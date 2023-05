Vesi on alkanut jo paikoin laskea, eikä perjantaiksi odoteta enää paljoa sadetta.

Italian tulvissa kuolleiden lukumäärä on noussut jo 11:een, viranomaiset kertoivat torstaina. Tuoreimmat löydetyt uhrit pohjoisen Emilia Romagnan alueella olivat kaksi noin 70-vuotiasta maanviljelijää. Heidän epäillään kuolleen saatuaan sähköiskun siirtäessään jääkaappia tulvivaan taloon, paikalliset tiedotusvälineet kertoivat.

Tulvien vuoksi jo noin 10 000 ihmistä on evakuoitu kodeistaan. Torstaina viranomaiset määräsivät kolme kylää lisää tyhjennettäviksi Ravennan lähistöllä.

Lähes parikymmentä jokea tulvii Emilia Romagnan alueella alkuviikon rankkasateiden vuoksi. Kokonaisia asuin- ja peltoalueita on jäänyt veden alle, minkä lisäksi satoja teitä on vaurioitunut ja kotieläimiä hukkunut.

Vesi on paikoin alkanut laskea, ja osa asukkaista on päässyt takaisin vedestä ja mudasta kärsineisiin koteihinsa. Torstaina vettä satoi enää vähän, ja perjantaiksikin on ennustettu enää tihkusadetta.

Italian maatalousministerin Francesco Lollobrigidan mukaan tulvien aiheuttamia materiaalisia vahinkoja on vielä mahdotonta arvioida täsmällisesti, sillä suuri osa alueesta on yhä veden alla.