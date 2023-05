HS:n faktantarkastajan mukaan video vaikuttaa aidolta, mutta ei ole varmuutta siitä, onko se todella kuvattu keskiviikkona Mustallamerellä ja onko siinä räjähtävä vene ukrainalainen.

Venäjän puolustusministeriö väittää Telegram-kanavallaan kolmen Ukrainan ”miehittämättömän pikaveneen” yrittäneen hyökätä venäläistä Ivan Hurs -sotalaivaa vastaan Mustallamerellä, noin 140 kilometrin päässä Bosporinsalmesta koilliseen.

Väitteestä raportoi myös uutistoimisto Reuters.

Ministeriö väittää sotalaivan suojelleen Turk Stream ja Blue Stream -kaasulinjoja, jotka vievät kaasua Mustanmeren läpi Venäjältä Turkkiin. Ministeriön mukaan Venäjän asevoimat ovat alkaneet suojella putkia Nord Stream -kaasuputkiin kohdistuneiden ”terroristi-iskujen” jälkeen.

Venäjä myös väittää ”tuhonneensa vihollisveneet tulella” ja Ivan Hursin jatkavan toimintaansa. Turkki ei ole toistaiseksi kommentoinut Venäjän väitteitä.

Venäjän puolustusministeriö julkaisi väitetystä tapahtumasta myös videon.

HS:n faktantarkastajan John Helinin mukaan videolla selkeästi räjähtää jotain, eikä räjähdys vaikuta jälkeenpäin lisätyltä.

On kuitenkin epäselvää, onko video todella kuvattu keskiviikkona Mustallamerellä ja onko videolla räjähtävä alus ukrainalainen.

”Se näyttää jossain määrin samankaltaiselta joidenkin Ukrainan käyttämien miehittämättömien merialusten kanssa, muttei kuitenkaan täysin samalta. Mahdollisuus siihen on olemassa”, sanoo Helin.

Videolla lyhyesti näkyvä venäläisalus, jolta video on kuvattu, saattaisi olla Juri Ivanov -luokan alus, vaikkei se Helinin mukaan täysin varmaa ole. Myös Ivan Hurs on kyseisen luokan alus. Niitä on Venäjän laivastossa vain kaksi ja toisen niistä tiedetään olevan Mustallamerellä.

Norjalainen Venäjän laivaston seuraamiseen keskittynyt Twitter-käyttäjä The Lookout analysoi aluksesta videolla näkyvää kuvamateriaalia ja vertaa sitä Ivan Hursiin. Hän pitää videon alusta todennäköisesti Juri Ivanov -luokkaan kuuluvana.

Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun Mustaltamereltä kuullaan uutisia hyökkäyssodan alettua.

Maaliskuussa Yhdysvaltain miehittämätön lennokki putosi mereen Mustallamerellä. Kaksi venäläistä Suhoi Su-27 -hävittäjää häiritsi MQ-9 Reaper -lennokkia lentämällä sen edessä ja roiskimalla polttoainetta lennokkia kohti.

Lopulta venäläishävittäjä osui lennokin potkuriin, mikä johti lennokin putoamiseen mereen. Lennokki putosi mereen noin 120 kilometrin päässä lounaaseen Krimin niemimaalta.

Vuosi sitten huhtikuussa venäläinen sotalaiva Moskva upposi Mustallamerellä. Ukrainan kerrottiin upottaneen laivan Neptun-meriohjuksilla osittain Yhdysvaltain tiedustelun avulla. Venäjä väitti, että laiva upposi tulipalon seurauksena.

Ukrainan viljanvientisopimusta Mustallamerellä jatkettiin taannoin kahdella kuukaudella. Sopimus sallii Ukrainan vilja- ja elintarvikeviennin Mustanmeren kautta.