Ukraina kiistää Venäjän väitteet Bahmutin valtaamisesta. Raunioituneen kaupungin saamisen merkitys olisi Venäjälle ainoastaan symbolinen.

Venäjä sanoo vallanneensa Bahmutin kaupungin kokonaan. Ukraina puolestaan kiistää Venäjän väitteet ja sanoo, että taistelut kaupungissa jatkuvat yhä.

Asiasta ovat kertoneet esimerkiksi Venäjän valtiollinen uutistoimisto Tass sekä uutistoimistot AFP ja Reuters.

Itä-Ukrainassa Donetskin alueella sijaitsevan kaupungin hallinnasta on käyty kuluttavia taisteluja viime elokuusta lähtien.

Mitä tilanteesta tiedetään ja mikä kaupungin valtaamisen merkitys olisi? Kokosimme kuusi kysymystä ja vastausta.

Mitä kaupungin tilanteesta tiedetään?

Venäjän ja Ukrainan lausunnot tilanteesta ovat keskenään ristiriidassa.

Lauantaina Wagner-ryhmän johtaja Jevgeni Prigožin väitti joukkojensa ottaneen haltuunsa koko Bahmutin kaupungin. Prigožin ilmoitti valtauksesta lehdistöpalvelunsa julkaisemalla videolla, jolla Wagnerin sotilaat esiintyvät voitokkaina rauniokaupungin keskellä.

Myöhemmin Venäjän valtiollinen uutistoimisto Tass kertoi, että myös Venäjä sanoo vallanneensa Bahmutin täysin. Maan puolustusministeriö ilmoitti asiasta lausunnossa. Myös Venäjän presidentti Vladimir Putin on onnitellut Wagnerin ja Venäjän asevoimien joukkoja kaupungin valtaamisesta.

Ukraina on kiistänyt väitteet. Maan apulaispuolustusministeri Hanna Maljar kommentoi Prigožinin väitteitä tuoreeltaan sanomalla, että Ukrainan joukoilla olisi yhä hallussaan ainakin joitakin teollisuuteen ja infrastruktuuriin liittyviä rakennuksia, mutta tilanne on "kriittinen". Aamukuudelta sunnuntaina Ukrainan pääesikunta tiedotti, että taistelut Bahmutin suunnalla jatkuvat.

Tiedot Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin lausunnoista asiaan ovat olleet sunnuntaina ristiriitaisia. Japanin G7-kokouksessa vieraileva Zelenskyi vaikutti ensin myöntävän, ettei kaupunki olisi enää Ukrainan hallussa.

Myöhemmin presidentin kanslia sanoi, että lausuntoa olisi tulkittu virheellisesti. AFP kertoo Zelenskyin sanoneen, ettei kaupunkia olisi miehitetty.

Avoimiin tietolähteisiin perustuvasta rintamakartasta käy ilmi, että valtaosa Bahmutin kaupungin keskustasta näyttää olevan Venäjän hallussa. Viime viikkoina Venäjä on edennyt Bahmutissa tasaisesti idästä länteen kohti Hromoven kylää.

Karttaa ylläpitää suomalainen ryhmä, johon kuuluu myös HS:n faktantarkastaja John Helin.

Helin arvioi lauantai-iltana, että Ukrainalla voisi olla yhä jokin marginaalinen asema kaupungin rajojen sisäpuolella, mutta sen sotilaallinen merkitys olisi häviävän pieni.

Millainen merkitys Venäjän ilmoituksella ja sen ajankohdalla on?

Sekä Ukraina että Venäjä ovat uhranneet valtavan määrän ihmishenkiä ja kalustoja pikkukaupunkiin, jonka strateginen merkitys ei ole suuri.

Bahmutin valtaaminen olisi Venäjälle ensimmäinen suuri voitto yli kymmeneen kuukauteen, joten sillä on merkittävää symboliarvoa. Venäjä puhuu Bahmutin valtaamisesta ”vapauttamisena”.

”Edelliset Venäjän voitot ovat viime kesältä, eli melkein vuosi on mennyt. Kyseenalaistaisin sitä, olisiko Bahmutkaan suuri saavutus”, sotatieteiden dosentti Ilmari Käihkö arvioi STT:lle sunnuntaina.

Venäjä ilmoitti täysin raunioituneen Bahmutin valtauksesta päivälleen vuosi Mariupolin valtauksen jälkeen eli 20. toukokuuta. Samana päivänä Venäjän ulkoministeriö muisteli rannikkokaupungin valtaamisen vuosipäivää Twitterissä.

Mariupolin taistelut saivat viime vuonna laajaa mediahuomiota. Bahmutin tavoin myös Mariupol oli Venäjän piirityksen jälkeen täysin raunioina.

Putin suositteli joukkoja Bahmutin valtaamisesta onnitellessaan taistelussa menestyneille valtion kunniamerkkiä, Tass kertoo.

Mitä Venäjä hyötyisi täysin raunioina olevan kaupungin haltuun saamisesta?

Vaikka Venäjän väite Bahmutin kaupunkialueen viimeistenkin korttelien valtaamisesta Ukrainalta pitäisi paikkansa, on sillä vain symbolista merkitystä, arvioi yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) päivittäiskatsauksessaan lauantaina.

"Niiden valtaaminen ei anna Venäjän joukoille operatiivisesti merkittävää maastoa jatkaa hyökkäysoperaatioita tai erityisen vahvoja asemia puolustautua Ukrainan mahdollisilta vastahyökkäyksiltä", ISW analysoi.

John Helin on aikaisemmin arvioinut, ettei Venäjän voitto Bahmutissa lisäisi Ukrainan painetta kompromisseihin tai romahduttaisi Ukrainan taistelutahtoa.

Tuhoutunut rakennus Bahmutissa viime marraskuussa.

Onko Wagnerin ja Venäjän joukkojen ”vuoronvaihto” Bahmutissa toteutettavissa?

Pääosassa Bahmutin taisteluissa ja mahdollisessa valtauksessa on tiettävästi ollut palkka-armeija Wagner. Sen johtaja Prigožin on väittänyt joukkojensa vetäytyvän Bahmutista viiden päivän sisällä ja antavan ohjat Venäjän asevoimien sotilaille.

Prigožin mukaan kaupungissa on tällä hetkellä vain Wagnerin joukkoja.

ISW pitää mahdollisuutta joukkojen vaihtoon epärealistisena, vaikka aikomus olisikin tosi. Joukkojen vaihtaminen keskellä taisteluja on vaikeaa, minkä lisäksi Wagnerin ja Venäjän joukkojen keskinäistä koordinointia on arvioitu heikoksi.

Ajatushautomo arvioi myös, etteivät Wagner-joukot todennäköisesti kykene ennen vetäytymistään vahvistamaan viimeaikaisten valloitustensa puolustusta Bahmutissa riittävästi, jotta sillä kyettäisiin estämään Ukrainan vastahyökkäys.

Yhdysvaltalaisen The New York Times -lehden haastattelemat ukrainalaissotilaat uskoivat, että joukkojen vaihto on yksi sen vihollisen heikoista kohdista.

Venäjän poliittisen johdon näkökulmasta Wagnerin vetäytyminen Bahmutista voisi olla jopa positiivinen asia. Näin arvioi Ilmari Käihkö aiemmin toukokuussa.

Helin yhtyy näkemykseen siitä, että Wagnerin poistuminen rintamalta voisi selkeyttää tilannetta ja tuoda helpotusta jatkuvaan valtataisteluun.

”Ilmeisesti jopa etulinjan tasolla Wagnerin ja Venäjän armeijan yksiköillä on ollut merkittäviä vaikeuksia yhteistyössä”, Helin sanoo.

Helinin mukaan iso kysymysmerkki on, millä joukoilla Venäjä voisi Wagner-joukot korvata.

”Venäjä kun tarvitsee reservejään myös muualla. Tällaiset vaihdot voivat olla haastavia, ja niitä on sotilaallisesti hyödynnetty kummankin osapuolen toimesta sodan aikana.”

Käihkö muistuttaa, etteivät Venäjän valloitukset välttämättä ole pysyviä.

”Jos Ukraina jatkaa taistelua kaupungista, Wagnerin perääntyminen voi olla mahdollisuus Ukrainalle lähteä etenemään. Kyse on myös siitä, kuinka tärkeänä ukrainalaiset näkevät tilanteen”, Käihkö sanoo STT:n mukaan.

Kuvakaappaus Jevgeni Prigožinin videolta, jolla Wagner-johtaja ilmoitti lauantaina Bahmutin täydellisestä valtaamisesta. Taustalla autioituneen Bahmutin raunioita.

Voiko Venäjän joukkojen vahvistaminen Bahmutissa kääntyä Ukrainan eduksi muualla?

Ukrainalais- ja brittiväitteiden mukaan Venäjä on viime päivinä tuonut lisää joukkoja Bahmutiin. Tällainen joukkojen siirto voisi hyödyttää Ukrainan vastahyökkäystä ja antaa sille mahdollisuuden heikentää Venäjän joukkoja jollain muulla rintamalla, The New York Times arvelee.

ISW:n mukaan Ukrainan joukot jatkavat Bahmutin painostamista sen pohjois-, etelä- ja länsipuolelta. Se voi hankaloittaa Venäjän joukkojen mitä tahansa etenemistä sen nykyasemista Bahmutissa, ISW kirjoittaa.

Bahmutissa olevien venäläisjoukkojen vahvistaminen voi olla hyödyllistä Ukrainalle toisella rintamalla, sillä Bahmutissa käytetyt joukot ovat poissa puolustuksesta Ukrainan muilta hyökkäyssuunnilta, sanoo myös Helin.

”Venäjä vaikuttaa kuitenkin tiedostavan tämän ja näyttäisi tällä hetkellä vetäneen esimerkiksi laskuvarjojoukkoja pois kaupungista jo aikaisemmin ja vahvistavan Bahmutia heikommilla joukoilla.”

Asukas ylitti tuhoutunutta siltaa Bahmutissa tammikuun alussa.

Saartaako Ukraina Bahmutia?

Ukrainan varapuolustusministerin Hanna Maljarin mukaan Ukrainan joukot ovat saartaneet Bahmutin osittain kaupungin laidoilta.

Helinin mukaan Ukraina aloitti noin puolitoista viikkoa sitten hyökkäyksen kaupungin laidoilla. Tarkoituksena lienee kaupungin ainakin osittainen saartaminen. Helinin mukaan Maljarin lausunto on tässä vaiheessa kuitenkin "todella optimistinen", eikä Ukrainan saarrosta voida tällä hetkellä puhua.

"Venäläisten joukkojen huoltoteille on Ukrainalla vielä melkoisesti matkaa. Enemmänkin voisi sanoa, että Ukraina on onnistunut työntämään Venäjän saartorenkaan reunoja hieman taaksepäin."

Ukraina vaikuttaa tällä hetkellä hyökkäävään lähinnä rintamalla jo olleilla joukoilla, Helin sanoo.

”Jos Ukraina haluaa tehdä saarrostuksen nopeasti, tarvinnee se kuitenkin tuoreita joukkoja reservistä. Muuten on riski että hitaan etenemisen taistelu Bahmutissa jatkuu, mutta vain toiseen suuntaan”, Helin arvioi.