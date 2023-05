Yhdysvaltain etelärajalle odotettiin tulijoiden vyöryä sääntöjen muututtua, mutta sen sijaan heidän määränsä väheni.

Washington

Kaikkien aikojen kaaos. Sitä ennustettiin Yhdysvaltain etelärajalle, kun viranomaiset luopuivat runsaat kaksi viikkoa sitten säännöstä, joka oli mahdollistanut maahan­pyrkijöiden pikakäännytykset.

Oletukselle oli hyvät perusteet.

Viime vuodet rajalla olivat olleet muutenkin ennätysvilkkaita. Yhdysvaltain viranomaislähteet arvioivat, että rajan takana Meksikossa oli 150 000 toiveikasta odottamassa käännytysmenettelyn muuttumista. Meksikolaisen rajakaupungin Tijuanan edustaja kuvaili tilannetta ennennäkemättömäksi. Yhdysvaltain presidentti Joe Biden lähetti rajalle 1 500 sotilasta lisää pitämään yllä järjestystä.

Ennustettua vyöryä ei kuitenkaan tullut. Havaittujen luvattomien rajanylittäjien määrä itse asiassa väheni selvästi. Ennen muutosta heitä laskettiin yli 10 000 päivässä, sitä seuranneena viikkona vain noin 4 000 päivässä.

Miksi?

Selvää yksittäistä vastausta ei ole, mutta useita osaselityksiä löytyy – eikä luvattomien rajanylitysten vähenemistä voi vielä tulkita uudeksi normaalitilaksi. Yhdysvaltoihin on enemmän halukkaita tulijoita kuin koskaan, ja työvoimalle on entistä kovempi kysyntä.

Käännytysmenettelyn muutosta pidettiin vetovoimatekijänä, mutta asia ei ole niin yksinkertainen.

Yhdysvallat lakkasi 11. toukokuuta noudattamasta kansanterveyslain pykälää 42, joka oli mahdollistanut useiden maiden kansalaisten pikakäännytykset etelärajalla niin, että heidän turvapaikkahakemuksiaan ei tarvinnut ottaa käsiteltäväksi. Perusteena oli nimellisesti suojautuminen koronaviruspandemialta.

Pykälän 42 nojalla oli kuitenkin käännytetty vain noin kolmasosa tulijoista, ja toiselta kantilta säännöt rajalla kiristyivät.

Niitä, joiden turvapaikkahakemukset hylätään, kielletään yrittämästä toiste moneen vuoteen. Aiemman erityismenettelyn aikaan ihmiset saattoivat yrittää uudestaan ja uudestaan ilman että se heikensi heidän asemaansa.

Pienentyneissä luvuissa on kyse nimenomaan havaintokerroista, ei erillisistä yksilöistä. Muutoksen jälkeen on yhä vähemmän ihmisiä, jotka toistuvat tilastoissa useaan kertaan.

Toistuvista yrityksistä rankaiseminen luultavasti myös saa ihmiset näkemään entistä enemmän vaivaa varmistaakseen, että pääsee livahtamaan rajan yli huomaamatta.

”Monella tapaa pykälä 42:n merkitystä oli liioiteltu”, sanoi Muzaffar Chishti Migration Policy Institute -ajatushautomosta yhdysvaltalaiselle Politico-lehdelle.

Yhdysvallat myös kielsi turvapaikkahakemusten vastaanottamisen luvattomilta rajanylittäjiltä tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta, jos nämä eivät voi todistaa saaneensa kieltävää suojelupäätöstä kauttakulkumaastaan. Ihmisoikeusjärjestöt ovat arvostelleet tätä raskaasti kansainvälisen oikeuden vastaiseksi.

Bidenin maahantulopolitiikkaa ei voikaan arvioida sen sallivammaksi kuin hänen edeltäjänsä Donald Trumpin, jonka aikana Yhdysvallat alkoi soveltaa pykälä 42:ta.

”Bidenin hallinto viimeisteli paluunsa trumpilaiseen politiikkaan”, kirjoitti Aaron Reichlin-Melnick American Immigration Council -etujärjestöstä Twitterissä.

Viranomaiset pyytävät turvapaikanhakijoita saapumaan virallisten rajanylitys­paikkojen kautta ja varaamaan ajan turvapaikkahaastatteluun mobiilisovelluksella. Sovellusta on haukuttu, koska vapaita aikoja on ollut selvästi vähemmän kuin varaajia, mutta ilmeisesti moni on jäänyt Meksikon puolelle odottamaan pääsyä haastatteluun.

Lisäksi Bidenin hallinto oli jo vuoden alusta ottanut käyttöön järjestelyn, jossa se sitoutuu ottamaan vastaan 30 000 ihmistä kuukaudessa Kuubasta, Haitista, Nicaraguasta ja Venezuelasta – mutta heidän tulee jättää turvapaikkahakemus kotimaastaan käsin, varmistaa itselleen taloudellinen tukija Yhdysvalloissa ja saapua lentäen. Meksiko on sitoutunut ottamaan vastaan saman verran ihmisiä, joita Yhdysvallat käännyttää maarajaltaan.

Tätä on pidetty suurimpana syynä luvattomien rajanylittäjien määrän notkahtamiseen vuodenvaihteessa.

Eräs selitys voi piillä siinä, että moni oli epävarma muutoksen seurauksista ja kiirehti siksi rajan yli ennen sitä – aivan viime kuukausina tulijoiden määrä oli kasvanut alkuvuodesta.

Uutistoimisto AP:n mukaan Meksikon viranomaiset yrittävät nykyään pitää siirtolaisia kaukana Yhdysvaltain rajasta ja ovat jopa lennättäneet näitä rajakaupungeista etelämmäs.

”Siirtolaisreitin pohjoisosa on siis hieman tyhjentynyt, mutta etelä- ja keskiosat ovat yhä äärimmäisen täysiä ja täyttyvät entisestään”, päivitteli Adam Isacson Wola-ihmisoikeusjärjestöstä AP:lle.

”Se tasapainotila ei selvästikään voi säilyä kovin pitkään.”

Ehkä loogisin selitys tulijoiden vähenemiselle on kuitenkin, että kukaan ei tiennyt etukäteen, mitä käytännössä tapahtuu.

”Siirtolaisyhteisöt ovat fiksuja”, Chisti sanoi Politicolle.

”He haluavat nähdä, mihin asentoon noppa pyörähtää. ’Katsotaan, johtaako [tämä] yhä useamman sisäänpääsyyn vai yhä useamman käännyttämiseen.’”

Meksikon puolella majoitusta siirtolaisille tarjoavat tahot kertoivat NBC Newsille, että moni vaikuttaa pysähtyneen pohtimaan strategiaansa uusiksi.