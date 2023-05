Sayfullo Saipov ajoi vuonna 2017 pakettiautolla väkijoukkoon New Yorkissa ja tappoi kahdeksan ihmistä.

Kahdeksan ihmistä vuonna 2017 New Yorkissa tappanut Sayfullo Saipov on tuomittu kahdeksaan elinkautiseen vankeusrangaistukseen, kertovat muun muassa uutistoimisto Reuters ja The New York Times -sanomalehti.

Uzbekistanilainen Saipov ajoi vuonna 2017 pakettiautolla väkijoukkoon New Yorkin kaupungin West Sidessa. Tapauksen kuolonuhreista kuusi oli ulkomaalaisia turisteja, viisi Argentiinasta ja yksi Belgiasta.

Saipov oli omien sanojensa mukaan toivonut, että hänen tekonsa herättäisi huomiota ja islamistinen terroristijärjestö Isis hyväksyisi hänet jäsenekseen. Oikeudenkäyntinsä aikana hän ei osoittanut katumusta.

Oikeudenkäynnissä kuultiin uhrien omaisia, hyökkäyksessä loukkaantuneita ja muita asiaan liittyviä ihmisiä.

Tapaus oli Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin hallinnon aikana ensimmäinen liittovaltion oikeudenkäynti, jossa käsiteltiin mahdollisuutta kuolemantuomioon.

Lopulta valamiehistö ei päässyt yksimielisyyteen kuolemanrangaistuksesta, joten Saipov tuomittiin elinkautiseen. Hän tulee todennäköisesti suorittamaan tuomionsa erityisvaarallisten vankien laitoksessa Coloradossa.