Britannian sotilastiedustelun mukaan toistaiseksi ei ole varmuutta siitä, ketkä ovat Venäjällä Ukrainan rajan tuntumassa iskuja tehneet asejoukot.

Ukrainalaistiedustelun mukaan venäläiset evakuoivat ydinasevarastoa Belgorodin alueella lähellä Ukrainan rajaa maanantaina tapahtuneiden vastarintaiskujen vuoksi. Asiasta kertoi puolustusministeriön tiedustelun edustaja Andri Jusov Ukrainan yleisradioyhtiön mukaan.

”Venäläiset evakuoivat kiireellisesti Belgorod-22-ydinaseammusvarastoa. Paikka ei ole kaukana Grayvoronista”, Jusov sanoi.

Hänen mukaan Venäjän johdossa näkyy ”paniikin elementtejä” Belgorodin tapahtumien vuoksi. Venäjä on alkanut myös evakuoida alueelta väestöä.

Venäjän viranomaiset ilmoittivat maanantaina perustaneensa eteläiselle Belgorodin alueelle lähelle Ukrainan rajaa poikkeushallinnon sen jälkeen, kun sabotaasiryhmän kerrottiin tunkeutuneen alueelle.

Britannian sotilastiedustelun mukaan toistaiseksi ei ole varmuutta siitä, ketkä ovat Venäjällä Ukrainan rajan tuntumassa iskuja tehneet asejoukot. Iskuja tehneet ovat kertoneet olevansa venäläisiä, jotka taistelevat presidentti Vladimir Putinin kaatamiseksi ja sodan päättämiseksi.

Tiedustelun mukaan venäläiset ovat ottaneet yhteen ”partisaanien” kanssa ainakin kolmella paikkakunnalla. Iskujen vuoksi Venäjällä on edessään kasvavassa määrin vakava turvallisuusongelma rajaseuduilla, brittitiedustelu kertoo päivityksessään.

”Venäjä tulee mitä todennäköisimmin käyttämään näitä tapahtumia tukeakseen virrallista narratiivia, jonka mukaan se on sodan uhri”, tiedustelu kirjoittaa.

Venäjän informaatiotilan reaktioissa Belgorodin tilanteeseen on näkynyt paniikki ja epäjohdonmukaisuus, kertoo yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War eli ISW.

ISW:n mukaan Venäjän sosiaalisen median sotaseuraajien reaktioissa ei ole yhtenäisyyttä: jotkut venäläiset sotabloggarit ovat keskittyneet Vapaan Venäjän legioonan jäsenten leimaamiseen pettureiksi ja syyttäneet heitä toimimisesta Ukrainan tiedustelun alaisuudessa.

Toisilla sotaa seuraavilla kanavilla on arveltu kyseessä olevan Ukrainan informaatio-operaation, jolla pyritään lietsomaan paniikkia venäläisten keskuuteen.

Entinen venäläisupseeri ja kiihkoisänmaallinen sotabloggari Igor Girkin taas pohti ISW:n mukaan, että vastaavat rajanylitykset voivat olla osa Ukrainan laajempaa vastahyökkäysstrategiaa.

Reaktioiden moninaisuus ja epäyhtenäisyys kertoo ajatushautomon mukaan kaikkiaan siitä, että Belgorodin tapahtumat ovat tulleet sotaa seuraaville venäläisille huomattavana yllätyksenä ja šokkina