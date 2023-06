Kaliningrad

Venäjällä etenkin naiset ovat laittaneet itsensä likoon sodanvastustajina.

Naiset ovat johtaneet sodanvastaisia mielenosoituksia, joutuneet joukoittain pidätetyiksi ja panneet elämänsä alttiiksi arvostelemalla julkisesti Venäjän sotatoimia.

Kaliningradilainen Daša Abdulina pidätettiin sodanvastaisissa mielenosoituksissa Kaliningradissa viime keväänä kaksi kertaa. Pidätykset sujuivat ilman kovia otteita, mutta olivat Abdulinan mielestä epäoikeudenmukaisia. Hänhän halusi vain ilmaista kansalaistyytymättömyyttään. Eikö hänellä ole siihen oikeus?

”Avtozakit Kaliningradissa ovat hyvin epämukavia. Annan [arvosanaksi] nollan kymmenestä!” Abdulina huusi avtozakin eli poliisin joukkopidätyksiin tarkoitetun pakettiauton oviaukosta ennen kuin poliisi työnsi hänet sisälle.

Abdulina julkaisi ensimmäisestä pidätyksestään videon Instagramissa. Rangaistukseksi mielenosoituksiin osallistumisesta hän sai kaksi sakkoa: 10 000 ja 30 000 ruplaa eli nykykurssilla noin 120 euroa ja 350 euroa.

Abdulina on kaliningradilaisen feministijärjestö Feminitivin vapaaehtoinen tapahtumakoordinaattori, ammatiltaan graafinen suunnittelija ja taiteilija. Sota on jatkunut yli vuoden, mielenosoitukset Venäjällä ovat hiipuneet. Se on aiheuttanut Abdulinalle eksistentiaalisen kriisin.

”Miksi ei syntynyt minkäänlaista vakavaa sodanvastaista liikettä? Aluksi tietysti uskoin, että me emme maana salli tätä. Mutta nyt on käynyt hyvin selväksi, että mitään ’meitä’ ei ole olemassa.”

Vallanpitäjille ei näytä riittävän edes sodanvastaisten protestien tukahduttaminen lailla lähes mahdottomaksi. Kuluneen vuoden aikana sortavaa lainsäädäntöä on tiukennettu entisestään. Seuraavana vuorossa saattaa olla feminismi.

Yhtenäinen Venäjä -puolueen duuman edustaja Oleg Matveitšev ehdotti huhtikuussa, että feminismi tulisi määrätä Venäjällä ääri-ideologiaksi. Matveitševin mukaan feministit vastustavat sotaa ja levittävät sosiaalisessa mediassa valheita Venäjän armeijasta.

”Käytännössä kaikki feministit Venäjällä vastustavat erikoisoperaatiota”, Matveitšev perusteli Rossija 1 -kanavan 60 minuuttia -keskusteluohjelmassa.

Ohjelmassa käsiteltiin sotabloggari Maksim Fominin salamurhaa, joka tapahtui huhtikuun alussa Pietarissa. Räjähteen Fominille ojensi sodanvastaisessa mielenosoituksessa pidätetty feministi, jota syytetään terrorismista.

Etelä-Siperiasta Kemerovon alueelta kotoisin oleva edustaja kertoi valmistelleensa asiasta jo lakiesityksen. Esitys on parhaillaan duumassa komission arvioitavana, minkä läpäistyään se voi edetä parlamentin alahuoneen punnittavaksi.

”Feministimme ovat yksinkertaisesti lännen agentteja. He tuhoavat perinteisiä arvoja, heidän toimintansa on vastoin presidentin niistä antamaa asetusta. He kannattavat avioeroja, lapsettomuutta ja abortteja. He toimivat Venäjän väestöpolitiikan vastaisesti”, Matveitšev sanoi Abzats-verkkojulkaisussa.

Venäjällä esimerkiksi kaikenlainen ”myönteinen” puhe homoseksuaalisuudesta ja transsukupuolisuudesta on jo kielletty sakon uhalla. Helmikuussa valtion duumaan vietiin lakiesitys, joka kieltäisi ”childfree-propagandan” alaikäisille eli myönteisen puheen lapsettomuudesta, mutta duuma hylkäsi lakiehdotuksen.

Venäjällä kansallinen terrorismin vastainen komitea ylläpitää rekisteriä, jossa on tällä hetkellä viitisenkymmentä äärijärjestöä. Niistä suurin osa on luokiteltu radikaali-islamistisiksi, loput äärinationalistisiksi venäläisiksi ja ukrainalaisiksi ryhmittymiksi.

Vangitun oppositiopoliitikon Aleksei Navalnyin verkosto on toisessa laajemmassa rekisterissä, jossa on satakunta äärijärjestöksi luokiteltua tahoa, muun muassa Facebookin omistava Meta-yhtiö.

Kaliningradilaisten feministien Feminitiv-järjestö on toiminut yli neljä vuotta ja toistaiseksi rauhassa. Se tarjoaa psykologista apua naisille ja sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöille sekä valistaa ja järjestää erilaisia tapahtumia.

Järjestöllä on tilava huoneisto königsbergiläisessä 1700-luvun lopussa rakennetussa talossa vehreän Komsomolskaja-kadun, entisen Luisenalleen varrella. Kaliningrad tunnettiin toiseen maailmansotaan asti nimellä Königsberg. Tuolloin se kuului Saksaan.

Yhdessä huoneessa on kirjasto, josta löytyy muun muassa suomalaisia anarko-feministisiä Musta Maija -pienlehtiä sekä teoksen Sukupuolen politiikka: naisten äänioikeuden 100 vuotta Suomessa englanninkielinen käännös.

Abdulina juo teetä keittiössä ja pitää Matveitševin ehdotusta pähkähulluna.

”Asun Venäjällä ja olen tottunut kummallisiin lausuntoihin.”

Abdulina sanoo, että ei vaivaa mieltään edustajien heitoilla niin kauan, kuin ne eivät ole vielä laki.

”Pahinta on se, että minäkin tässä istun ja selitän, miksi emme ole ’rikollisia’. Jopa ihmisoikeusalalla toimivat ystävät olettavat, että meitä vainotaan. Ettekö ole jo ulkomaanagentteja?”

”Mutta täällä asuessa tuollaiseen ajatukseen tottuu. Me autamme naisia, ei siinä ole mitään rikollista tai rangaistavaa. Eikä ulkomaanagentiksi julistaminen ole mikään merkki erinomaisuudesta.”

Daša Abdulina esittelee Feminitiv-järjestön kirjastoa, josta voi lainata muun muassa tasa-arvoa, aktivismia, anarkismia ja sukupuolentutkimusta käsitteleviä teoksia.

Abdulina varttui Venäjän köyhimpiin kuuluvalla alueella Taka-Baikaliassa, Siperiassa. Kaliningradiin hän muutti neljä vuotta sitten, sillä kaupungista oli jäänyt lapsena hyvä muisto.

Abdulinan vanhemmat olisivat halunneet muuttaa Saksaan vuonna 1998. He olivat jo ehtineet saapua Kaliningradiin, joka toimi venäläisten kauttakulkupaikkana ulkomaille. Maahan rysähtänyt talouskriisi pilasi kuitenkin muuttosuunnitelmat, ja perhe palasi takaisin Taka-Baikaliaan.

Lapsena Abdulina tottui tekemään läksyt pimeässä, koska perheellä ei ollut aina varaa maksaa sähkölaskua. Hänen mielestään Venäjällä ei ole edes halua korjata syrjäseutujen rakenteellista köyhyyttä. Korkeampi elintaso lisäisi kriittistä ajattelua, Abdulina arvelee.

”On erittäin ovelasti ajateltu, että valtaosa venäläisistä elää köyhyysrajan alapuolella. Se pitää kiireisenä selviytymisen, velkaorjuuden ja arkisten ongelmien kanssa. Ei ole aikaa ajatella, että mitä tässä maassa oikein on meneillään.”

Kaliningradissa Abdulina nauttii merestä, arkkitehtuurista ja samanmielisten yhteisöstä. Takabaikalialaiset matkustavat taloudellisten syiden ja pitkien välimatkojen vuoksi harvoin, joten Abdulinakin on tottunut olemaan kotona.

”Keksin mielessäni omia maailmoja ja seikkailen niissä, kuten Tove Jansson.”

Daša Abdulina

Siitä huolimatta Abdulinakin sanoo tuntevansa eristyksen, jossa kaliningradilaiset elävät Euroopan unionin Venäjää vastaan asettamien sotapakotteiden vuoksi. Hän sanoo ymmärtävänsä pakotteiden perusteet, mutta pitää EU:n toimintaa silti outona.

”Aivan kuin Euroopan unioni yrittäisi rangaista minua, riistämällä minulta olemiseni, elämäntapani. En tunne syyllisyyttä valtiojohdon sotarikoksista. En ole sitä edes valinnut, sen on täysin laiton.”

Abdulina pitää EU:n pakotteita jälleen yhtenä elämäänsä rajoittavana säädöksenä, kuin rangaistuksena.

”Anteeksi, mutta mistä meitä rangaistaan? Meidän valtiomme yrittää rangaista meitä, Euroopan unioni koettaa rangaista meitä, mutta kuka tukee meitä?”

”Sitä taivuttaa kohti valoa, kohti eurooppalaisia arvoja, mutta en tunne tukea. Olen jäänyt tänne henkeni vaarantaen, pysynyt omana itsenäni ja seisonut arvojeni takana. Ikään kuin ei olisi mitään eroa ihmiseen, joka tukee aktiivisesti Putinia. Olemme tasavertaisia Euroopan unionille, joka on päättänyt rangaista meitä kaikkia. Mielestäni se ei ole oikein.”

Kaliningradilaisen Feminitiv-järjestön perustaja ja johtaja Darja Jakovleva puhui viime syksynä Etyjin täysistunnossa Puolassa. Hän kiitti Kazakstania, Georgiaa, Armeniaa, Uzbekistania ja Mongoliaa venäläisten pakolaisten vastaanottamisesta.

Feminitivin perustaja ja johtaja Darja Jakovleva kritisoi pakotteita viime syksynä Puolassa järjestetyssä Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyjin täysistunnossa, jonka aiheena olivat perusvapaudet.

Jakovleva sanoi, että EU:n päätös rajoittaa venäläisten rajanylityksiä loukkaa vapaan liikkuvuuden periaatetta. Hän sanoi ymmärtävänsä, että aihe on kiistanalainen, mutta toivoi eurooppalaisen yhteisön käsittävän, että asiaa ei tulisi ratkaista näin radikaalisti.

”Olen kotoisin eristetyltä alueelta keskeltä Eurooppaa”, Jakovleva kuvaili istunnossa.

Abdulinan mielestä monet ongelmat kiteytyvät siihen, että ihmisten ylipäätään on hyvin vaikeaa ymmärtää heikompaansa, koska he eivät ensiksi ymmärrä omia etuoikeuksiaan.

”Luulen, että eurooppalaiset eivät yksinkertaisesti vain ymmärrä, millaista on elää diktatuurissa, jossa valta ei vaihdu, eikä ole perusoikeuksia.”

Abdulina myöntää olevansa itsekin etuoikeutettu kaikesta huolimatta.

”Nyt on ihmisiä, jotka ovat suuremmassa vaarassa kuin minä. Mutta feminismi opettaa juuri tätä: kuuntelemaan heikompien kokemuksia.”