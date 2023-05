Pääministeri Fumio Kishidaa kohti heitettiin huhtikuussa kotitekoinen pommi.

Hyökkäykset johtavia poliitikkoja vastaan ovat nostaneet poliittisen väkivallan tapetille Japanissa.

Huhtikuussa 24-vuotias mies heitti poliisin mukaan ilmeisesti kotitekoisen putkipommin kohti vaalitilaisuutta aloittelevaa pääministeri Fumio Kishidaa Wakayaman kaupungissa Länsi-Japanissa. Pommi räjähti noin 50 sekuntia myöhemmin, jolloin pääministeri oli jo saatettu turvaan ja poliisi ja yleisö olivat taltuttaneet pommin heittäneen miehen.

Tilanteesta aiheutui lieviä vammoja kahdelle. Ainekset pahempaan olivat kuitenkin olemassa. Yleisradioyhtiö NHK on kertonut, että noin 60 metriä tapahtumapaikalta sijaitsevan puisen säiliön seinästä on löytynyt oletettavasti räjähteen kannen tekemä reikä. Epäillyllä oli mukanaan myös toinen samannäköinen esine.

Vaikka tapahtumasta selvittiin pääosin säikähdyksellä, se palautti monien mieleen entisen pääministerin Shinzo Aben viimevuotisen murhan Länsi-Japanin Narassa.

Poliittisen väkivallan selitykseksi on tarjottu paikallaan polkevia palkkoja ja heikentynyttä työsuhdeturvaa – lähes 40 prosenttia Japanin työvoimasta on epäsäännöllisissä, muissa kuin vakituisissa työsuhteissa ja usein matalapalkkaisissa töissä. Lisäksi ilmiön taustalla arvioidaan olevan eriarvoistumista, syrjäytymistä, lepsuja turvajärjestelyjä ja koulutusjärjestelmän epäonnistumisia.

”Abenomics [pääministeri Aben talouspolitiikka] epäonnistui surkeasti”, sanoo Temple-yliopiston Japanin-kampuksen professori Jeff Kingston.

”Monet eivät koskaan saavuta vanhempiensa sukupolven hyvää elämää. He kasvoivat yhteiskunnassa, jossa työ ja perhe olivat turvattuja. Tämä on muuttunut dramaattisesti 20 vuodessa, ja se on horjuttanut yhteiskuntaa. Se ei tietenkään ole ainoa syy poliittiselle väkivallalle, mutta se on tärkeä tekijä”, Kingston jatkaa.

Wakayaman tapauksesta epäilty pomminheittäjä oli perheensä mukaan vailla vakaata työpaikkaa ja vetäytynyt omiin oloihinsa.

Japanin koulutusjärjestelmä ei ole onnistunut kertomaan nuorille demokraattisista keinoista muuttaa yhteiskuntaa, arvioi maan nuorisovaltuuston puheenjohtaja Yuuki Murohashi kolumnissaan. Kouluissa puhutaan kyllä äänestämisestä, mutta ei lobbaamisesta, mielenosoittamisesta tai median roolista.

Nippon Foundation -säätiön tutkimus näyttää tukevan näkemystä. Kuudessa maassa tehdyn tutkimuksen mukaan alle 27 prosenttia japanilaisnuorista uskoo voivansa muuttaa yhteiskuntaa omalla toiminnallaan. Muissa tutkimuksen maissa vastaava osuus oli vähintään 50 prosenttia.

Tuhat 17–19-vuotiasta japanilaista vastasi verkkokyselyyn tammi-helmikuussa 2022.

”Japanilaisnuorille poliittinen järjestelmä näyttäytyy välinpitämättömänä, se ei juuri inspiroi. Poliitikot ovat pääosin vanhoja miehiä, ja koko järjestelmä näyttää olevan suunniteltu pitämään (valtapuolue) LDP vallassa”, kertoo Kingston.

”On helppo ymmärtää, miksi heistä tuntuu, että tämä ei ole kauhean demokraattinen tai dynaaminen demokratia.”

NHK:n mukaan Wakayaman pommitapauksesta epäilty on haastanut valtion oikeuteen säännöistä, jotka estivät hänen ehdokkuutensa viime kesän ylähuonevaaleissa. Miehen mukaan 30 vuoden vähimmäisikävaatimus ja noin 20 000 euron ehdokasmaksu rikkovat perustuslain mukaista yleistä aikuisten äänioikeutta.

Poliisi ei ole kertonut teon motiivista.

Japanilla on ”jonkin verran” kokemusta hyökkäyksistä poliitikkoja vastaan, muistuttaa Kingston.

Ex-pääministeri Abe ammuttiin kotitekoisella aseella viime heinäkuun ylähuonevaalien alla. Murhasta syytetty mies on kertonut kantaneensa kaunaa entiselle pääministerille tämän perheen roolista korealaistaustaisen, kristinuskoon pohjautuvan Yhdistymiskirkon leviämisessä Japanissa.

Vuonna 2007 Nagasakin kaupungin pormestari Iccho Ito kuoli paikallisen järjestäytyneen rikollisuuden yakuza-pomon ampumasta luodista kampanjoidessaan jatkokautensa puolesta. Teon motiivi liittyi ilmeisesti kaupungin tekemiin tietöihin.

Vuotta aiemmin äärioikeistoaktiivi sytytti valtapuolue liberaalidemokraattien alahuoneen edustajan Koichi Katon kodin palamaan Katon arvosteltua silloisen pääministerin Junichiro Koizumin vierailua Yasukuni-muistomerkillä Tokiossa. Vierailuja arvostellaan etenkin Japanin kolonialismin kokeneissa maissa, koska muistomerkki kunnioittaa 2,5 miljoonan sotavainajan ohella myös tuomittuja sotarikollisia.

Vuonna 1960 Shinzo Aben isoisä ja entinen pääministeri Nobusuke Kishi oli epäonnistuneen salamurhayrityksen kohteena. Samana vuonna Japanin sosialistipuolueen johtaja Inejiro Asanuma puukotettiin kuoliaaksi. Valokuva oikeistoradikaalin tekemästä puukotuksesta voitti Pulitzer-palkinnon.

1920- ja 30-luvuilla peräti viisi entistä tai istuvaa pääministeriä kuoli salamurhien seurauksena.

Viimeisen vajaan vuoden tapahtumat ovat silti järkyttäneet japanilaisia, kertoo Kingston.

”Mielestäni Abe tuhlasi monta mahdollisuutta tehdä merkityksellisiä muutoksia, mutta oli Abesta ja hänen politiikastaan mitä mieltä tahansa, hän oli politiikan jättiläinen ja [kuolemansa hetkellä] ehkä vaikutusvaltaisin japanilaispoliitikko, vaikka hän ei enää ollutkaan pääministeri. Tämä järkytti koko kansaa”, hän sanoo.

”Alle vuosi Aben kuolemasta toinen mies iskee. Yhtäkkiä jostain, joka oli epätavallista ja odottamatonta, tuli jotain, joka aiheuttaa huolta mahdollisesta copycat- eli matkimisilmiöstä.”