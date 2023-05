Myös Ranskassa neljä naista on syyttänyt islamintutkija Tariq Ramadania raiskauksista. Ramadanin mielestä häntä vastaan on tehtailtu syytöksiä hänen ideologiansa vuoksi.

Kansainvälisesti tunnettu sveitsiläinen islamintuntija Tariq Ramadan, 60, vapautettiin raiskaussyytteistä sveitsiläisessä oikeusistuimessa Genevessä keskiviikkona, uutistoimistot kertovat.

Islamiin kääntynyt nainen kertoi oikeudelle Ramadanin raiskanneen hänet hotellihuoneessa Genevessä vuonna 2008. Naisen mukaan raiskaus oli erityisen raaka sisältäen hakkaamista ja solvaamista, ”kidutusta ja barbarismia”.

Syytteet kiistäneen Ramadanin asianajajien mukaan naisen kertomukset olivat epäuskottavia esimerkiksi väitetyn hyökkäyksen päivämääriin liittyen, Britannian yleisradioyhtiö BBC kertoo.

Ramadan myönsi viettäneensä yön samassa huoneessa, mutta hänen mukaansa aloite tuli naiselta. Hänen mukaansa nainen oli ensin suostunut suutelemaan hänen kanssaan, mutta sen jälkeen fyysinen kanssakäynti olisi päättynyt. Naisen mukaan Ramadan raiskasi hänet kolmesti.

Uutistoimisto AFP kertoi naisen ilmoittaneen väitetystä raiskauksesta vasta kymmenen vuotta väitettyjen tapahtumien jälkeen. Hän sanoi saaneensa rohkaisua muista julkisuuteen tulleista vastaavanlaisista tapauksista.

Tapaus on herättänyt suurta julkista kiinnostusta, sillä Ramadan tuli aiemmin tunnetuksi melko maltillisena äänenä islamilaisen maailman tulkkina ja joidenkin muslimienemmistöisten maiden kriitikkona. Hän on tuominnut terrori-iskut ja kuolemantuomion.

Hänen isoisänsä Hassan al-Banna perusti egyptiläisen Muslimiveljeskunnan vuonna 1928.

Sveitsissä esitetyn raiskaussyytöksen jälkeen neljä ranskalaista naista on syyttänyt Ramadania raiskauksista. Häntä on pidetty aiemmin yhdeksän kuukautta vangittuna Ranskassa, jossa syyttäjät pohtivat, aikovatko he viedä raiskaussyytökset oikeuteen asti.

Ramadanin mukaan häntä vastaan on käynnistetty ajojahti hänen ”todellisten tai kuviteltujen ideologioidensa” vuoksi. Hän on kiistänyt syyllistyneensä mihinkään väitetyistä raiskauksista.

Ramadanille maksetaan noin 155 000 euron korvaukset Sveitsissä käydyn oikeudenkäynnin perusteella.