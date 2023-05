CNN:n lähteen mukaan Yhdysvaltain liittolaismaiden olisi määrä päättää tulevien kuukausien aikana mahdollisista hävittäjätoimituksista.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden kertoi G7-maiden kokouksessa Japanin Hiroshimassa Yhdysvaltojen aikovan tukea ukrainalaislentäjien F-16-koulutuksia, kertoo yhdysvaltalainen puolustuslähde uutiskanava CNN:lle.

Koulutuksen ei odoteta tapahtuvan Yhdysvalloissa vaan todennäköisesti kokonaan Euroopassa. Yhdysvaltalainen henkilöstö kuitenkin osallistuisi koulutukseen yhdessä eurooppalaisten liittolaisten ja kumppanien kanssa.

Koulutuksen odotetaan kestävän kuukausia.

”Samalla kun koulutus tapahtuu tulevien kuukausien aikana, osallistuvien maiden koalitiomme tulee päättämään, milloin toimittaa hävittäjiä, miten monta niitä toimitetaan ja kuka niitä toimittaa”, sanoi CNN:lle puhunut virkamies.

Myös uutistoimisto AP:n lähteet kertoivat Bidenin hyväksyneen koulutussuunnitelmat. AP:n saamat tiedot olivat hyvin samansisältöisiä kuin CNN:n.

Myös Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel kommentoi hävittäjäaikeita tiedotustilaisuudessaan aiemmin perjantaina.

”Mitä taisteluhävittäjiin tulee, olette ehkä nähneet, että jotkin valtiot ovat ilmoittaneet koalitioista lentäjien kouluttamiseksi. Tulemme keskustelemaan aiheesta tänään Yhdysvaltojen ja muiden liittolaisten kanssa”, vastasi Michel hävittäjistä kysyneelle toimittajalle.

Muun muassa Hollanti on sanonut, että se voisi olla valmis toimittamaan F-16-hävittäjiä Ukrainaan.

Yhdysvaltain hallinto on viestinyt eurooppalaisille liittolaisilleen viime viikkoina, että Yhdysvallat sallisi F-16-hävittäjien toimituksen Ukrainaan. CNN:n mukaan hallinnon viranomaiset eivät kuitenkaan tietääkseen ole saaneet muodollisia pyyntöjä hävittäjätoimituksiin.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on viime aikoina matkustanut paljon ympäri Eurooppaa ja maailmaa. Yhtenä matkojen tavoitteista on ollut saada Ukrainalle länsimaisia hävittäjiä. Muun muassa Britannia on aiemmin sanonut olevansa valmis aloittamaan ukrainalaisten hävittäjälentäjien koulutuksen.

Zelenskyi tapasi maanantaina Britannian pääministerin Rishi Sunakin. Tapaamisen jälkeen Zelenskyi sanoi olevansa toiveikas ”hävittäjäkoalition” luomisesta.