The New York Timesin käsiinsä saama videomateriaali sekä lehden tekemät haastattelut piirtävät synkkää kuvaa Kreikan turvapaikkakäytänteistä.

Itävaltalaisen avustustyöntekijän keräämä videomateriaali näyttää, miten Kreikan merivartiosto vie joukon turvapaikanhakijoita merelle ja jättää heidät lautalle oman onnensa nojaan.

Yhdysvaltalaismedia The New York Times todensi videoiden paikkansapitävyyden ja haastatteli 11 turvapaikanhakijaa, jotka merivartiosto oli jättänyt merelle.

”Kun he laittoivat meidät puhallettavalle kumiveneelle, he tekivät sen ilman sääliä”, 27-vuotias Somaliasta kotoisin oleva Naima Hassan Aden kertoi The New York Timesille.

Adenilla oli veneessä mukanaan hänen kuusikuukautinen vauvansa.

Moni Eurooppaan yrittävistä turvapaikanhakijoista saapuu ensin Kreikkaan.

Kreikka on useaan otteeseen valittanut, että se kantaa liian suuren vastuun Eurooppaan saapuvista turvapaikanhakijoista. Maa on myös kieltänyt kohtelevansa turvapaikanhakijoita huonosti.

Kreikan pääministeri Kyriakos Mitsotakis puolusti viime viikolla tulevien vaalien alla hallituksensa ”kovia mutta reiluja” maahanmuuttokäytäntöjä ja kehuskeli ”laittomien siirtolaisten” määrän tippuneen 90 prosentilla, NY Times kertoo.

Kreikan hallitus ei vastannut NY Timesin kommenttipyyntöihin liittyen merivartiostonsa toimintaan.

Euroopan komission maahanmuutosta vastaava tiedottaja kommentoi lehden keräämää materiaalia sanoen, että Kreikan pitää noudattaa Euroopan unionin turvapaikkasääntöjä ja kansanvälistä lakia, jonka mukaan jokaisella on oikeus turvapaikkakäsittelyyn.

Komissiosta luvattiin viedä asia Kreikan viranomaisille.

Merivartioston jätettyä turvapaikanhakijat keskelle Egeanmerta kumivene jatkoi ajelehtimista kaakkoon kohti Turkin rannikkoa.

Sieltä Turkin merivartiosto poimi turvapaikanhakijat kyytiin ja vei heidät pidätyskeskukseen Turkin Izmiriin.