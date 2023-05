HS vietti aamupäivän AK-puolueen toimistolla selvittääkseen, miksi presidentti Recep Tayyip Erdoğan on Turkissa niin tavattoman suosittu.

Sunnuntai-iltana AK-puolueen Ankaran-osaston hallituksen jäsen Nizami Gülşen ajoi lentokentälle vastaan vanhaa ystäväänsä.

Ystävä oli presidentti Recep Tayyip Erdoğan. Ystävykset puhuivat automatkan ajan samalla, kun Erdoğan valmisteli illan voitonpuhettaan.

Gülşen, 60, kertoo tarinaa maanantaiaamuna AK-puolueen Ankaran-osaston päämajalla. HS on siellä yrittämässä selvittää, mikä on Erdoğanin uskomattoman suosion salaisuus.

Osansa on tietysti epäreilulla vaalijärjestelmällä, opposition vainolla ja median kontrollilla. Se ei kuitenkaan selitä kaikkea.

Erdoğanilla on hurmahenkisiä kannattajia. Mikä sai kymmenet miljoonat ihmiset äänestämään Turkkia jo 22 vuotta hallinnut Erdoğania?

AK-puolueen Ankaran-osaston hallituksen jäsenen Nizami Gülşenin kaksi puhelinta soivat taukoamatta vaalien jälkeisenä maanantaina.

Gülşen on hyvä mies kertomaan siitä. Hän sanoo tunteneensa Erdoğanin 37 vuoden ajan. Hän on siis Erdoğanin uskollisimpia sotureita.

”Puolueen soturi” on valitettavasti Turkin politiikassa melko konkreettinen kielikuva. Väkivalta on aina läsnä.

Gülşen esittelee kännykästään kuvia pahasti ruhjotuista ruumiista. Hän kertoo, että siinä ovat hänen kolme veljeään. He kuolivat puolustaessaan Erdoğania vuonna 2016, kun armeija yritti kaapata Turkissa vallan, Gülşen kertoo.

Armeija ampui presidentinaukiolle kranaatteja ja pommeja. Sellaiseen veljet Gülşenin mukaan kuolivat.

Torjuttu vallankaappaus vahvisti AK-puolueen rivejä. Täällä päämajallakin oli salaliittolaisia, Gülşen kertoo.

Nyt heidät on tietysti puhdistettu, kuten sadattuhannet muutkin turkkilaiset, joista osa oli enemmän ja osa vähemmän syyllisiä.

Tarina on hurja, mutta siitä voi löytää opetuksen. Turkkilaiset sietävät AK-puolueelta kovia otteita, koska väkivalta todella on osa politiikkaa. Tätä puolue myös käyttää siekailematta hyväkseen.

AK-puolueen hehkulamppuviirit liehuivat Ankaran-osaston päämajalla maanantaina.

Erdoğan oli 32-vuotias ja Gülşen 23, kun miehet ystävystyivät. He liittyivät vuonna 1986 pieneen uskonnolliseen puolueeseen, joka halusi muuttaa kenraalien hallitsemaa Turkkia.

Istanbul oli likainen ja haiseva. Erdoğan nousi nelikymppisenä pormestariksi ja pani asiat kuntoon. Törky siivottiin kaduilta.

Tämä on AK-puolueen alkumyytti, mutta on siinä perääkin. Puolue saa asioita tapahtumaan.

”Tänne puoluetoimistolle saapuu joka päivä 80–90 ihmistä pyytämään apua. Yritämme auttaa jokaista”, Gülşen sanoo.

AK-puolue ei ole vain poliittinen puolue. Se on sosiaalivirasto, työvoimatoimisto ja terapeutti.

Gülşen vetää paperipinosta lomakkeen. Siihen on 39-vuotias nainen täyttänyt henkilötietonsa. Hän haluaisi löytää töitä – ja puolue yrittää niitä etsiä.

”Käsittelemme kaikki ongelmat puolueosastojen kanssa ja yritämme löytää niihin ratkaisun.”

On ilmeisen ongelmallista, että puolue ottaa valtion tehtäviä tällä tavalla hoitaakseen. Gülsen vakuuttaa, että apua saadakseen ei tarvitse olla puolueen äänestäjä. Järjestelmä kuitenkin väistämättä tuottaa korruptiota.

Toisaalta käytäntö ei ole AK-puolueen yksinomaisuutta. Myös muut puolueet muodostavat verkostoja, joille soittaa, jos joutuu pulaan.

Vastustajatkin ovat valmiita myöntämään, että juuri AK-puolueen koneisto on äärimmäisen tehokas, hyvässä ja pahassa. Se kiertää ovelta ovelle ja kuuntelee huolia myös vaalien välissä.

Tässä on toinen opetus: Puolue on hyvä auttamaan ihmisiä, ja verkosto tuo vaaleissa ääniä.

”Olen rakastanut Erdoğania 24 vuotta, ja rakastan häntä kuolemaani saakka”, sanoi Güler Günal AK-puolueen toimistolla.

Gülşen kutsuu huoneeseensa tuoreen puolueaktiivin Güler Günalin, joka sattuu olemaan toimistolla.

54-vuotias kotirouva Günal rakastaa Jumalaa, Erdoğania ja AK-puoluetta. Järjestyksellä ei taida olla väliä, sillä kaikki kolme ovat hänen puheissaan sama asia.

Toissa yönä Günal on nähnyt Erdoğanista unta.

”Illalla minä rukoilin Erdoğanin puolesta, ja unessa hän ilmestyi minulle. Minä suutelin hänen käsiään.”

Nyt hän suutelee kädessään olevaa lentolehtistä, jossa on Erdoğanin kuva. Günal jakoi lehtisiä Ankaran kaduilla ennen vaaleja.

Palkinto tuli sunnuntai-iltana. Günal lähti satojentuhansien muiden kanssa kaduille.

”Me kävelimme presidentinpalatsille, ja kyyneleet valuivat poskiani pitkin. Meidän kasvomme olivat kyynelistä märät ja ajattelin, että tätä on rakkaus.”

Güler Günal jakoi Erdoğanin lentolehtisiä presidentinvaalien alla.

Erdoğan on saanut talouden pahasti sekaisin. Tämän myöntää myös Gülşen ja jopa Erdoğan itse.

Hämmästyttävää kyllä talouden tila näyttänyt äänestäjille juuri merkitsevän, vaikka AK-puolueen kannattajista suuri osa on köyhiä.

Günalille taloudella ei ole merkitystä. Nälkä ei vaivaa niin kauan kuin hänellä on Erdoğanin rakkaus.

”Raha ei ole tärkeää, sydän on. Minä syön vaikka loppuelämäni kuivaa leipää, kunhan saamme tämän maan.”

Tästä opimme ainakin sen, että puolue herättää kannattajissaan melko voimakkaita tunteita – ja osaa käyttää niitä hyväkseen.

Mutta miksi Günal rakastaa juuri Erdoğania?

”Minä rakastan Jumalaa, ja hän rakastaa Jumalaa, ja minä rakastan häntä. Siinä kaikki. Minä vain haluan huutaa maailmalle rakkauttani häneen.”

Gülşenin toimistoon kävelee toinen kyynelehtivä nainen.

Sırma Yılmaz ei itke rakkauden vaan surun ja ahdistuksen kyyneleitä. Hän on tullut toimistolle, koska on avun tarpeessa.

Gülşen ottaa naisen tottuneesti vastaan, antaa tämän puhua ja kuuntelee.

Nainen puhuu kiihkeästi ja sekavasti. Hänen poikansa työskentelee vanginvartijana ja on joutunut vaikeuksiin. Vaikuttaa siltä, että pojalla on huumeongelma. Pahoissa vaikeuksissa hän joka tapauksessa on: edellisenä iltana poika on löydetty puistosta alastomana ja sekavana.

Nyt poika on pidätetty. Voisiko puolue auttaa?

”Valitettavasti emme tällaisessa tapauksessa voi tehdä poikanne hyväksi mitään”, Gülşen sanoo.

Laki koskee kaikkia. Gülşen lupaa kuitenkin yrittää etsiä naiselle asianajajan.