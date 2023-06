Tiistaina 6. kesäkuuta syvällä Uruguayn sisämaassa vihitään käyttöön maailman suurin yksilinjainen sellutehdas. Sen myötä suurin osa metsäjätti UPM:n sellusta tuotetaan Suomen sijaan Etelä-Amerikassa sijaitsevassa Uruguayssa.

Paso de los Torosin tehdas tuottaa vuodessa 2,1 miljoonaa tonnia sellua. Vertailun vuoksi esimerkiksi Metsä Fibren omistama, Äänekoskelle 2017 valmistunut sellutehdas tuottaa vuodessa sellua noin 1,3 miljoonaa tonnia.

Uusi tehdas käynnisti toimintansa jo huhtikuussa. Samana keväänä Uruguay on kärsinyt maan pahimmasta vesikriisistä vuosikymmeniin. Vesikriisin vuoksi ilmastoaktivistit estivät toukokuussa kulun UPM:n tehtaalle samaan aikaan, kun Suomessa Elokapina järjesti mielenosoituksen yhtiön toimintaa vastaan.

Suomalaisia kiinnostaa laajasti, mitä muu maailma meistä ajattelee. Usein vastaus on: ei juuri mitään.

Mutta noin 13 tuhannen kilometrin päässä Atlantin ja päiväntasaajan toisella puolen uruguaylaiset ovat jo vuosia olleet kiinnostuneita Suomesta. Myöskin siitä, mitä suomalaiset ajattelevat Uruguaysta.

Syynä on juuri metsäteollisuus, joka on viimeisen 30 vuosikymmen aikana tullut rytinällä karjatalousmaahan. Tasangoille on kohonnut eukalyptusplantaaseja.

Metsä-Botnian ja Uruguayn valtion sopimus Fray Bentosin sellutehtaasta oli aikanaan Uruguayssa valtava uutinen: suurin maahan siihen asti tehty ulkomaalainen investointi. Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen sai tuolloin puheluita, joissa kysyttiin, miten suomalaislehdistö ja suomalaiset käsittelivät historiallista sopimusta.

”Eivät juuri mitenkään”, Teivainen muistelee vastanneensa ja naurahtaa.

Nyt valmistunut Paso de los Torosin tehdas rikkoo jälleen ennätyksen suurimpana Uruguayhin tehtynä ulkomaalaisinvestointina. UPM omistaa nykyisin myös vuonna 2007 valmistuneen Fray Bentosin tehtaan. Yhdessä tehtaiden on tarkoitus tuottaa 3,4 miljoonaa tonnia eukalyptussellua vuodessa.

Raaka-aineen varmistamiseksi pörssiyhtiö omistaa Uruguayssa 305 000 hehtaaria maata, josta 182 000 hehtaaria on viljelykäytössä. Lisäksi yhtiölle työskentelee karjanhoidon lomassa 900 sopimusviljelijää, eli yhteensä sen käytössä on 318 000 hehtaaria puuviljelmiä.

Keväällä Uruguayn pääkaupungissa Montevideossa havahduttiin ongelmaan, josta maaseudulla ollaan oltu huolissaan jo pidempään: vesi hupenee.

Kun juomavesi uhkasi loppua, vesiyhtiö joutui sekoittamaan Montevideon ja lähiseudun hanaveteen myös natrium- ja kloriditasoja nostavaa vettä. Viranomaiset säätivät aiempaa korkeammat pitoisuusrajat, jotta selvittäisiin toukokuun yli.

Veden maku muuttui suolaisemmaksi.

Sen seurauksena pulloveden suosio kasvoi. Samalla kasvoi turhautuminen valtion vesipolitiikkaan ja monikansallisten suuryritysten toimintaan. Syntyi protesteja.

”Kyse ei ole kuivuudesta, vaan ryöstöstä”, kuului mielenosoittajien syytös.

Vuoden 2004 perustuslakimuutoksessa juomaveden saatavuus säädettiin perustavanlaatuiseksi ihmisoikeudeksi. Silti suuryritykset käyttävät suuremman osan juomakelpoisesta vedestä kuin ihmiset. Oli kyse sitten pulloveden, oluen tai sellun myynnistä, yritykset eivät maksa vedestä mitään.

Puurekka ajoi kuivuneen Canelon Grande -patoaltaan ohi Uruguayssa toukokuussa.

Kuivunut Canelon Granden patoallas maaliskuussa.

Kyse on myös kuivuudesta. Kevät on ollut kuuma ja vähäsateinen.

Uruguayta korventaa pahin kuivuus 70 vuoteen, toteaa Unescon vesi- ja kulttuuriprofessuurin johtaja , antropologian professori Javier Taks. Mutta ongelma on myös rakenteellinen, hän jatkaa.

”Vaikeuksia on vedenkäytön suunnittelussa niin, että priorisoitaisiin ihmisten käyttöön menevää juomavettä.”

Edes Santa Lucían vesistöaluetta ei ole luokiteltu strategisen merkittävyytensä ansaitsemalla tavalla, vaikka suurin osa uruguaylaisista juo sen vettä.

Myös UPM:n tehtaat saavat ilmaiseksi Uruguayn ja Río Negron vettä. Yhteensä tehtaiden vuotuinen vedenotto tulee olemaan noin 78 miljoonaa kuutiota vuodessa. Yhtiö kuitenkin korostaa, että määrästä 80 prosenttia palautetaan perusteellisen puhdistuksen jälkeen takaisin jokeen, josta se on otettu.

Loppu haihtuu prosessissa ilmaan.

Kiistoja käydään lisäksi metsäteollisuuden suosimien nopeakasvuisten eukalyptusplantaasien vaikutuksesta kuivuuteen ja luonnon monimuotoisuuteen. Eukalyptus kuluttaa vähemmän vettä kuin moni muu puu ja UPM:n mukaan istutusten vaikutus on myönteinen, eikä maaperässä ole havaittu muutoksia.

Osa tutkijoista varoittaa intensiivisen metsänviljelyn riskeistä.

”Luottamuksellisen tiedon saaminen Uruguayjoella on yhä ongelma”, Taks sanoo. ”On luotettava, että Río Negrolla tämä tulee olemaan helpompaa.”

Kun Fray Bentosiin kohosi sellutehdas 2000-luvulla, sitä vastustettiin raivoisasti etenkin Argentiinan puolella. Sisämaassa, kaukana rajasta, Paso de los Torosin tehdas rakennettiin paljon rauhallisemmassa ympäristössä.

UPM:n kyselyiden perusteella Paso de los Torosin sellutehtaaseen suhtautuu myönteisesti tai neutraalisti 80 prosenttia ihmisistä.

Argentiinalaiset mielenosoittajat Fray Bentosin sellutehtaan vastaisissa mielenosoituksissa huhtikuussa 2010. Argentiinalaiset syyttivät tehdasta maiden välisen Uruguay-joen saastuttamisesta.

Centenariossa, jossa tehdas sijaitsee, asuu reilu tuhat ihmistä ja toisella puolella jokea, Paso de los Torosissa, noin 13 000.

Jälkimmäisen kaupunginjohtajana koko 2010-luvun toiminut Juan José López Sanchez kertoo, että ennen tehtaan tuloa alueella ei juuri ollut yksityistä sektoria. Asukkaat olivat pääosin julkisen puolen työntekijöitä, eläkeläisiä ja työttömiä.

Kuullessaan jättihankkeesta kaupunginjohtaja muistaa olleensa epäluuloinen, mutta pian heräsi voimakas innostus.

”Kaikki odottivat saavansa töitä.”

Osa toiveista toteutui, osa ei. Lópezin mukaan esimerkiksi hotelliala kehittyi sellutehtaan vuoksi selvästi. Ravintolatyöntekijät saivat puolestaan pettyä, hän muistelee. Rakennustyöntekijät söivät harvoin ulkona.

Monikansalliset kaivos- ja metsäteollisuusyritykset saapuvat Uruguayhin ”messiaanisen viestin” kanssa, toteaa politiikan tutkimuksen tohtori Pablo Díaz Uruguayn suurimmasta julkisesta yliopistosta, Univesidad Repúblicasta eli Tasavallan yliopistosta.

Viesti on: pörssiyhtiön saapuminen pelastaa köyhän maan.

”Todellisuudessa hyöty on lyhytaikainen ja estää maata kehittämästä omia projekteja.”

Díaz on toiminut vuodesta 2010 maankäytön politiikan havaintokeskuksen koordinaattorina Tacuarembóssa. Hän katsoo, että metsäteollisuus lisää pitkässä juoksuissa lähinnä eukalyptusplantaaseja, ei työllisyyttä ja hyvinvointia.

Díazin mukaan on ongelmallista, että UPM valtaa alaa mailta, joilla on vuosisatojen ajan harjoitettu karjataloutta. Yhtiö tarjoaa ostamistaan maista niin kovan hinnan, etteivät pienituloiset karjankasvattajat voi kilpailla mielekkäästi sitä vastaan.

Niinpä monet maaseudun asukkaat joutuvat lähtemään kaupunkeihin, hän kertoo. Samalla lähtevät ympäristössä tapahtuvien muutosten silminnäkijät.

Metsäalan kasvamisesta huolimatta Uruguay on yksi maailman keskeisimmistä naudan lihan tuottajista ja suurin osa sen maista on karja- ja maatalouskäytössä. Karjatuotannon aiheuttama ilmasto- ja ympäristökuorma on merkittävä.

Mies osti pullovettä Montevideossa 18. toukokuuta. Uruguayn hallitus on subventoinut keväällä pullovettä kuivuuden vuoksi.

Kuivunut Canelon Granden patoallas maaliskuussa.

Uruguayn hallitus on tehnyt paljon työtä saadakseen sellutehtaan Paso de los Torosiin. UPM:n sellutehtaat saavat toimia verovapaalla erityisalueella.

Valtio sitoutui investointisopimuksen yhteydessä myös ruoppaaman sataman UPM:n selluterminaalille ja rakennuttamaan sinne vievän junaradan. Useita asuinalueita halkovan 273 kilometriä pitkän radan valmistuminen on viivästynyt, ja toistaiseksi sellukuljetukset ovat käynnistyneet maantietä pitkin.

Paso de los Torosin tehtaalta lähtee päivittäin Montevideoon kahdeksasta yhdeksään sellurekkaa tunnissa.

Selvin tehtaan paikallisesti tuoma taloushyöty syntyi jo rakennusvaiheessa. Tuhansien rakennustyöntekijöiden saapuminen Paso de los Torosiin muun muassa moninkertaisti vuokrahinnat. Nyt kaupunki on jälleen hiljennyt, ja UPM:llä on yhtiön mukaan koko Uruguayssa yhteensä noin 850 työntekijää, minkä lisäksi sen projektit työllistävät epäsuorasti 7000.

Uruguayssa toivotaan, että sopimusehtoja noudattava yhteistyö monikansallisten yhtiöiden kanssa kasvattaa pienen Etelä-Amerikan valtion pisteitä muiden yritysten silmissä ja tuo esiin, että Uruguay tarjoaa alueellisesti vertaillen turvallisen, ennakoitavan ja tasapainoisen yhteistyökumppanin.

Sopimuksesta kiinni pitämistä puolustaa myös osa sellutehtaiden vastustajista.

”Tämä tilanne on jo mennyttä. Uruguay kun on vakavasti otettava ja sopimuksia kunnioittava maa, ei meillä ole muuta vaihtoehtoa kuin kunnioittaa sitä”, sanoo Edgardo Gutiérrez Lavie, Tacuarembóssa toimiva paikallistuottaja ja valtuutettu.

Hän kerää kuitenkin parhaillaan nimiä vetoomukseen, jottei hallitus voi jatkossa solmia vastaavanlaisia sopimuksia ilman parlamentin hyväksyntää.

”En vastusta sellutehdasta ja tuotantoa, mutta kaikkea sitä, mitä on tapahtunut. Makea vesi on öljyäkin kallisarvoisempi luonnonvara ja olemme lahjoittaneet joen UPM:lle.”

Hallituksen ja UPM:n välistä investointisopimusta onkin pidetty uruguaylaisten keskuudessa turhan avokätisenä.

Maan parlamentissa suuryrityksen vastaista kolonialismikritiikkiä on kuitenkin vaimentanut se tosiasia, että sopimuksen solmi aikanaan vasemmistohallitus.

”Suomen maine demokraattisena ja tasa-arvoisena maana todennäköisesti edisti sopimuksen syntymistä”, Teivainen toteaa.

Osin aihe hiertää vasemmiston sisällä, mutta puoluekuri on ollut hyvä. Parlamentissa kritiikki on siksi tullut ehkä hieman yllättäen erityisesti globalisaatiovastaisten uuskonservatiivien riveistä.

Mielenosoittaja vastusti UPM:ää ja Paso de los Torosin uutta tehdasta Montevideossa vuonna 2018.

Samalla moni näkee monikansallisen pörssiyhtiön kanssa toimimisen etuna ja ajattelee sen parantavan ympäristövalvontaa. Esimerkiksi Paso de los Torosin entinen kaupunginjohtaja López uskoo, että Río Negro -jokea suojelee se, että UPM on pörssissä.

Mikäli yhtiö rikkoisi sopimuksia tai aiheuttaisi merkittävää ympäristöhaittaa ”se kärsisi heti”, López sanoo. Tämä toki edellyttää, että sijoittajat tietävät, mitä joelle kuuluu.

Toukokuussa, Keski-Uruguayssa vaikuttava radiokanava Alternativa Durazno kertoi Twitterissä, että Paso de los Torosin sellutehtaan avajaisiin saapuisivat myös Uruguayn presidentti Luis Lacalle Pou ja Suomen presidentti Sauli Niinistö.

Kesäkuun alussa Brasiliassa vieraillutta Niinistöä odotettiin naapurimaa Uruguayhin myös Uruguayn ulkoministeriön tiedonannon perusteella. Tiistaina Suomen presidentinkansliasta kuitenkin vahvistettiin, että kaavailtu matka oli peruttu.

Kutsuiko UPM Suomen presidentin ylipäänsä avajaisiin?

”Meillä ei ole tietoa tästä kyseisestä aiheesta”, Uruguayn toimintojen johtaja Marcos Battegazzore toteaa, mutta vahvistaa, että tehtaan avajaisia vietetään tiistaina.

Entä missä ajassa UPM odottaa lähes 3,5 miljardin dollarin kokonaisinvestoinnin maksavan itsensä takaisin?

Battegazzoren mukaan mitään aikarajaa ei ole asetettu.

”Kyseessä on ehdottomasti suurin investointimme. Siinä mielessä se on investointi seuraaville 40–50 vuodelle ja nyt on tarkoituksena siirtyä suuresta projektista menestyksekkääseen toimintaan.”