Ukraina on sanoutunut irti ja Yhdysvallat ottanut etäisyyttä hyökkäykseen, jossa Ukrainan-mieliset venäläisjoukot tunkeutuivat Venäjälle ilmeisesti amerikkalaiskaluston voimin.

Venäjää tukevilla Telegram-sivuilla julkaistu kuva, joka esittää The New York Timesin mukaan Venäjän haltuunsa saamaa MRAP-ajoneuvoa International MaxxPro.

Yhdysvaltalainen sanomalehti The New York Times kertoo tunnistaneensa ainakin kolme amerikkalaisvalmisteista sotilasajoneuvoa, joita käytettiin Venäjän Belgorodiin suunnatussa hyökkäyksessä lähellä Ukrainan rajaa aiemmin tällä viikolla.

Lehden näkemien sosiaalisen median kuvien perusteella Venäjän joukot ovat saaneet haltuunsa ainakin kaksi panssaroitua ajoneuvoa, joita kutsutaan lyhenteellä MRAP (Mine-Resistant Ambush Protected vehicles).

Avoimia lähteitä tarkkailevat asiantuntijat, kuten sotahistorioitsija Emil Kastehelmi, ovat havainneet lisäksi ainakin kolme amerikkalaista Humvee-sotilasajoneuvoa, joita olisi käytetty Belgorodissa. Netissä pyörii koko joukko vahvistamattomia väitteitä muustakin kalustosta.

Ukrainan-mieliset mutta venäläistaustaiset joukot iskivät Venäjän puolella sijaitsevalle Belgorodin alueelle maanantaina. Jo samana päivänä Telegram-viestipalvelussa alkoi kiertää kuvia Venäjän väitetysti haltuunsa saamista amerikkalaisajoneuvoista.

Ei ole tiedossa, miten ajoneuvot päätyivät ensinnäkin Ukrainaa tukeville venäläistaistelijoille ja sittemmin ainakin osittain Venäjän haltuun.

Ukraina on kiistänyt osallistuneensa hyökkäykseen ja Yhdysvallat on esittänyt epäilynsä tapahtumien aitoudesta.

Yhdysvaltain valmistamien ja lahjoittamien ajoneuvojen käyttäminen hyökkäyksessä Venäjän maaperälle on tulenarka aihepiiri, sillä Yhdysvallat on vaatinut Ukrainalta lupaukset siitä, ettei sen antamaa aseapua käytetä muuta kuin Ukrainan puolustamiseen. Asia on ollut esillä esimerkiksi mahdollisen hävittäjäavun kohdalla.

Hyökkäyksen Belgorodiin toteuttivat ilmeisesti kaksi venäläistaustaista ryhmää, joista toinen – Vapaan Venäjän legioona – kuuluu Ukrainan asevoimien ulkomaalaisten vapaaehtoisten joukkoihin.

Ulkopoliittisen instituutin tutkija Jyri Lavikainen kertoi aiemmin HS:lle pitävänsä täysin varmana, että operaation suunnittelusta ja valmistelusta ovat todellisuudessa vastanneet Ukrainan asevoimat.

”Nyt kaikki tietävät, että Ukraina on hyökännyt Belgorodiin, mutta valehdellaan pilke silmäkulmassa ja nauretaan päälle. Se lisää operaation röyhkeyttä”, Lavikainen sanoi tiistaina.

Toinen hyökkäykseen osallistuneista ryhmistä on nimeltään Venäjän vapaaehtoisjoukko eli RDK. Viime vuoden elokuussa perustettu puolisotilaallinen ja äärioikeistolainen joukko kertoo taistelevansa Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia vastaan.

”Molemmat ryhmät ovat ihan suoraan osa Ukrainan asevoimia organisaatiossa ja komentoketjussa, ja käyttävät Ukrainan asevoimien tunnuksia. Ne voivat kutsua itseään millä tahansa nimellä, mutta jos siellä olisi suomalainen vapaaehtoisyksikkö, ne olisivat silti Ukrainan armeijan yksikkö”, sanoo HS:ää avustava Ukraina-asiantuntija John Helin.

Ukrainalle lahjoitetut MRAP-ajoneuvot on valmistettu alun perin Yhdysvaltain sotilaiden käyttöön Irakin ja Afganistanin sodissa. The New York Timesin mukaan kyseisiä ajoneuvoja on ollut käytössä muissakin maissa, mutta tiedossa ei ole, että jokin muu maa kuin Yhdysvallat olisi niitä Ukrainalle lahjoittanut.

Yhdysvaltain puolustusministeriön laatiman listan mukaan MRAP-ajoneuvoja on lahjoitettu Ukrainalle yli 500 kappaletta viime vuoden helmikuussa käynnistyneen Venäjän suurhyökkäyksen jälkeen. Humvee-ajoneuvoja on annettu Ukrainan asevoimille yli 2 000.

Yhdysvaltain puolustusministeriön tiedottaja Matthew Miller totesi tiedotustilaisuudessaan tiistaina, että Yhdysvallat suhtautuu ”tässä vaiheessa skeptisesti” raportteihin, joiden mukaan amerikkalaista kalustoa olisi käytetty hyökkäyksessä Venäjälle.

Millerin mukaan Yhdysvallat suhtautuu kielteisesti aseapunsa käyttöön hyökkäyksissä Venäjälle.

”Mutta kuten olemme sanoneet, on Ukrainan asia päättää, miten se sotaansa käy”, Miller sanoi.

Tällainen avoin valtakirja ei päde ainakaan hävittäjien suhteen. Yhdysvaltain presidentti Joe Biden kertoi viime sunnuntaina saaneensa Ukrainan presidentiltä Volodymyr Zelenskyiltä ”täyden lupauksen” siitä, ettei Ukraina käytä länsimaiden myöhemmin lahjoittamia amerikkalaisia F-16-hävittäjiä iskuihin Venäjän puolelle.

Keskiviikkona Valkoisen talon eli presidentinhallinnon kansallisen turvallisuusneuvoston tiedottaja John Kirby totesi puolestaan, että Yhdysvallat aikoo tutkia raportit, joiden mukaan amerikkalaiskalustoa olisi käytetty maanantain hyökkäyksessä.

Hän totesi Yhdysvaltain tehneen selväksi Ukrainalle, ettei se hyväksy kalustonsa käyttöä hyökkäyksissä Venäjälle.

Venäjä on aiemmin ilmoittanut surmanneensa 70 ukrainalaistaistelijaa Belgorodin hyökkäyksen yhteydessä, minkä hyökkäävä osapuoli on kiistänyt. Asiasta ei ole esitetty luotettavia kuvallisia todisteita.

”On olemassa yksi kuva, mutta se on vähän sellainen, että sitä ei voi paikantaa tai siitä ei voi sanoa, onko se totta”, John Helin kertoo.