Presidentti Xi Jinping lupasi uutta aikakautta suhteissa Keski-Aasian tasavaltoihin ja vahvisti rooliaan Venäjän naapurustossa.

Kiinan presidentti Xi Jinping julkaisi suunnitelman Keski-Aasian tasavaltojen modernisoimiseksi ja vahvisti samalla rooliaan alueella, jota Moskovan pitää etupiirinään. Jinping puhui Kiinan ja viiden Keski-Aasian tasavallan johtajien kokouksen jälkeen Luoteis-Kiinassa Xianissa perjantaina.

Xi julisti uuden aikakauden alkamista Kiinan ja Keski-Aasian tasavaltojen suhteissa, uutistoimisto Reuters kertoi kokouksen jälkeen pidetystä tiedotustilaisuudesta.

”Yhdessä luomme uuden paradigman”, Xi sanoi.

Uusi ajattelutapa merkitsisi Xin mukaan ”vastavuoroista kaikkia osapuolia hyödyttävää korkean tason yhteistyötä” sekä rauhaa ja vakautta alueella.

Kokoukseen osallistuneet Keski-Aasian tasavallat Kazakstan, Kirgistan, Tadžikistan, Kirgistan ja Uzbekistan ovat Kiinan historiallisen silkkitien varrella. Venäjä laskee nämä entiset neuvostotasavallat omaksi etupiirikseen.

Venäjä on menettänyt valta-asemaansa alueella viime aikoina, sillä hyökkäyssota Ukrainaan on säikäyttänyt ja suututtanut myös Keski-Aasian tasavaltoja. HS vieraili hiljattain Kazakstanissa, joka on vastustanut erityisen näkyvästi Venäjän hyökkäyssotaa.