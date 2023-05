Tekoälyn jouduttama tutkimus tuottaa apteekkien hyllyille antibioottia kuitenkin vasta ehkä vuoteen 2030 mennessä.

Pohjois­amerikkalaiset tutkijat ovat löytäneet tekoälyn avulla antibiootin, joka voi tappaa nykyisin käytössä oleville antibiooteille vastustuskykyisen superbakteerin, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC verkkosivuillaan.

Tutkijoiden mukaan tekoälylle syötettiin tiedot tuhansista kemiallisista yhdisteistä, jotta se oppisi, millaiset yhdisteet voisivat tepsiä Acinetobacter baumannii -nimiseen vaaralliseen sauvabakteeriin.

Näiden tietojen valistama tekoäly pantiin käymään läpi 6 680 yhdistettä, joiden vaikutus ei ollut tiedossa.

Tekoäly kahlasi yhdisteet läpi ja laati puolessatoista tunnissa listan 240 lääkeyhdisteestä. Niistä yhdeksän osoittautui tutkijoiden laboratoriotesteissä potentiaaliseksi antibiootiksi. Niistä puolestaan yksi osoittautui erittäin tehokkaaksi Acinetobacter baumannii -bakteeria vastaan, kertoo BBC.

Tutkimuksen tuloksia julkaistiin torstaina tieteellisessä Nature Chemical Biology -lehdessä.

Tekoälyn ja tutkijoiden löytämä kokeellinen antiobiootti abaucin pystyi laboratorio-olosuhteissa hoitamaan hiirien tulehtuneita haavoja ja tappamaan ihmispotilaista otettuja bakteerinäytteitä. Hieman yllättäen kyseinen antibiootti ei tepsinyt muihin bakteereihin.

McMaster-yliopiston tutkija Jonathan Stokes kertoi BBC:lle, että lupaavat alustavat tulokset ovat kuitenkin vasta alku pitkässä lääkekehitystyössä.

”Nyt alkavat työt”, hän sanoi.

Laboratoriotutkimusten jälkeen edessä olisivat mahdolliset ihmiskokeet. Stokesin mukaan ensimmäiset tekoälyn avustuksella kehitetyt antibiootit saataisiin apteekkien hyllyille ehkä vuoteen 2030 mennessä.

Acinetobacter baumannii on yksi useista antibioottiresistenteistä bakteereista, joihin kuolee yhden tutkimusarvion mukaan vuodessa maailmanlaajuisesti jopa noin 1,3 miljoonaa ihmistä. Pahimpiin kuuluu kolibakteeri (E. coli), jonka muunnokset aiheuttavat vaarallisia suolistotulehduksia.

Maailman terveysjärjestö WHO julkaisi vuonna 2017 listan antibioottiresistenteistä taudinaiheuttajista, joita pidettiin suurimpina uhkina ihmisten terveydelle.

Kahdentoista bakteerin listalla ensimmäisenä oli Acinetobacter baumannii, joka aiheuttaa sairaalainfektioita erityisesti teho- ja palovammayksiköissä ja jonka sairastuttaneista potilaista 26–56 prosenttia on kuollut, American Society for Microbiology -järjestö on kertonut.