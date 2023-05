Kannabista pystyy yhä ostamaan ja polttamaan kahviloissa. Amsterdam haluaa vähentää huumeiden, alkoholin ja seksin takia sinne matkustavien turistien määrää.

Kannabiksen polttaminen julkisilla paikoilla Amsterdamin Punaisten lyhtyjen alueella ja sen ympäristössä on nyt kielletty 100 euron uhkasakolla.

Kannabista pystyy yhä ostamaan ja polttamaan kahviloissa.

Kaupunki käynnisti jo aiemmin niin kutsutun ”pysy poissa” -kampanjan kieltämällä alkoholin myynnin kaupoissa viikonloppuisin ja määräämällä aikaisemmat sulkemisajat ”ikkunabordelleille” ja baareille.

Amsterdamissa vierailee noin 18 miljoonaa turistia vuodessa. Osa saapuu kaupunkiin juuri sen vapaamielisen ilmapiirin takia.

Nyt kaupunki haluaa vähentää huumeiden, alkoholin ja seksin takia Amsterdamiin matkustavien turistien määrää.

Asukkaita on jo pitkään häirinnyt turistien rellestäminen, mikä on vaikuttanut kaupungin tiukentuneeseen linjaan.

Päätökseen ovat vaikuttaneet myös huumekaupan siirtyminen kaduille ja muun rikollisuuden lisääntyminen kaupungin keskustassa.

Paikallisten tiedotusvälineiden mukaan lähes kaikki kaupunginvaltuutetut kannattivat uusia määräyksiä, joilla halutaan suitsia turistien aiheuttamia häiriöitä ja parantaa asukkaiden viihtyvyyttä, Britannian yleisradioyhtiö BBC kertoi helmikuussa.

”Tämä on tärkeä viesti vastuuttomille, jotka kuvittelevat, että he voivat saapua tänne lomalle ilman moraalia. Kaikille pilviveikoille tiedoksi: menkää muualle! Toivotaan, että amsterdamilaiset saavat lasisilmäisiltä zombieilta takaisin ikivanhan, kauniin keskustansa”, totesi Kristillisdemokraattisen puolueen kunnanvaltuutettu brittilehti The Guardianille.