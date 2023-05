Ukrainalaiset kertovat, miten ja millaisia tietoja he saavat Bahmutin tuhoista ja Ukrainan armeijan tilanteesta Kiovaan.

Kiova

Dniprosta kotoisin oleva Anna, 29, sanoo olevansa harmissaan. Monet ihmiset puhuvat vain Bahmutista, vaikka taisteluja käydään monilla muillakin alueilla. Kansainvälinen media näyttää unohtaneen sodan laajuuden.

”On niin paljon muitakin kuumia pisteitä. Seuraan tilannetta tarkasti, vaikka se tekee kipeää.”

Kiovalainen Anna sanoo, että hän sotauutisoinnissa hän uskoo vain sotilaita, jotka tuntee henkilökohtaisesti.

Annan poikaystävä on rintamalla, mutta ei Bahmutin suunnassa.

”Jos ihmiset haluavat oikeaa tietoa, pitäisi kuunnella sotilaita. Seuraan uutisia netistä ja muualta mediasta. Tällä hetkellä disinformaatiota liikkuu valtavasti. Siksi itse uskon vain palveluksessa olevia, jotka tunnen henkilökohtaisesti. Ja Ukrainan virallista tietoa.”

Anna sanoo, ettei Bahmutia ole menetetty venäläisille, vaan se on menetetty kaupunkina.

”Bahmut on enää esimerkki totaalisesti tuhotusta kaupungista”, sanoo Anna.

”Vaikka Ukraina saisi sen taas haltuunsa, siellä ei ole elämää. Miinojen raivaus tulee kestämään vuosikymmeniä.”

Kiovalainen Denys, 40, sanoo saman: Bahmut on mennyttä. Ei menetetty mutta mennyttä. Denys kuitenkin uskoo, että se voidaan palauttaa.

Itä-Ukrainasta kotoisin oleva Denys on asunut monissa kaupungeissa, myös Bahmutissa.

Hän on kotoisin Itä-Ukrainasta ja tuntee Bahmutin hyvin. Vuoden 2014 jälkeen Denis on asunut monissa paikoissa, myös tovin Bahmutissa. Hän teki töitä siellä.

”Kaupunki oli kaunis, sitä oli juuri kehitetty. On hyvin surullista nähdä, mitä se on nyt. Tämä on niin surullista ihmisille, jotka työskentelivät kaupungin hyväksi, jotka asuivat siellä ja menettivät kaiken.”

Denysin vanhemmat asuivat Venäjän hyökkäykseen saakka Severodonetskissa.

”He menettivät kaiken, joten tiedän, mistä puhun. Tämä on nyt kohtalomme, mutta olen varma, että rakennamme kaiken uudelleen.”

Denys muistuttaa, ettei Bahmutin pitäisi olla tuhon symboli. Kaupunki tunnetaan Ukrainassa kuohuviinin valmistuksesta, joka alkoi jo neuvostoaikana.

Bahmutin – silloisen Artemivskin – viiniä ei kuitenkaan tehty neuvostotyyliin vaan ranskalaisella metodilla. Ukrainan itsenäistymisen jälkeen sen kuohuviinilaadut saivat nimet Artemivski ja Krim. Niitä valmistaa Artwinery-yritys, joka on itäisen Euroopan suurimpia kuohuviinin valmistajia. Tällaiset asiat pitäisi Denysin mielestä pysyä esillä.

”Viininvalmistajan tilat ovat varmasti tuhoutuneet, mutta sen sisimmät kellarit ovat epäilemättä hyvin suojattuja. Meidän on mahdollista saada ne takaisin.”

Onko Bahmut mahdollista herättää eloon?

”Varmasti on, meillä on vain oltava se tavoitteena. Ja ehkä meidän pitää nyt olla vähään aikaan häiritsemättä heitä, jotka todella voivat tehdä tämän asian eteen jotakin.”

Kiovassa asuva Alina, 25, ei uskalla antaa haastattelua koko nimellään eikä halua tulla kuvatuksi. Hän on kotoisin Donetskista. Hän muutti vuonna 2014 Beredianskiin Zaporižžjan alueelle mutta pakeni miehitystä toukokuussa 2022. Hän ei ole kovin toiveikas.

”Luen Telegram-päivityksiä Bahmutin tilanteesta ja sydämeni on riekaleina. Se on Donbasissa, missä minä synnyin. En tiedä, voiko sitä kaupunkia enää korjata. Raunioita on kaikkialla. Toivon todella, että siviilit ehtivät lähteä ennen tuhoa. Haluan ajatella, että kaikki alueen pakolaiset saavat kodin jostain, että he voivat elää, tehdä töitä, rakastaa. Pommit tekevät kaupungista asumiskelvottoman vaikka ne eivät olisi edes kemiallisia. Ehkä jätämme Bahmutin tällaiseksi ja rakennamme vielä jotakin uutta sen viereen, en tiedä.”

”Ajattelen nyt enemmän sotilaita ja ihmisten elämää. Ukraina puolustajat ovat kaikkein tärkeimpiä. Saa nähdä, mitä tapahtuu. Toivon, että saamme takaisin vuoden 1991 rajat ja kaikki voivat mennä takaisin kotiinsa.”

Olena Bohonok menetti aviomiehensä sodassa. Mies oli sotilas ja kaatui. 38-vuotias kiovalainen Bohonok sanoo, että hänelle Bahmut tarkoittaa peräänantamattomuutta. Eikä kyse ole vain Bahmutista.

”Tämä sota ei alkanut vuonna 2022 vaan vuonna 2014.”

Olena Bohonok on menettänyt aviomiehensä sodassa.

”Ukraina on vahva eikä sitä voi valloittaa. Siitä Bahmutissakin on kyse.”

”Meillä on niin monia sankareita, eikä vain Bahmutissa. Ei väliä kuinka monta ohjusta tai lennokkia Venäjä laukaisee. Sotilaamme ovat siellä tulevaisuutemme takia, he istuvat juoksuhaudoissa ja soissa, juovat sadevettä.”

”Me muut täällä takana, me teemme vapaaehtoisia maanpuolustustöitä. Käymme töissä, jotta talous kestäisi. Kukin paikallaan.”

Bohonok lisää, että Bahmut on kuin feenix-lintu. Merkki siitä, että taistelu itsenäisyyden puolesta ei ole turhaa.

Moni haastateltava viittaa vastauksessaan ukrainalaiseen Antytila-yhtyeeseen, joka on tehnyt Bahmutista kappaleen Fortress Bahmut.

Siitä puhuu myös 31-vuotias muusikko Nazar, joka on kotoisin Tšerkasyn alueelta mutta asunut pääkaupungissa 12 vuoden ajan.

”Antatyla [bändi] on antanut täydellisen vastauksen siihen, mitä Bahmut on. Se on linnoitus.”

Viime vuonna sodan symboli oli Mariupol, nyt se on Bahmut.

Nazar uskoo saavansa Bahmutin tilanteesta kaiken mahdollisen tiedon. Hän lahjoittaa rahaa divisioonille ja luottaa palveluksessa olevilta saamiinsa tietoihin. Millaisiin? Nazar tyytyy vastaamaan, että hän jatkaa rahan antamista sotilaille.

Nazar ei usko, että tuhottua Bahmutia saadaan rakennetuksi uudelleen, sillä ei ole mitään mitä korjata. Mutta se ei hänen mielestään ole vain huono asia. Näin voidaan rakentaa ”uusi Bahmut.”

”Uusi, siisti ja raikas. Siitä tulee ukrainalainen kaupunki, joka on cool.”

Haasteltavat esiintyvät turvallisuussyistä etunimillään. Käännös: Tuija Pallaste / HS