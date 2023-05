Ukraina on voinut menettää jopa kolmanneksen ilma­voimistaan, ja uusin hävittäjä on vuodelta 1991

Tutkimuslaitos varoittaa länsimaita Ukrainan ilmapuolustuksen unohtamisesta, sillä Venäjän ilmavoimat on ylivertainen.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden antoi perjantaina luvan lahjoittaa Ukrainalle amerikkalais­valmisteisia F-16-hävittäjiä.

Päätös paikkaa Ukrainan ilmavoimien huutavaa kalustopulaa.

Länsianalyytikot arvioivat Ukrainan menettäneen jopa kolmanneksen ilmavoimiensa vahvuudesta. Jäljellä oleva kalusto on ikivanhaa.

Ukraina käyttää neuvostoaikaisia Mig-29-hävittäjiä ja hieman uudempia Suhoi-27-koneita. Ukrainan ilmavoimien eversti väittää sanomalehti The New York Timesissa, että uusin käytössä oleva lentokone on vuodelta 1991.

Vuodetun yhdysvaltalaisraportin mukaan Ukraina olisi menettänyt 145:stä lentokoneestaan vähintään 60 ja 139:stä helikopteristaan vähintään 32. Raportti on päiväämätön, joten menetyksiä on tullut ehkä lisää.

Laskutoimitus ei tosin ole aivan näin yksioikoinen. Ukraina lienee korvannut osan tappioista, koska sillä on ollut taisteluun kelpaamattomia mutta varaosiksi kelpaavia koneita, talouslehti Forbes kirjoitti helmikuussa.

Ukrainan mukaan se tarvitsisi jopa 200 F-16-hävittäjää.

Koska Mig-29 ja Suhoi-27-hävittäjät ovat venäläisiä, monia varaosia ei voi ostaa muualta kuin Venäjältä. Venäjä ryhtyi rajoittamaan varaosien myymistä Ukrainalle jo vuonna 2014 miehitettyään Krimin niemimaan.

Migejä käyttäneet Itä-Euroopan maat ovat jonkin verran kyenneet auttamaan. Puola ja Slovakia ovat ensimmäisinä maina lähettäneet Ukrainalle Mig-29-koneita, molemmat ensi alkuun neljä. Slovakia aikoo antaa Ukrainalle kaikki 13 konettaan. Niistäkin osa menee suoraan varaosiksi.

Venäjän ilmavoimat on joka tapauksessa ylivertainen. Sillä on neljästä viiteen kertaa enemmän koneita, joista osa on uudempia ja monitoimisempia Suhoi-35-koneita.

Ukrainan ilmavoimien Mig-29-hävittäjä lentonäytöksesä Tšekin tasavallassa syyskuussa 2017.

Ukrainan pelastus on ollut toimiva ilmatorjunta. Länsimaiden toimittamat ilma­torjunta­järjestelmät ovat estäneet Venäjää ottamasta ilmaherruutta.

Britannialaisen Rusi-tutkimuslaitoksen raportti varoittaa länsimaita vajoamasta itsetyytyväisyyteen. Jos Ukrainan ilmatorjunta pääsee repsahtamaan, Venäjä pääsee käyttämään ilmavoimiaan tuhoisasti. Esimerkiksi Syyrian sodassa Venäjän ilmavoimat pääsi tuhoamaan strategisia kohteita ja pommitti kaupunkeja maan tasalle.

Ukrainan ilmavoimien Suhoi Su-27 -hävittäjä lensi ilmailunäytöksessä Belgiassa vuonna 2019.

Venäjä on surutta tapattanut jalkaväkeään esimerkiksi Bahmutissa, jonka taistelu näyttää nyt päättyneen. Ilmavoimiaan Venäjä sitä vastoin käyttää varovasti.

Siksi pienikin määrä F-16-hävittäjiä voi saada paljon aikaan, sanoo tutkimuslaitos Rusin raportti.

Myös F-16 periytyy 1970-luvulle, mutta koneen suorituskyky on toista luokkaa kuin vanhoilla Migeillä.

Ehkä tärkein F-16:n etu on se, että se kykenee ampumaan ohjuksiaan satojen kilometrien päähän. Ukraina voisi käyttää lentokoneita Venäjän miehittämille alueille hyökkäämiseen.

Sekä Venäjä että Ukraina käyttävät lentokoneitaan ilmatorjunnan takia nykyisin lähinnä matalalennossa, käyvät laukaisemassa ohjuksensa ja palaavat takaisin. F-16 voisi ampua turvallisemmin kauempaa.

Ukraina lähes varmasti siirtyy laajempaan vastahyökkäykseen kesän korvilla. F-16-koneista olisi hyökkäyksessä suuri hyöty, jos ne kykenevät toimimaan maajoukkojen tukena. Tähän vaiheeseen amerikkalaiskoneet eivät tosin millään ehdi, sillä lentäjien pikakoulutuskin kestää useita kuukausia.

Vaikka sota päättyisi, jonkinlaisen aselevon jälkeen Ukrainan pitää pystyä puolustamaan rajojaan.