Yhdysvalloissa ja Euroopassa suunnitellaan nyt Ukrainalle annettavia turvatakuita. Takuiden tarkoituksena on auttaa Ukrainaa puolustautumaan aggressiivista naapuriaan vastaan.

Takuiden pitäisi olla kovat. Niin kovat, että myös Venäjä ymmärtää ne.

Vastaavia turvatakuita ei ole annettu millekään maalle aikoihin. Vertailukohtia on vaikea löytää.

Teema puhuttaa myös parhaillaan käynnissä olevassa Nato-maiden ulkoministereiden epävirallisessa kokouksessa Oslossa. Konkreettisia sitoumuksia on mahdollisesti luvassa heinäkuussa Vilnassa järjestettävältä Naton huippukokoukselta.

Ukraina on saanut turvatakuut ennenkin. Kirjaimellisesti kyse ei ollut takuista vaan vakuudesta, vaikka Ukrainan toiveena oli, että sopimuksessa olisi käytetty takuu-termiä.

Kyse on vuonna 1994 solmitusta Budapestin sopimuksesta, jonka nojalla Ukraina luopui neuvostoajoilta peräisin olevista ydinaseista. Vastapalveluksena Venäjä, Yhdysvallat ja Britannia suostuivat takaamaan Ukrainan rajojen koskemattomuuden.

Kuten nykytilanteesta voi päätellä, sopimuksesta ei jäänyt käteen kuin paha mieli.

Venäjä rikkoi sopimusta jo vuonna 2014 miehittämällä Krimin niemimaan.

Yhdysvaltojen presidentti Bill Clinton, Venäjän presidentti Boris Jeltsin ja Ukrainan presidentti Leonid Kravtšuk kättelivät allekirjoitukseen jälkeen Moskovassa vuonna 1994.

Turvatakuut nousivat agendalle, kun Venäjä aloitti viime vuonna julman hyökkäyssodan Ukrainassa. Ukrainan presidentinhallinto esitteli oman The Kyiv Security Compact -suosituspaperinsa viime syksynä.

Paperin taustalla on ajatus, että Ukraina tulee liittymään Natoon tulevaisuudessa, mutta sitä ennen Ukrainan pitäisi saada avustavilta mailta niin vahva ja pitkäkestoinen tuki, että maa pystyy vastaamaan naapurimaansa aggressioon.

Ukrainalle on luvattu Nato-jäsenyys, mutta milloin se toteutuu vai toteutuuko lainkaan, siitä ei ole varmuutta.

Nato-jäsenyyttä on pidetty mahdottomana niin kauan kuin Ukraina on sotaa käyvä maa.

Jäsenyyteen ovat suhtautuneet positiivisimmin Pohjois- ja Itä-Euroopan maat. Sen sijaan läntisen Euroopan maat ovat olleet haluttomampia etenemään Ukrainan Nato-prosessin kanssa.

Presidentinhallinnon suosituspaperissa konkreettisina tuen muotoina mainitaan muun muassa tuki Ukrainan aseteollisuudelle, aseapu, tiedusteluapu ja Ukrainan sotilaiden koulutusohjelmat EU:n ja Naton vetäminä.

Paperin kokoamiseen osallistunut Naton entinen pääsihteeri Anders Fogh Rasmussen vertasi Ukrainan havittelemia takuita ”Israel-tyylisiksi” turvatakuiksi.

Mitä tarkoittaa ”Israel-tyylinen” turvatakuu? Kerrataan lyhyesti.

Yhdysvallat on tukenut Israelia aseellisesti vuodesta 1960-lähtien. Tuen tarkoituksena on ollut Israelin valtion olemassaolon turvaaminen ”vihamielisessä ympäristössä”. Yhdysvallat ei ole kuitenkaan lähettänyt omia joukkojaan Israeliin.

Tuki on pysynyt vahvana jo vuosikymmeniä presidentiltä toiselle, vaikka sitä annetaan vain ennalta määrätyille ajanjaksoille.

Viimeisimmästä aseapupaketista päätettiin vuonna 2018. Sen mukaan Israel saa vuosien 2019–2028 aikana aseapua yhteensä 38 miljardia dollaria. Lisäksi mailla on muuta sotilaallista yhteistyötä.

Viimeksi Israel-vertauksen teki Puolan presidentti Andrzej Duda yhdysvaltalaislehti The Wall Street Journalille antamassaan haastattelussa viime viikolla.

Dudan mukaan asiasta on käyty keskusteluja Yhdysvaltojen presidentin Joe Bidenin kanssa.

Julkisuuteen asiasta on annettu vain suurpiirteisiä kommentteja. Onko toiveena siis, että Ukraina saisi konkreettisesti samanlaiset takuut kuin Israelilla on, vai onko ennemminkin kyse poliittisesta viestistä?

Timo R. Stewart

Lähi-itään perehtynyt Ulko­poliittisen instituutin vanhempi tutkija Timo R. Stewart uskoo, että Israel-vertaus on tuotu esiin sopimuksen luonteen takia.

Toiveissa on tehdä vapaa­muotoinen sitoumus, koska tällä hetkellä pidetään mahdottomana sitä, että Ukrainan turvallisuus olisi osa Naton kaltaisen liiton rakenteita.

Hän myös uskoo, että vertauksella on haettu vahvaa poliittista viestiä, että tuki on todellista ja pitkäkestoista, koska sellaista se on ollut Israelin ja Yhdysvaltojen välilläkin.

Stewartin mukaan viestistä tekee kuitenkin ontuvan se, että Israelin ja Yhdysvaltojen välit ovat olleet viime aikoina niin huonot, ettei Biden ole edes halunnut tavata Israelin pääministeriä Benjamin Netanjahua.

”Ei tämä ole ehkä ollut fiksuin tapa paketoida asiaa, ellei haluta rivien välistä viestiä, että tuki on niin vahvaa, että voitte tehdä mitä vaan”, Stewart sanoo.

Israelin Iron Dome -ilmapuolustusjärjestelmä ampui alas Gazasta ammuttuja raketteja. Kuva on otettu 13. toukokuuta.

Israelin ja Yhdysvaltojen välisestä sopimuksesta tekee erityisen vahvan se, että Yhdysvallat on sitoutunut ylläpitämään Israelin sotilaallista kyvykkyyttä niin, että se pysyy laadullisesti parempana naapurimaihin verrattuna.

Olisiko Ukraina saamassa samanlaisen takuun?

Stewartin mukaan ei ole realistista ajatella, että Ukraina olisi saamassa Venäjään nähden samanlaista laadullista etua kuin mitä Israelilla on suhteessa naapureihinsa.

Ukrainan turvallisuusympäristö on hyvin erilainen, koska sillä on naapurinaan yksi maailman suurimmista armeijoista. Israelilla taas on Irania lukuun ottamatta vastassaan lähinnä aseellisia järjestöjä.

Siinä missä Yhdysvallat on sopinut antavansa Israelille 38 miljardia dollaria kymmenessä vuodessa, Ukrainalle myönnettiin sotilaallista apua viime vuoden tammikuusta tämän vuoden huhtikuuhun mennessä kaiken kaikkiaan noin 79 miljardia dollaria.

Jos Ukrainan sotilasmenoihin lasketaan ulkomailta saatu tuki ja maan omasta budjetista puolustukselle annetut varat, Ukrainan sotilasmenot ylittivät viime vuonna kirkkaasti Venäjän sotilasmenot.

Vertailua tehdessä pitää muistaa, että sodan ensimmäinen vuosi oli erityislaatuinen.

Ukrainan on pitänyt modernisoida sotakalustoaan ja kasvattaa kapasiteettiaan. Lisäksi sen pitää koko ajan paikata taisteluissa menettämiään kalustoja ja täydentää ammusvarastojaan.

On vielä vaikeaa arvioida, millaisiksi Ukrainan tarpeet muotoutuvat vuosien kuluessa. Vasta tulevia vuosien aikana mitataan Euroopan ja Yhdysvaltojen todellinen halu ja kyky auttaa Ukrainaa. Tällä hetkellä olennaista on se, millä sanakäänteillä Eurooppa ja Yhdysvallat lopulta sitoutuvat Ukrainan ja koko Euroopan turvalliseen tulevaisuuteen.

Marko Lehti

Tampereen rauhan- ja konfliktin­tutkimus­keskuksen tutkimusjohtaja Marko Lehti suhtautuu Israel-tyylisiin turvatakuisiin varauksella, vaikka pitääkin niitä reaali­poliittisesti toden­näköisimpänä vaihtoehtona.

Hänen mukaansa yksi keskeisimpiä ongelmia on Yhdysvaltojen vahva rooli ja se, että Eurooppa jättää päätöksenteon oman maanosansa ulkopuolelle.

Ukrainan sotatarvikeriippuvuudessa Yhdysvaltojen tuki on ollut ensisijaisen tärkeää. Yhdysvallat on kuitannut Ukrainalle annettavasti avusta yli puolet.

Yhdysvaltojen myös odotetaan olevan Ukrainalle annettavissa turvatakuissa keskeisessä roolissa.

Venäjän lähettämät iranilaislennokit aiheuttivat tuhoa Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa tiistaina.

Lehti näkee Israel-mallin myös Ukrainan yhteiskunnan kannalta masentavana.

”Katsokaa Israelia, se tie on onneton.”

Jatkuvan aseistuksen tie tekisi Ukrainan armeijasta ehkä Euroopan vahvimman, mutta se jättäisi hyvin vähän tilaa rauhalle, Lehti sanoo.

Hänen näkemys pohjaa ajatukseen, että turvallisuutta ei voi erottaa yhteiskunnan muista peruspilareista. Varsinkin, kun kyse on vuosia kestävistä suunnitelmista.

Jatkuvan aseistamisen tie murentaa kansalaisten uskoa yhteiskuntaan ja rauhalliseen tulevaisuuteen, Lehti sanoo.

Lehden näkemys on pysynyt sodan alkupäivistä lähtien samana.

Ukrainan ja Euroopan turvallisuuden kannalta ratkaisevaa on Ukrainan todellinen integraatio läntisiin järjestelmiin eli sekä Euroopan unioniin että Natoon, Lehti sanoo.

Mieluummin hän valitsisi EU:n itälaajentumisen, joka pitäisi ennen kaikkea mieltää rauhanprosessin jatkeena.

”Tällöin EU ottaisi riskin, jolloin kaikki aggressio koettaisiin aggressiona EU:ta kohtaa”, Lehti sanoo.

Näin tapahtuessa Eurooppa todella osoittaisi vahvuutta ja vastavoimaa epävakaalle Venäjälle. Mutta onko Euroopalla kykyä tehdä näin yhtenäistä päätöstä? Siihen ei tunnu Lehti itsekään uskovan.

Jäljelle jää Nato-kortti.

Naton itälaajentuminen voisi sekin taata edellytykset pitkäjänteiselle rauhalle Euroopassa, Lehti sanoo.

Hänen mukaansa Ukrainan Nato-tie vaatisi ensin jonkinlaisen rauhan Ukrainan ja Venäjän välille. Lehti uskoo, että se on mahdollista vasta sitten kun valta vaihtuu Venäjällä ja Ukraina on saavuttanut tavoitteensa.

Tämä mahdollisuus pitää tehdä Ukrainalle näkyväksi, Lehti sanoo.

”Joku päivä valta vaihtuu Venäjällä, mutta pelkään, että siitä hallinnosta tulee kansallismielisempi ja vieläkin radikaalimpi väkivallankäyttäjä. Sellainen hallinto ymmärtää paremmin kovaa kuin pehmeää kieltä, koska se on sen kieli.”