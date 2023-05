Republikaanien sisäinen taistelu Trumpin ja DeSantisin kesken lienee repivä, mutta demokraattien huolena on vanha ehdokas ja huolestuttava talous­tilanne, kirjoittaa HS:n ulkomaantoimittaja Pekka Mykkänen.

Yhdysvaltain ensi vuonna pidettävien presidentinvaalien edellä on käynnistynyt republikaanien taisto, jossa vastakkain ovat entinen presidentti Donald Trump ja kampanjansa keskiviikkona virallisesti käynnistänyt Floridan kuvernööri Ron DeSantis.

Muitakin ehdokkaita on tarjolla, mutta nyt kaikki huomio keskittyy tähän kyselyiden selvään kärkikaksikkoon.

Kamppailua käydään äärimmäisen epätasaisesta lähtökohdasta ja kuin kaksilla eri säännöillä. Sitä alleviivaa Trumpin tukijoukkojen äskettäin julkaisema vaalimainos, jossa DeSantisin syytetään olevan mies, ”joka tunkee sormensa sinne, minne ne eivät kuulu”.

Vaalimainos kumpuaa The Daily Beast -uutissivuston jutusta, jonka mukaan DeSantis olisi vuonna 2019 yksityiskoneen lennolla syönyt suklaavanukasta suoraan purkista kolmella sormellaan. Mainoksen mukaan DeSantis tunkee ”likaiset sormensa” kaikkialle, kuten vanhusten eläke-etuisuuksiin.

Vanukkaan syöminen sormin on varmasti monen mielestä epäsopivaa. Toisten mielestä taas voi olla hävytöntä, että juuri Trumpin joukot ilkeävät puhua likaisista sormista.

Trump muistetaan vuoden 2016 presidentinvaalien alla julkisuuteen vuotaneesta nauhasta, jolla hän leveili sillä, kuinka voi kouria naisia sukuelimistä ilman seuraamuksia. ”Kun olet tähti, he antavat tehdä mitä vain… kouria pillusta, ihan mitä vain.”

Ainakin 26 naista on syyttänyt Trumpia vuosien saatossa seksuaalisesta häirinnästä ja ainakin kolme raiskauksesta.

Pari viikkoa sitten Trump sai siviilioikeusjutussa tuomion siitä, että on käyttänyt toimittaja-kirjailijaa seksuaalisesti hyväkseen. Raiskaussyytteestä hänet kuitenkin vapautettiin, mutta tuomio raiskauksestakaan ei olisi todennäköisesti vaikuttanut Trumpin suosioon.

Trumpilta sallitaan sellaista, mitä ei sallita parhailta ystäviltä tai sukulaisilta. Kaiken anteeksiantava tai mistään piittaamaton fanaattinen ja kulttimainen kannatus on poikkeuksellinen luku Yhdysvaltain poliittisessa historiassa. Jopa hartaimmat kristityt rukoilevat Trumpin uudelleenvalinnan puolesta.

DeSantis puolestaan joutuu taistelemaan niin sanotuilla vanhan maailman säännöillä, joissa yksittäinen kömmähdys voi upottaa ehdokkaan lähtötelineisiinsä. Sellainen tilaisuus oli tarjolla heti keskiviikkoina, kun DeSantis ilmoitti ehdokkuudestaan Twitter-pomo Elon Muskin audiolähetyksessä.

Ohjelma kärsi piinallisen pitkään kestäneistä teknisistä ongelmista, jotka hautasivat alleen DeSantisin viestin ja käynnistivät armottoman pilkkalaulun.

Kampanja-avaus toi mieleen vuoden 2004 demokraattien esivaalit. Niissä lupaava ehdokas Howard Dean menetti kaikki mahdollisuutensa yhteen kampanjaväen edessä esitettyyn, epätoivoiseksi tulkittuun kiljahdukseen, jota Yhdysvaltain uutiskanavat pyörittivät päiväkaudet taukoamattomana luuppina, kunnes Dean heitti pyyhkeen kehään.

Istuva presidentti Joe Biden ja Trump riensivät keskiviikkona ilkkumaan DeSantisin epäonniselle kampanja-avaukselle. DeSantisin onni voi olla, että varsinaiset esivaalit alkavat vasta ensi tammikuussa ja silloin kohu on kaukaista historiaa, ellei se ole aiemmin upottanut hänen kannatustaan.

Jännitettä Trumpin ja DeSantisin taistossa riittää ainakin kahdesta syystä: ehdokkaista kumpikin pyrkii vetoamaan puolueensa konservatiiviseen äärilaitaan ja miehet olivat aiemmin poliittisia liittolaisia.

Kun Trump pyrki presidentiksi 2016 ja hänen puolueensa oli hajalla repivän esivaalin jäljiltä, DeSantis vetosi republikaaneihin, että he asettuisivat tiiviisti Trumpin tueksi. DeSantis tuki myös Trumpia, kun erikoissyyttäjä Robert Mueller tonki Trumpin kampanjan Venäjä-kytköksiä, uutistoimisto AP muistelee.

Trump puolestaan antoi presidentillisen tukensa DeSantisille, kun tämä kamppaili Floridan kuvernöörin tehtävästä vuoden 2018 tiukassa kisassa. Miesten suhteet lämpenivät siinä määrin, että Trump harkitsi DeSantisin ottamista vara­presidentti­ehdokkaakseen vuonna 2024.

Vuoden 2022 välivaalien alla kaksikon välit alkoivat kuitenkin viilentyä, kun DeSantis ei ilmaissutkaan tukeaan Trumpin halulle pyrkiä presidentiksi vielä kerran. Trump alkoi kutsua kuvernööriä nimellä Ron DeSanctimonious eli Ron DeTekopyhäksi ja myöhemmin syyttää miestä kiittämättömäksi keskinkertaisuudeksi – mieheksi, jolta puuttuvat ”lojaalius ja eleganssi”.

Mainos ”likaisten sormien” DeSantisista lienee vasta alkusoittoa siitä, millaista likasanko­kampanjointia lähikuukausina on tiedossa.

Floridan kuvernööri puhui kannattajilleen Floridan Orlandossa viime viikon lauantaina.

Demokraattien pitäisi olla tyytyväisiä edessä olevasta republikaanien mutapainista, mutta iloon on vähän aiheita. Puolueen ongelmana on, ettei se pysty etsimään itselleen uusia kasvoja, kun 80-vuotias Biden on ilmoittanut halustaan pyrkiä toiselle kaudelle.

Sen lisäksi, että Bidenin ikä ja välillä henkinen virkeyskin huolestuttavat, kyselyt näyttävät huolestuttavia merkkejä amerikkalaisten yleisistä mielialoista.

Ensinnäkin Trump on joissakin kyselyissä hitusen suositumpi kuin Biden. Istuvalla presidentillä ei ole hurraamista myöskään, jos vastaan tulisi DeSantis. Republikaanit voisivat järjestäytyä myös DeSantisin tueksi.

Vaikka kyselyiden merkitys on tällä hetkellä pitkälti viihteellinen, esimerkiksi Harvardin yliopiston teettämä äskettäinen Harris-mielipidemittaus kertoo laajasta tyytymättömyydestä. Kyselyssä peräti 60 prosenttia amerikkalaisista arvioi maansa olevan väärällä uralla ja 62 prosentin mielestä talous matkaa huonoon suuntaan.

Suuri osa taloustieteilijöistä povaa taantumaa seuraavan 12 kuukauden aikana. Ilmapiiriä synkentää kongressin taistelu velkakaton nostamisesta ja huoli Yhdysvaltain luottoluokituksen mahdollisesta putoamisesta jopa lähiviikkoina.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden puhui Valkoisessa talossa keskiviikkona. Hän ilmoitti huhtikuussa pyrkivänsä toiselle kaudelle vuoden 2024 presidentinvaaleissa.

Jos Harvardin kyselytutkimuksen kartoittamat mielialat heijastuisivat ensi vuoden alussa vallitsevaan todellisuuteen, Trump löisi murskaavin lukemin kaikki republikaanien muut presidentti­ehdokkaat – DeSantisin, Tom Scottin, Mike Pencen ja Nikki Haleyn.

Samassa kyselyssä Trump päihittää Bidenin prosentein 47–40, mikä on monia muita kyselyitä synkempi tulos Bidenille.

Kuten sanottua, tällä hetkellä tulevista presidentinvaaleista esitetyt arviot ovat vielä lähinnä viihdettä. Historiasta tiedetään, että sekä Trump että Biden osaavat sellaiset vaalit tosi paikan tullessa voittaa.