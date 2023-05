Venäjän Belgorodiin maanantaina tehdyssä iskussa toimi sekä uusnatsin perustama vastarintaliike ja Ukrainan asevoimien alaisena toimiva vapaaehtoisryhmä.

ukrainan puolella taistelevat venäläiset vapaaehtoiset tekivät maanantaina laajan iskun Belgorodiin.

Iskun tekijöiksi ilmoittautui kaksi erillistä ryhmää, joista toinen on osa Ukrainan asevoimien ulkomaalaisjoukkoja ja toinen vapaampi äärioikeistolainen vastarintaryhmä.

”Legioona ja RDK ovat yhteydessä. Linja pitää, ja jatkamme isänmaamme vapauttamista. Venäjän puolesta! Vapauden puolesta!” eilen julkaistulla videolla kerrottiin.

Legioona tarkoittaa Vapaan Venäjän legioonaa ja RDK Venäjän vapaaehtoisjoukkoja.

Molemmat koostuvat Ukrainassa olevista venäläisistä vapaaehtoisista, mutta vain Vapaan Venäjän legioona taistelee Ukrainan asevoimien alaisena.

Venäjän vapaaehtoiset toimii ”harmaalla alueella”, siis osin itsenäisesti mutta Ukrainan tukemina. Ukraina on kiistänyt tukevansa ryhmää.

Venäjän vapaaehtoiset on avoimesti äärioikeistolainen ja kannattaa valkoista nationalismia. Valkoinen nationalismi on rasistinen ideologia, joka pitää valkoisuutta rotuna ja edistää ”valkoista” etnovaltiota.

Venäjän vapaaehtoisjoukot on ottanut nimiinsä esimerkiksi Brjanskissa maaliskuussa tehdyn iskun, jossa noin 40–50 sotilasta hyökkäsi kyliin ja surmasi ainakin kaksi ihmistä.

Ryhmän perusti kesällä 2022 venäläinen Ukrainassa asuva uusnatsi Denis Nikitin. Nikitin väittää sopineensa Brjanskin iskusta Ukrainan asevoimien kanssa ennakolta.

”Tietenkin siitä oli sovittu, eihän sitä muuten olisi tehty”, Nikitin sanoi.

Vapaan Venäjän legioonan sotilaat valmistautuivat tulittamaan kohti Venäjän joukkojen asemia lähellä Donetskin etulinjaa maaliskuussa.

”Miten kuvittelet, että olisin päässyt läpi keskellä pimeää yötä? Siltoja on miinoitettu, siellä on kameroita ja lämpöohjautuvia lennokkeja, siellä on piilotarkkailupisteitä... Jos en tekisi yhteistyötä kenenkään kanssa, meidät olisi yksinkertaisesti tuhottu”, Nikitin sanoi talouslehti Financial Timesissa.

Nikitin on syntynyt ja kasvanut Venäjällä, mutta asui teininä Saksassa. Hänen oikea sukunimensä on Kapustin, ja hän käyttää myös taistelijanimeä Rex.

Nikitin muutti Kiovaan vuonna 2017 ja perusti Reconquista-nimisen klubin, jonka tarkoitus oli palauttaa Ukrainan vaikutusvalta Euroopassa. Nikitin taisteli jo Itä-Ukrainan sodassa Venäjää vastaan.

Huhtikuussa 2022 hän kutsui videoviestissään ”valkoisia nationalisteja” Ukrainaan taistelemaan. Hän puhui viestissään Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin juutalaisuudesta negatiiviseen sävyyn ja sanoi tämän kannattavan ”pahimpia liberaaleja arvoja”, mutta sanoi Venäjän presidentin Vladimir Putinin olevan silti pahempi.

Nikitin kutsui valkoisia nationalisteja taisteluun myös elokuussa 2022, kun hän ilmoitti Venäjän vapaaehtoisjoukkojen perustamisesta. Nikitinin mukaan Putin ja ”tämän kätyrit” tuhoavat etniseen venäläisyyteen perustuvan valtion, sanomalehti The Washington Post kertoi.

Ukrainan asevoimien osana taisteleva Vapaan Venäjän legioona on erillinen ryhmä, joka on perustettu helmi- tai maaliskuussa 2022. Ukrainalaisen Unian-uutistoimiston mukaan ryhmä syntyi, kun noin sata Venäjän sotilasta loikkasi Ukrainan puolelle helmikuussa 2022.

Tämänkin ryhmän jäsenet kertovat olevansa ”oikeistolaisia isänmaanystäviä”, joiden tavoite on presidentti Putinin hallinnon kaataminen.

”Lopullinen tavoitteemme on Punaisella torilla”, ryhmän maanantaina julkaisemassa videossa sanotaan.

HS:n avustaja Andri Dubtšak tapasi legioonan taistelijoita koulutusleirillä helmikuussa 2023. Ukrainalaiset asevoimien kouluttajat kouluttivat venäläisistä koostuvaa kurinalaista joukkoa, johon kuului myös naisia. Dubtšak kertoi nähneensä ainakin panssarintorjunta- ja kranaatinheitinyksiköitä sekä jalkaväkeä.

Vapaan Venäjän legioonan sotilas valmisti kranaattia lähellä etulinjaa Donetskissa maaliskuussa.

Legioonan oman ilmoituksen mukaan siinä toimii kaksi pataljoonaa eli itsenäiseen taisteluun kykenevää yksikköä. Kaikkiaan taistelijoita lienee korkeintaan jokunen sata, mutta mitään arviota legioonalaiset eivät ole antaneet.

Taistelijoiden pienen määrän vuoksi joukon sotilaallista merkitystä on tähän asti pidetty vähäisenä.