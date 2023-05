Halvaantuneen miehen aivoihin asennettu implantti välittää käskyjä selkäytimen terveelle alueelle ja sieltä jalan hermoille sekä lihaksille.

Liikenneonnettomuudessa yli vuosikymmen sitten loukkaantunut ja halvaantunut 40-vuotias hollantilaismies Gert-Jan Oskam on onnistunut nousemaan pystyyn ja kävelemään, kertoo tiedelehti Nature keskiviikkona julkaistussa artikkelissa.

Modernin ihmeen takana on Sveitsissä toimiva tutkijaryhmä, joka on kehittänyt ”digitaalisen sillan” miehen aivojen ja selkäytimen vaurioitumattomien osien välille.

Onnettomuudessa vaurioituneen selkäydinalueen kahdelle puolelle on asennettu implantit, joiden avulla miehen aivoista välittyy langattomasti käskyjä selkäytimen terveelle alueelle ja sieltä jalan hermoille sekä lihaksille.

The New York Times -lehden mukaan Oskam on käyttänyt implantteja yli vuoden ajan ja pystynyt nousemaan seisaalleen, kävelemään ja nousemaan jyrkkää luiskaa ylös.

Mies on tervehtynyt siinä määrin, että hän on pystynyt kävelemään keppien kanssa jopa silloin, kun implantit on käännetty pois päältä.

”Minulle tämä oli melkoista tieteisfiktiota alussa, mutta tänään siitä on tullut totta”, kommentoi Lausannen yliopiston neurotieteiden tutkija Jocelyne Bloch tutkimusryhmän saavutuksia.

Oskam loukkaantui Kiinassa vuonna 2011. Tiedot vaihtelivat siitä, oliko kyse pyörä- vai moottoripyöräonnettomuudesta.

”Joitakin kuukausia sitten, ensi kertaa kymmenen vuoden jälkeen, pystyin nousemaan ja nauttimaan olutta ystävieni kanssa. Se oli hienoa. Haluan käyttää tätä päivittäisessä elämässäni”, hän sanoi brittilehti The Guardianin mukaan.

Tutkijoiden mukaan on erityisen lupaavaa, että Oskamin kohdalla implanteilla saatiin niin hyvää edistystä jopa vuosikymmen miehen loukkaantumisen jälkeen. Jatkossa vastaavaa tekniikkaa voisi hyödyntää paljon nopeammin ja suuremmin odotuksin.