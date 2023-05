Korkeimman oikeuden konservatiivisiipi voitti äänestyksen viidellä äänellä, koska tuomari Brett M. Kavanaugh äänesti liberaalisiiven kanssa laajempien kosteikkoalueiden puolesta.

Yhdysvaltain korkein oikeus päätti jälleen rajoittaa maan ympäristönsuojeluviraston mahdollisuuksia taistella ympäristön saastumista vastaan.

Tällä kertaa on kyse siitä, mitkä kosteikot määritellään kuuluvan liittovaltion tason Clean Water Act -lakiin.

Uuden päätöksen myötä vain ne kosteikot, joilla on jatkuva pintayhteys Yhdysvaltojen vesistöihin niin, että niitä on mahdoton erottaa toisistaan, kuuluvat enää Clean Water Act -lain piiriin.

Kyse on jo toinen kerta vuoden sisällä, kun korkein oikeus puuttuu ympäristönsuojeluviraston vaikutusvaltaan. Viime vuonna se puuttui viraston kykyyn vastata ilmastonmuutokseen haasteisiin.

Asiasta uutisoivat muun muassa yhdysvaltalaismediat The New York Times (NYT) ja The Washington Post (WP).

Jotkut ympäristöjärjestöt ja lakiasiantuntijat arvioivat, että päätös tulee jättämään puolet maan kosteikoista liittovaltion suojan ulkopuolelle, WP kertoo.

”Tällä on erittäin tuhoisat vaikutukset kosteikoille, joista on tullut välttämättömän tärkeitä biodiversiteetin säilymiselle ja tulvien hillitsemiselle”, NYT:n haastattelema asiantuntija sanoi.

Asiaan liittyy Idaholainen pariskunta, joka halusi rakentaa tontilleen talon. Ympäristönsuojeluviraston mukaan alue oli osa kosteikkoa, minkä takia sitä suojeli Clean Water Act -laki. Virasto määräsi tontin palautettavaksi alkuperäiseen tilaansa.

Korkeimman oikeuden jäsenet olivat yhtä mieltä siitä, että virasto toimi väärin kieltäessä pariskunnalta talon rakentamisen.

Jäsenien erimielisyys liittyi siihen, minkälaisia kosteikkoja laki suojaa.

Korkeimman oikeuden konservatiivisiipi voitti äänestyksen viidellä äänellä. Konservatiiveihin kuuluva tuomari Brett M. Kavanaugh äänesti liberaalisiiven kanssa sen puolesta, että lain piiriin kuuluisi useampi kosteikkoalue.

Yhdysvaltain korkein oikeus on liittovaltion korkein oikeusaste, ja se koostuu yhdeksästä jäsenestä.