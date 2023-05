Venäjän Karjalassa liikkuva Ivan menee pankkiin ja pyytää lainaa. Tulos? Kaukana suomalaisten korkeista koroista.

Tilaajille

Asiakas matkalla pankkiin, jossa venäläinen todellisuus on toisenlainen kuin televisiossa.

Sodan alun jälkeen Venäjällä alettiin esittää tätä kysymystä: Milloin jääkaappi voittaa television?

Vitsailevan kysymyksen takana on tietenkin vakava asia. Televisiossa sanotaan, että Venäjä on kaunis ja muuttuu joka päivä kauniimmaksi: inflaatio on laskenut ja elintaso noussut.