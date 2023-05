Recep Tayyip Erdoğan on selkeä ennakkosuosikki presidentinvaalien toisella kierroksella. Opposition ehdokas on pannut kaiken yhden kortin varaan.

Turkissa käydään sunnuntaina presidentinvaalien toinen ja ratkaiseva kierros. Vastakkain ovat istuva presidentti Recep Tayyip Erdoğan ja opposition ehdokas Kemal Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu edustaa pääoppositiopuoluetta CHP:ta, mutta hänen takanaan on poikkeuksellisen laaja kuuden puolueen allianssi.

Selvä ennakkosuosikki on yllättäen Erdoğan. Yllättäen siksi, että mielipidetiedustelut ennustivat Kılıçdaroğlulle voittoa jopa suoraan ensimmäisellä kierroksella.

Toisin kävi. Erdoğan olikin viedä vaalin jo ensimmäisellä kierroksella. Saaliiksi jäi 49,5 prosenttia äänistä Kılıçdaroğlun 44,9 prosenttia vastaan, joten toiselle kierrokselle mentiin.

Mielipidetiedustelut näyttävät Erdoğanille 51–53 prosentin äänisaalista sunnuntaina.

Presidentti Recep Tayyip Erdoğan puhui Ankarassa keskiviikkona.

Vaalit asemoitiin äänestykseksi Erdoğanista. Pelissä onkin paljon, sillä Erdoğanilla on mahdollisuus muuttaa Turkki yhä enemmän oman mielensä mukaiseksi – siis itsevaltaisemmaksi.

Erdoğan on hallinnut Turkkia ensin pääministerinä ja sitten presidenttinä parikymmentä vuotta. Viimeiset vuodet ovat olleet tuulisia. Erdoğanin omapäinen talouspolitiikka on johtanut suurinflaatioon, ja Erdoğan on vienyt perinteisesti maallista Turkkia uskonnollisempaan suuntaan.

Taloustieteilijä Kılıçdaroğlu asemoi itsensä kovapintaisen Erdoğanin vastakohdaksi. Hän otti kampanjatunnuksekseen sydämeksi yhteen liitetyt kädet. Haastatteluja Kılıçdaroğlu, 74, antoi keittiönpöydän äärestä kuin mukava vanha vaari.

Tästä saattoi saada käsityksen, että Kılıçdaroğlu ajaisi pehmeitä arvoja.

Mielikuva oli pettävä. Jo ensimmäisen kierroksen kampanjassaan Kılıçdaroğlu esitti syyrialaisten vapaaehtoista palauttamista kahden vuoden kuluessa.

Vaalien jälkeen spekuloitiin, voiko Kılıçdaroğlu lyöttäytyä yhteen populistien kanssa, koska se saattaisi karkottaisivat kurdiäänestäjät ja liberaalit.

Miettiminen ei näytä kestäneen montaa minuuttia. Kılıçdaroğlu panee nyt kaiken rajujen maahan­muutto­puheiden varaan, ja kiltin sedän imago lensi roskikseen.

Maahanmuutto on Turkissa nyt suuri kysymys. Kun sanotaan ”maahanmuutto”, tarkoitetaan yleensä pakolaisia, ja niin on Turkissakin.

Turkissa on yhä 3,6 miljoonaa rekisteröityä syyrialais­pakolaista, ja pelkästään Istanbulissa arviolta puoli miljoonaa. Väkilukuun suhteutettuna Turkissa on eniten pakolaisia maailmassa.

Lähi-idässä Syyrian sota on kevään aikana ikään kuin loppuunkäsitelty. Syyria on palannut Arabiliiton jäseneksi, ja Syyrian presidentti Bashar al-Assad on vieraillut arabimaassa toisensa jälkeen. Suuri osa turkkilaisista on sitä mieltä, että syyrialaisten on nyt palattava kotiin.

Kyse ei ole vain syyrialaisista. Turkissa on myös paljon esimerkiksi afganistanilaisia ja iranilaisia.

Vastentahtoisten ihmisten palauttaminen sotien runtelemiin maihin ei ole Turkillekaan helppoa. Siksi puheet ovat menneet yhä kovemmiksi.

Tähän Kılıçdaroğlu panee nyt kaiken toivonsa. Hän sanoi lähdettä ilmoittamatta, että Erdoğan aikoo päästää maahan peräti 30 miljoonaa maahanmuuttajaa.

”Palautan kaikki pakolaiset kotiinsa, piste”, Kılıçdaroğlu on sanonut. Hänen mainostauluissa lukee, että ”Syyrialaiset tulevat läh-te-mään”.

Puheessaan Kılıçdaroğlu syytti Erdoğania ”terroristien” eli Kurdistanin työväenpuolueen PKK:n kanssa veljeilystä ja sanoi, ettei koskaan tulisi neuvottelemaan PKK:n kanssa.

Keskiviikkona Kılıçdaroğlu paiskasi kättä maahanmuuttovastaisen voitonpuolueen puheenjohtajan Ümit Ozganin kanssa. Puolue sai parlamentti­vaaleissa vain 2,2 prosenttia äänistä. Sitä paitsi presidentinvaaleissa kolmanneksi tullut 5,5 prosenttia äänistä saanut Sinan Oğan asettui Erdoğanin taakse jo aiemmin.

Kemal Kılıçdaroğlun kannattajia CHP-puolueen päämajalla Ankarassa presidentinvaalien ensimmäisen kierroksen aikaan 15. toukokuuta.

Kılıçdaroğlun paha vihollinen toisella kierroksella on myös äänestäjien kotisohva.

Ensimmäisellä kierroksella Kılıçdaroğlu onnistui keräämään taakseen yllättävän suuren joukon varsin eriseuraisia kannattajia. Kampanjassa oli energiaa ja ennenaikaista voitonriemua. Sitä pahempi oli pettymys, kun voitto valui käsistä selvin numeroin.

Tarkkailijoiden mukaan suoranaista vilppiä vaaleissa ei juuri nähty. Jossiteltavaa ei jäänyt – tai jäipä sittenkin.

Oppositiopuolueiden mukaan ääntenlaskussa oli tuhansia epäselvyyksiä. Kılıçdaroğlu on tarttunut tähänkin oljenkorteen ja luvannut tarkkailla joka ikisen äänen laskemista tarkasti. Kuten sanottua, Erdoğanin odotetaan voittavan niukasti mutta selvästi.

Ensimmäisen kierroksen tappio lannisti monia kannattajia, ja Kılıçdaroğlu tekee nyt kaikkensa puhaltaakseen henkeä toiselle kierrokselle. Kaikki tietävät, että edessä on kova ylämäki ja Erdoğania suojeleva systeemi.