EU:n korkean edustajan Josep Borrellin mukaan Ukrainaan on mennyt miljoonan raskaan tykistöammuksen tavoitteesta jo 220 000 kappaletta.

EU:n Josep Borrellin mukaan EU-alueelta on toimitettu Ukrainaan jo 220 000 ammusta miljoonan tavoitteesta.

Ukrainaan on mennyt EU-alueelta jo 220 000 ammusta miljoonan ammuksen tavoitteesta, sanoo EU:n korkea edustaja Josep Borrell. Luvut ovat aiempaa tuoreempia ja eroavat merkittävästi julkisuuteen tulleista tiedoista, joiden mukaan tavoitteessa oltaisiin vasta 60 000 ammuksen kohdalla.

Borrell kertoi asiasta tiedotustilaisuudessa EU-maiden puolustusministerien kokouksen jälkeen. Häneltä myös kysyttiin tiedotustilaisuudessa, kuinka toimitetun ammusmäärän mittaluokka on voinut kasvaa hyvin äkillisesti.

Borrell sanoi, että eri päivinä luvut näyttävät erilaisilta. Hänen mukaansa on nähtävillä, että suurin määrä on tullut ”aivan lopussa”, millä hän ilmeisesti viittasi tarkastelujaksoon.

”Ajattelen, että tällä määrällä meidän on mahdollista saavuttaa miljoonan tavoitteemme, ja teemme todella parhaamme saavuttaaksemme sen.”

Unionin jäsenmaat saivat sovittua 20. maaliskuuta, että ne toimittavat Ukrainaan miljoona 155 millimetrin tykistöammusta 12 kuukauden kuluessa.

Myös puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) totesi, että luvut ovat julkisuudessa olleita paremmat. Kaikkonen edusti kokouksessa Suomea toimitusministeristön jäsenenä.

Kaikkosen käsityksen mukaan kapasiteetin parantamisessa on päästy eteenpäin, mailta on tullut aiempaa ajantasaisempaa tietoa ja mittaluokka on aiemmin julkisuudessa esillä ollutta suurempi.

”Eli tavaraa ollaan saamassa liikkeelle ja on saatu liikkeelle, mutta kyllä siihen miljoonan tavoitteeseen vielä matkaa on.”

EU pyrkii saamaan toimituksia ylös kolmiportaisella ohjelmalla, johon kuuluu ammusten antamista jäsenmaiden varastosta, yhteishankintojen lisäämistä ja pyrkimys saada ammustuotantoa ylös. Erityisesti Ranskan teollisuuspoliittisten päämäärien seurauksena unionin jäsenmaat päätyivät lopulta siihen, että EU:n rahoittamat ammukset on täytynyt vähintäänkin koota EU-alueella tai Norjassa.

Kaikkosen mukaan asiasta ei juuri keskusteltu kokouksessa.

”Tässä suhteessa täytyisi mielestäni olla kykyä katsoa vähän avarammin. Eli tässä kohtaa ei välttämättä ole protektionismin paikka, on näkemykseni”, Kaikkonen sanoi.

Aloite miljoonasta ammuksesta tuli Virolta.

Toinen ongelma ammusten toimittamisessa on ollut se, että ammusten tarjontaa ei ole ollut Euroopassa toivotusti. Tätä on pyrkinyt vauhdittamaan sisämarkkinoista vastaava komissaari Thierry Breton, joka on kiertänyt Euroopan ammustehtaita.

Tehtaita on vaivannut muun muassa raaka-ainepula, minkä lisäksi tilauskirjat ovat olleet täynnä. Sekä Borrell että Kaikkonen kuitenkin välittivät kuvaa siitä, että tilanne olisi tässäkin luultua valoisampi.

Kaikkonen kertoo ihmetelleensä kapasiteetin lisääntymistä, mutta hänen mukaansa täytyy ymmärtää, että tehtaita tai tuotantolinjoja ei niin vain lisätä.

”Kyllä siinä nyt aitoa yritystä tuntuu olevan”, hän sanoi.

Hän sanoi tulkinneensa Bretonia niin, että asiat ovat menossa oikeaan suuntaan.