavilla kiertäneistä viesteistä, joissa esitetään Prigožinia kohtaan syytöksiä siitä, että hän toimii Ukrainan sodassa täysin itsekkäin tarkoitusperin.

Syytösten mukaan Prigožin haluaa Venäjällä merkittävään poliittiseen asemaan ja käyttää esimerkiksi Bahmutin taisteluita vain tuon henkilökohtaisen tavoitteen edistämiseen – sen sijaan, että taistelisi sodassa aidosti Venäjän puolesta.

Samankaltaisia arvioita ovat esittäneet monet asiantuntijat jo pitkään länsimaisissa medioissa. Mutta Venäjän Telegramissa kiertävien syytösten takana ovat ISW:n mukaan Putinia lähellä olevat venäläiset voimahahmot, silovikit.

Venäjän media kysyi hiljattain Prigožinilta suoraan, ovatko silovikit painostaneet häntä tällä tavoin. Prigožin vastasi erään ”vanhemman Venäjän hallinnon edustajan” syyttäneen häntä oman edun tavoittelusta. Wagner-johtaja ei nimennyt tätä henkilöä mutta tarkensi, ettei kyse ole Putinista.

Epäsuorasti hän vihjasi, että vastaava ajattelu on levinnyt laajalle Venäjän presidentin­hallinnossa. Prigožin sanoi olevansa valmis ottamaan yhteen ”byrokraattien” kanssa. Toistaiseksi Prigožinin hiljennysyritykset eivät siis vaikuta tuottavan tulosta.

ISW kertoo, että silovikit uhkailevat myös niitä Venäjän hallintoon kuuluvia, joilla tähän asti ovat tukeneet Wagneria. Yksi tällainen on duuman puhemies Vjatšeslav Volodin, joka tiettävästi jätti Wagnerin puolesta puhumisen välttääkseen konfliktia Venäjän puolustusministeri Sergei Šoigun kanssa.

Venäjän ylimmässä hallinnossa eniten Prigožinia vastustaakin juuri Šoigu, ajatus­hautomo arvioi. Prigožin tietää, ettei Putin ole vakuuttunut Šoigun kyvyistä viedä Venäjän armeijaa voittoon Ukrainassa. Prigožin ajattelee, että Wagnerin voitto Bahmutissa voisi antaa hänelle mahdollisuuden syrjäyttää Šoigu.

Wagner-pomon ja puolustusministerin riidassa on siis kyse molempien osapuolten yrityksistä suojella itseään.