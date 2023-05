Lain arvosteltu rajoittavan sananvapautta. Monet drag-esiintyjät vastustavat lakia, koska lapsille suunnatut esitykset ovat erilaisia kuin aikuisten.

Montana on kieltänyt ensimmäisenä Yhdysvaltain osavaltiona drag queenejä lukemasta lapsille julkisissa kouluissa ja kirjastoissa. Asiasta kertoo muun muassa uutistoimisto AP.

Aiemmin vastaavia kieltoja on tekeillä myös Floridassa ja Tennesseessä, mutta niissä halutaan kieltää vain luonteeltaan ”seksuaaliset” esitykset. Montanan laki on ensimmäinen laatuaan, koska siinä mikä tahansa drag-artistin lukuhetki lapsille on kielletty.

Seksuaali- ja sukupuoli­vähemmistöjen oikeuksiin erikoistunut asianajaja Sasha Buchert Lambda Legal -järjestöstä näkee, että laki rajoittaa sananvapautta ja heikentää transsukupuolisten nuorten yhteisöllisyyden kokemusta.

”Perustuslaillisesti kaikin puolin epäilyttävää”, Buchert kommentoi lakia.

Drag on taiteenmuoto, jossa tyypillisesti miespuolinen esiintyjä pukeutuu ja meikkaa korostetun feminiinisesti. Drag voi olla esimerkiksi komediaa tai tanssia, eikä siihen välttämättä liity seksuaalisia elementtejä.

Laki astui voimaan maanantaina republikaanikuvernööri Greg Gianforten allekirjoituksen jälkeen.

Lakiesitystä tuki yli puolet Montanan republikaani­enemmistöisestä lainsäädäntö­elimestä. Gianforten mielestä lasten altistaminen ”seksualisoidulle sisällölle” on sopimatonta.

Alun perin lakiesityksessä yritettiin estää alaikäisten osallistuminen drag-esityksiin, jotka on laissa määritelty ”himokkaita ajatuksia herättäviksi”. Myöhemmin lakia laajennettiin niin, että se kieltää alaikäisten osallistumisen ”seksuaalisesti sävyttyneisiin” tai ”säädyttömiin” esityksiin julkisomisteisella paikalla.

Monet drag-esiintyjät vastustavat lakia, koska lapsille suunnatut esitykset ovat erilaisia kuin aikuiselle yleisölle tehdyt performanssit.

On epäselvää, kuinka usein drag-lukuhetkiä on pidetty julkisissa kouluissa tai kirjastoissa Montanassa. Viime vuonna lukuhetkiä järjestettiin ainakin montanalaisessa eläintarhassa ja kirjakaupassa, ja kumpikin tapahtuma keräsi yhteen myös mielenosoittajia.

Kumpikaan näistä tapahtumista ei olisi kielletty edes Montanan uuden lain perusteella, koska paikat eivät ole julkisomisteisia.

Myös Suomessa on järjestetty drag-lukuhetkiä lapsille.