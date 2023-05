Pelastusviranomaisten mukaan paloa sammuttamassa on yli 20 paloautoa ja sata palomiestä.

Kerrostalo on ilmiliekeissä Australian suurimmassa kaupungissa Sydneyssä. Kerrostalon katto on sortunut, ja tuli on levinnyt naapurirakennuksiin.

Asiasta kertovat uutistoimistot Reuters ja AFP sekä muun muassa australialaislehti Sydney Morning Herald.

Palava kerrostalo sijaitsee Randle Streetillä Surry Hillsissä Sydneyn keskustassa kaupungin päärautatieaseman lähellä.

Pelastusviranomaisten mukaan paloa sammuttamassa on yli 20 paloautoa ja sata palomiestä. Viereisten rakennusten asukkaita evakuoidaan.

”Rakennus on alkanut romahtaa. Inferno leviää useisiin muihin naapurirakennuksiin, mukaan lukien asuinrakennuksiin”, Uuden Etelä-Walesin pelastusviranomainen kommentoi.

Myös ainakin yksi ajoneuvo on tuhoutunut palossa. Kaupungin raitiovaunuliikenne on pysäytetty lähellä palopaikkaa.

Paikallisen poliisin tiedottajan mukaan kenenkään ei tiedetä loukkaantuneen. Ihmisiä pyydetään välttämään palopaikan ympäristöä.