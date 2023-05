Duuman edustaja: Meidän on jatkettava reagoimista negatiivisesti Suomen toimiin

Venäjän mediassa Suomen Venäjän-edustustojen tilien jäädytys on linkitetty Venäjän Suomen-edustustojen pankkiliikenteen rajoituksiin, Venäjän tiede- ja kulttuurikeskuksen jäädytykseen sekä neuvotteluihin Yhdysvaltojen ja Suomen puolustusyhteistyösopimuksesta.

Venäläismedia uutisoi keskiviikkona laajasti Suomen edustustojen tilien jäädyttämisestä Venäjällä. Venäjä on jäädyttänyt Suomen kahden edustuston, Suomen Moskovan-suurlähetystön ja Suomen Pietarin-pääkonsulaatin pankkitilit.

Venäjällä toimien syyksi on nostettu esimerkiksi Venäjän Helsingissä sijaitsevan tiede- ja kulttuurikeskuksen tontin ja rakennusten jäädyttäminen, mutta myös Yhdysvaltojen joukkojen mahdollinen toimiminen Suomen maaperällä.

Venäjällä äänessä on ollut erityisesti ulkoministeriön tiedottaja Marija Zaharova. Hän kertoi keskiviikkona, että kyseessä ovat Venäjän mukaan vastavuoroiset toimet, joiden syynä on Venäjän-edustustojen pankkiliikenteen rajoittaminen. Niiden pankkitoiminnot on rajoitettu yhteen pankkiin, Nordeaan.

Zaharova kertoi Venäjän tarjonneen Suomelle käytettäväksi vastavuoroisesti yhtä pankkia, VTB:tä. Pankki on kuitenkin EU:n ja Yhdysvaltojen pakotteiden alainen, joten Suomen edustustojen tilien siirtäminen sinne on käytännössä mahdotonta.

Suomea varoitettiin mahdollisista toimista useaan otteeseen, mutta Suomi ”ei valinnut rakentavaa lähestymistapaa”, Zaharova sanoi Venäjän valtio-omisteisen uutistoimiston Tassin mukaan.

Myös suomalaismediaa ja -viranomaisia, esimerkiksi Helsingin Sanomia ja ulkoministeri Pekka Haavistoa, on siteerattu laajalti esimerkiksi Tassissa ja pietarilaisjulkaisu Fontankassa.

Venäläinen Lenta.ru-julkaisu nosti Venäjän ”vastavuoroisten toimien” syyksi sen, että Suomen ulosottoviranomainen oli aiemmin jäädyttänyt Helsingissä sijaitsevan Venäjän tiede- ja kulttuurikeskuksen tontin ja rakennukset. Venäjän ulkoministeriö on Lentan mukaan varoittanut Suomea vastavuoroisista toimista.

Ulosottolaitos kuitenkin perui tiede- ja kulttuurikeskuksen jäädytyksen Venäjän nootin jälkeen 19. huhtikuuta. Suomi sai tiedon Venäjän-edustustojensa tilien jäädyttämisestä 27. huhtikuuta.

Samassa Lentan jutussa tilien jäädyttämistä kommentoi Aleksei Tšepa, joka on valtion duuman kansainvälisten asioiden komitean ensimmäinen varapuheenjohtaja. Haastattelussa Tšepa ilmoittaa, että Venäjän tulee Suomen toimien vuoksi ”jatkaa reagoimista negatiivisesti”.

”Nämä askeleet tietysti heijastuvat tietyllä tavalla meidän suhteisiimme, mutta eivät yhtä voimakkaasti kuin Suomeen. Ja meidän täytyy jatkaa reagoimista negatiivisesti. Koska valitettavasti Suomi jatkaa meihin suuntautuvia negatiivisia toimia”, ilmoitti Tšepa.

Hän ei kerro, mihin Suomen ”negatiivisiin toimiin” hän tarkalleen viittaa.

EU ja monet länsimaat ovat asettaneet Tšepalle henkilöpakotteita Ukrainassa käytävän sodan vuoksi.

Maanpaossa toimiva oppositiolehti Novaja Gazeta Europa puolestaan linkittää tilien jäädytyksen sopimukseen, joka antaisi Yhdysvalloille mahdollisuuden käyttää esteettä Suomen maaperää. Julkaisu kertoo lyhyesti tilien jäädytyksestä ja jatkaa samaa juttua kertomalla maiden kahdenvälisestä puolustusyhteistyösopimuksesta.

HS kertoi toukokuussa, että Suomen ja Yhdysvaltain välille neuvotellaan parhaillaan kahdenvälistä puolustus­yhteistyötä koskevaa sopimusta.

Yhdysvaltojen joukkojen mahdollista sijoittamista Suomeen kommentoi Tassille viimeksi tiistaina Venäjän ulkoministeriön varapuheenjohtaja Sergei Rjabkov. Rjabkovin mukaan ulkomaisten joukkojen sijoittaminen Suomen maaperälle rikkoisi vuonna 1990 allekirjoitettua Tavanomaiset aseet Euroopassa eli TAE-sopimusta. TAE-sopimuksella on asetettu ylärajat muille kuin ydinaseille Euroopassa.

”Riittää sanoa, että nyt Yhdysvaltojen ja Naton voimat eivät varjosta Pietaria vain lounaasta, josta rajalle on 105 kilometriä, vaan myös luoteesta – noin 140 kilometrin päästä”, Rjabkov sanoi.

Toukokuun alussa myös Venäjän suurlähetystö Helsingissä kertoi Kommersant-lehdelle, kuinka sen mukaan Suomi on ”tuhonnut” Suomen ja Venäjän kahdenväliset diplomaattisuhteet ”lähes täysin”.

Edustuston mukaan Suomi tuhosi kahdenväliset suhteensa Venäjään liittymällä Natoon.

Edustusto syytti myös Suomen johtoa taloussuhteiden kutistamisesta minimiin vuonna 2022 sekä Suomen liittymistä EU:n ”laittomaan” pakoterintamaan.

Haavisto kertoi keskiviikkona uskovansa, ettei toimien syynä ole Suomen liittyminen Natoon vaan Venäjän turhautuminen EU:n toimia kohtaan.

Suomen Venäjän-edustustojen tilien jäädyttäminen nousi julkisuuteen keskiviikkona HS:än uutisoitua aiheesta.

Suomen edustustot eivät voi käyttää Venäjällä pankkitilejään, ja edustustojen kulut, kuten vuokra ja laskut, on maksettu kiertoteitse esimerkiksi käteisellä.

Haavisto kertoi, että Suomi on lähettänyt Venäjälle nootin, mutta virallista selvitystä asiasta ei ole vielä saatu. Suomen Pietarin ja Moskovan edustustojen toiminta jatkuu Venäjällä normaalisti.