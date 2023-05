Jalkapallofanit olivat kokoontuneet seuraamaan paikallista ottelua Alianzan ja FAS:n välillä.

Ainakin yhdeksän ihmistä on tallautunut kuoliaaksi jalkapallostadionilla El Salvadorissa Keski-Amerikassa, poliisi kertoo uutistoimisto AFP:n mukaan.

Turma tapahtui lauantaina paikallista aikaa, kun jalkapallofanit kokoontuivat katsomaan paikallista ottelua Alianzan ja FAS:n välillä Cuscatlánin stadionille pääkaupunki San Salvadoriin.

Poliisin mukaan loukkaantuneita on useita ja ainakin kaksi heistä on kriittisessä tilassa. Loukkaantuneita on viety läheisiin sairaaloihin.

Tulospalvelun mukaan Alianzan ja FAS:n pudotuspeli­ottelu keskeytettiin ”katsojaongelman” vuoksi.

Paikalliset mediat ovat julkaisseet kuvia maassa makaavista ihmisistä, väkijoukosta ja ambulansseista stadionin luona. Diario El Salvador -sivuston mukaan viranomaiset yrittävät tyhjentää areenaa.

El Diario de Hoy -lehti kertoo, että joidenkin paikalla olleiden mukaan poliisi käytti kyynelkaasua areenalle pyrkineisiin ihmisiin, mikä mahdollisesti aiheutti ihmisvyöryn. Lehden mukaan osaa faneista on hoidettu stadionin nurmella tukehtumisoireiden takia.