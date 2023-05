Lukašenka: Venäjä on alkanut siirtää ydin­aseita Valko-Venäjälle

Yhdysvaltain mukaan ei ole viitteitä siitä, että Venäjä valmistautuisi käyttämään ydinaseita.

Venäjä on alkanut siirtää taktisia ydinaseita Venäjältä Valko-Venäjälle, sanoi torstaina Valko-Venäjän itsevaltainen johtaja Aljaksandr Lukašenka Reutersin, AFP:n ja Venäjän valtio-omisteisen uutistoimiston Tassin mukaan.

Aiemmin torstaina maat allekirjoittivat asiakirjan taktisten ydinaseiden sijoittamisesta Valko-Venäjälle. Maat sopivat asiasta jo aiemmin tänä vuonna.

Tassin mukaan Lukašenka kertoi asiasta venäläisen Pervyi kanal -televisiokanavan haastattelussa. Tassin mukaan häneltä kysyttiin, onko Valko-Venäjälle jo saapunut venäläisiä taktisia ydinaseita.

”Mahdollisesti. Pitää käydä katsomassa”, Lukašenka vastasi.

Taktiset ydinaseet on tarkoitettu käytettäväksi taistelukentillä. Niiden tarkoitus on tuhota esimerkiksi bunkkereita, lentokenttiä ja muita sotilaskohteita. Taktisten ydinaseiden kantomatka on korkeintaan 500 kilometriä.

Strategisia ydinaseita käytetään tuhoamaan suurempia kohteita, kuten kaupunkeja. Esimerkiksi Fat Man, jonka Yhdysvallat räjäytti japanilaiskaupunki Nagasakin yllä elokuussa 1945, oli strateginen ydinase. Se tappoi räjähdyshetkellä noin 40 000 ihmistä.

Yhdysvaltain ulkoministeriö sanoi torstaina Reutersin mukaan, ettei ole mitään merkkiä siitä, että Venäjä valmistautuisi käyttämään ydinaseita. Yhdysvalloilla ei myöskään ole ministeriön mukaan tällä hetkellä tarvetta mihinkään omiin toimiin.

Maanpaossa oleva Valko-Venäjän oppositiojohtaja Svjatlana Tsihanouskaja kirjoitti torstaina Twitterissä, että sopimuksen allekirjoittamisen myötä valkovenäläisten henget voivat joutua vaaraan.

Hän kirjoitti, että ydinaseiden tuominen Valko-Venäjälle loukkaisi kansainvälisiä sopimuksia ja tekisi maan kansalaisista ”Venäjän imperialististen päämäärien panttivankeja”.

Lisäksi kyse on uudesta uhasta sekä Ukrainaa että koko Eurooppaa vastaan, Tsihanouskaja kirjoitti. Hän kutsui ydinaseuhittelua viimeiseksi kortiksi, joka Venäjän presidentillä Vladimir Putinilla on pelattavanaan.

Tsihanouskaja vaati myös uusia pakotteita Venäjää ja Lukašenkan hallintoa vastaan.

Putin sanoi maaliskuussa, ettei ydinaseiden sijoittaminen Valko-Venäjälle loukkaa ydinsulku­sopimuksia. Hänen mukaansa Yhdysvallat on sijoittanut vuosikymmeniä ydinaseitaan liittolaismaidensa maaperälle.

Yhdysvallat on sijoittanut ydinaseitaan neljään Nato-maahan Euroopassa: Belgiaan, Saksaan, Hollantiin ja Italiaan. Lisäksi Yhdysvallat on sijoittanut ydinaseitaan niin ikään Natossa olevaan euraasialaiseen Turkkiin.

Putinin mukaan aloite asiaan tuli Lukašenkalta.