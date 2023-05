Yli viisi viikkoa kestäneissä taisteluissa on kuollut toista tuhatta ihmistä ja yli miljoonaa on joutunut jättämään kotinsa.

Sudanin tulitauko näytti tiistaina alkavan pitää paremmin huonon alun jälkeen.

Taistelut ja ilmaiskut maan pääkaupungissa Khartumissa ja sen ympäristössä jatkuivat tulitauon astuttua voimaan maanantai-iltana, mutta laantuivat pikku hiljaa tiistain kuluessa.

Silminnäkijöiden mukaan niin Khartumissa kuin Darfurissa sijaitsevissa Nyalassa ja El Geneinassa, jotka ovat olleet kiivaiden taisteluiden näyttämöinä, oli tiistaina verrattain rauhallista.

Yli viisi viikkoa kestäneissä taisteluissa on kuollut toista tuhatta ihmistä ja yli miljoonaa on joutunut jättämään kotinsa. YK:n mukaan yli puolet väestöstä, noin 25 miljoonaa ihmistä, on humanitaarisen avun tarpeessa.

Tulitauon on määrä kestää viikon.