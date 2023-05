”Suuri menetys kansakunnalle”, luonnehti presidentti Julius Maada Bio.

Sierra Leonen pääkaupungissa Freetownissa surraan vuosisatoja vanhan puun kaatumista, kertovat muun muassa uutistoimisto AFP ja Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Puuta on pidetty symbolina Sierra Leonen uudisasukkaiden vapaudesta. Tarinan mukaan ryhmä entisiä orjia voitti vapautensa taistellessaan Britannian puolella Yhdysvaltain vapaussodassa 1700-luvun lopulla. Kun he saapuivat Länsi-Afrikkaan Sierra Leonen alueelle, he rukoilivat puun alla.

70-metrinen ja noin 400 vuotta vanha kapokkipuu menetti latvuksensa ja oksansa keskiviikkona, kun Freetownissa myrskysi. Sierra Leonessa puuta on kutsuttu nimellä ”Cotton tree”, suomeksi Puuvillapuu. Se on sijainnut keskeisellä paikalla Freetownissa.

”Suuri menetys kansakunnalle”, kirjoittaa maan presidentti Julius Maada Bio Twitterissä.

Puun kuva on ollut maan seteleissä ja leimoissa. Sen luona vieraili Britannian kuningatar Elisabet vuonna 1961.

”Vuosisatojen ajan puu on ollut maamme tunnus ja symboli valtiosta, joka on kasvanut antaakseen monille suojaa”, presidentti sanoi AFP:n mukaan.

Presidentin mukaan paikalle, jolla puu sijaitsi, tullaan asettamaan jonkinlainen muistomerkki.

Torstaiaamuna sadat asukkaat olivat kokoontuneet puun luokse. Eräs asukas kuvaili AFP:n mukaan olevansa šokissa ja sydän särkyneenä, kun hän näki rakastetun puun tuhon matkallaan työpaikallensa.

Sierra Leonessa on kärsitty viime vuosina useista luonnonkatastrofeista. Vuonna 2017 yli tuhat ihmistä kuoli tulvien aiheuttamassa mutavyöryssä. Samoin ihmisiä kuoli maanvyörymässä viime elokuussa ja tänä vuonna aiemmin toukokuussa tulvissa.