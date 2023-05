Sotatoimia tukevat vaikutusvaltaiset venäläiset sotabloggaajat ovat ISW:n mukaan arvelleet, että tappioluvut voivat olla todellisuudessa kerrottua suuremmat.

Hyökkäyssotaa tukevatkin voimat Venäjällä ovat niin tyrmistyneitä uusista tappioluvuista, että asia on jättänyt varjoonsa kaikki mahdollisuudet esittää Bahmutin valtaus myönteisessä valossa, arvioi yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) keskiviikkona.

Erityisesti sotatoimia Ukrainassa tukevat vaikutusvaltaiset venäläiset sotabloggaajat ovat ISW:n mukaan keskittyneet puhumaan tappioluvuista ja arvelleet, että ne voivat olla todellisuudessa kerrottua isommatkin.

Venäläisen palkkasotilasyhtiön Wagnerin johtaja Jevgeni Prigožin kertoi myöhään tiistaina, että noin 10 000 yhtiön riveihinsä rekrytoimaa vankia on kuollut taisteluissa Ukrainassa. Prigožin sanoo värvänneensä kaikkiaan 50 000 vankia, joista siis noin viidesosa olisi kaatunut.

Viime vuonna Prigožin kiersi venäläisissä vankiloissa ja lupasi taisteluun lähteville vangeille armahdusta, jos he palaisivat hengissä takaisin.

Uutistoimisto AP:n mukaan Prigožin sanoi myös, että yhteensä yli 20 000 Wagner-sotilasta on kuollut Bahmutissa. Se on monta kertaa enemmän kuin Venäjän väite, jonka mukaan Ukrainassa olisi kuollut vain noin 6 000 venäläistä sotilasta.