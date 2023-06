Ukrainan lipulla varustettu vanerinen pienoistraktori vetää venäläistä panssarivaunua. Panssarivaunu on paperinen, jotta sen voi hajottaa.

Tämä on yksi malleista, jotka ukrainalainen Ugears-yritys ideoi ja alkoi valmistaa vuonna 2022.

Muita sota-ajan hittituotteita ovat muun muassa vaneri-Bayraktar ja ”Kiovan aaveen” lentämä MIG-29.

Ukrainalaistraktori vetää perässään venäläistä panssarivaunua. Vaunu on pahvia, ja sen voi hajottaa.

”Nämä mallit olemme valmistaneet sotilaiden tukemiseksi. Kansainvälisen verkkosivun ostoksista viisi prosenttia menee ukrainalaisten sotilaiden ja siviilien tukemiseen. Yritys on lahjoittanut tähän tarkoitukseen miljoona euroa”, kertoo ukrainalaisen Ugears-yhtiön toimistosihteeri Darja Tšornomorets.

Kiovan kupeessa Horenkassa toimii salaperäinen tehdas, jolla ei ole mitään tekemistä Ukrainan puolustuskyvyn, mutta kylläkin maan taloudellisen ja henkisen selviämisen kanssa.

Ugears on maailmanmaineeseen kohonnut firma, joka valmistaa vanerista mekaanisia pienoismalleja, eräänlaisia kolmiulotteisia palapelejä.

Suuri osa niiden viehätyksestä syntyy siitä, että ne liikkuvat tai niissä on jotakin liikkuvaa: pyörät, potkuri, ovet, lentokoneen siivekkeet.

Yritys on ideoinut ja valmistanut muun muassa kuusijalkaisen kuukävelijän, liikkuvan tyrannosauruksen ja telaketjuilla kulkevan maasturin.

Kaikki mallit kootaan ilman liimaa, eikä niissä ole muovia. Vanerin lisäksi pienoismallissa voi olla kuminauha ja metallijousi. Paristoa ja sähköä ne eivät tarvitse.

Ugears valmistaa myös lapsille suunnattuja kuvapalapelejä, jotka on helpompi koota.

Ugears on tarina sitkeydestä keskellä sotaa ja taisteluja. Samalla sen selviytyminen kertoo, kuinka Ukrainan talous ja yritykset toimivat myös keskellä sotaa – jos niillä on pieninkin mahdollisuus toimia.

Yrityksen nuori pääinsinööri Robert Milajev on luvannut esitellä meille Ugearsin tehdasta Horenkassa.

Koulutukseltaan Milajev on koneenrakennusinsinööri, mutta koneiden sijasta hän suunnitteleekin vanerisia pienoismalleja.

Pääinsinööri Robert Milajev esittelee Tyrannosauruksen liikkeitä.

”Tuo kello on suunnittelemani. Se käy edelleen, vaikka venäläisten ammuksen sirpaleet tuhosivat tätä huonetta pahoin”, hän osoittaa huoneen seinällä roikkuvaa heilurikelloa, vanerista tietysti.

Milajevin mukaan Ugearsin malleissa houkuttelee mekaanisuuden ja kekseliäisyyden lisäksi luonnonmateriaali. Aikaisemmin vaneri tuli Ukrainasta, nyt Kiinasta. Puu on leppää, koivua tai poppelia.

Puu voi myös antaa periksi, joten osa palvelua on ilmaiset varaosatoimitukset ympäri maailmaa.

Tärkeä osa viehätystä on kokoamisprosessi, johon kuluu useampia tunteja.

”Vaikka meillä on joitakin tuotteita lapsille, suurin osa on suunnattu 14-vuotiaille ja sitä vanhemmille. Monet vanhemmat ja isovanhemmat haluavat koota malleja yhdessä lapsen kanssa. Se on kiinnostavaa ja kehittävää.”

Olemme tehtaan suunnitteluosastolla.

Täällä on laserleikkuri ja rivi tietokoneita, joiden ääressä istuu nuoria työntekijöitä etsimässä innoitusta uusiin pienoismalleihin.

Laserleikkuri työstää laivan osia.

Konesalia valvoo kolme työntekijää.

Dmytro Zahožnyi istuu koneen ääressä hakemassa innoitusta uuteen pienoismalliin.

Zahožnyi opiskeli arkkitehdiksi Puolassa, mutta työskenteli valmistuttuaan videopelien kolmiulotteisen mallinnuksen parissa.

Kun hän haki töihin Ugearsille, hän suunnitteli vanerisen akvaarion, jossa kalat liikkuvat.

Zahožnyi sai paikan, ja akvaario otettiin tuotantoon.

”Joka mallissa täytyy suunnittelijalla olla joku uusi, oma idea. Sen jälkeen yhdessä kollegoiden kanssa etsimme parhaan ratkaisun sen toteuttamiseen”, Zahožnyi selittää.

Dmytro Zahožnyi suunnitteli akvaarion ja pääsi töihin Ugearsille.

Kun suunnitelma on valmis, se menee tekniseen kehitykseen insinööreille. Sen jälkeen prototyyppiä vielä testataan.

Ugearsin tarina alkoi Ukrainalle vaikeana vuonna 2014.

Suunnittelija Denis Ohrimenko oli ideoinut liikkuvia vanerimalleja, ja sai kumppanikseen yrittäjä Hennadi Šestakin. Rahoitusta hankittiin Kickstarter-joukkorahoitussivustolta.

Ensimmäisiä tuotantoon päässeitä malleja olivat höyryveturi ja kassakaappi. Suosio lähti nopeasti nousuun.

Vuonna 2017 Ohrimenko ja Šestak riitautuivat, ja Ohrimenko lähti yhtiöstä. Hän aloitti yrityksen nimeltä Time for Machine, joka valmistaa myös mekaanisia pienoismalleja.

Venäjän vyöryessä Ukrainaan helmikuussa 2022, Ugearsin tehdas joutui miltei tapahtumien keskipisteeseen.

Se sijaitsee Kiovan kaupungin ulkopuolella. Horenkan länsipuolella sijaitsevat Irpin ja Butša, joissa Venäjä teki sotarikoksiaan. Naapurissa on myös Hostomel, jonka lentokentän valtausta Venäjä yritti.

Kun sota alkoi, tuotanto pysähtyi samana päivänä.

”Olimme kaikki šokissa, emmekä tienneet mitä tehdä. Yritimme varmistaa, että kaikki työntekijät ovat turvassa. Monet asuvat Irpinissä, Butšassa ja Hostomelissä”, Milajev kertoo.

Hän itse ehti Butšan läpi turvaan Länsi-Ukrainaan. Lähtiessä hän näki Ukrainan tuhoamat venäläiset kopterit.

Tehtaalle jäi ainoastaan vartija. Hän kertoo meille kokemuksistaan, mutta ei halua nimeään ja kuvaansa lehteen.

”Tämä alue pysyi Ukrainan hallussa, mutta venäläiset olivat 500 metrin päässä. Autoimme Ukrainan joukkoja, he sijoittivat tänne radiolähettimiä. Kun kadyrovilaiset [Tšetšenian johtajan Ramzan Kadyrovin joukot] ajoivat ohi, sotilaamme piiloutuivat tehtaalle.”

Venäjä moukaroi teollisuusaluetta raketeilla. Naapurustossa toimii muun muassa saha, rakennusmateriaalitehdas ja autokorjaamo.

Kolmeen Ugearsin rakennuksen kattoon osui. Toimistorakennuksen yläkerta paloi kokonaan. Suunnitteluosaston tietokoneet ja laserleikkuri tuhoutuivat.

Sihteeri Darja Tšornomorets kävelee tehdasalueella, joka korjattiin nopeasti Venäjän iskujen jälkeen.

Yhtiön varasto Hostomelissä tuhoutui tulipalossa täysin. Siellä oli Milajevin mukaan valmiita pienoismalleja puolen miljoonan euron arvosta.

Firmalla on toinen varasto Latviassa, josta se saattoi jatkaa tuotteidensa myymistä eri puolille maailmaa.

”Facebookin faniryhmässämme on 13 000 jäsentä. Fanit olivat todella huolissaan meistä. Monet asiakkaat tekivät tilauksia, vaikka tiesivät, ettemme välttämättä pysty toimittamaan niitä, sillä he halusivat tukea meitä ja Ukrainaa. Saimme todella tuntea, ettemme ole yksin”, Milajev kertoo.

Yritys ehti evakuoida muutamia laserleikkureita turvaan Länsi-Ukrainan Lviviin. Harkinnassa oli koko tuotannon siirtäminen.

Venäläiset saatiin kuitenkin karkotettua Kiovan alueelta. Myös yrityksen työntekijät olivat yhä täällä.

Niinpä tehtiin päätös tehtaan kunnostamisesta.

Pelkästään sähköverkon korjaukseen meni viikkoja. Yläkerros korjattiin täydellisesti.

Vuosi sitten 18. toukokuuta laserleikkurit hyrisivät taas tuotantolinjalla. Talven energiakatkoista selvittiin hankkimalla generaattori.

Yritys ehti lanseerata vuoden 2022 aikana 20 uutta mallia.

Pääinsinööri Robert Milajev seuraa laserleikkureiden työtä.

Konesalissa hyrrää satakunta laserleikkuria, jotka työstävät tuhansia pienoismalleja päivässä.

Yksi kone näyttää leikkaavan laivan osia.

Milajevin mukaan tuotantoa on optimoitu niin, että sama kone voi leikata kerralla kuutta eri mallia.

Konesalia valvoo kolme henkilöä. Työtä tehdään vuorokauden ympäri neljässä vuorossa.

Kaikkiaan Ugearsin palveluksessa on 220 henkilöä. Koko työvoima on Milajevin mukaan säilytetty sodasta huolimatta.

”Moni on menettänyt kotinsa. Nyt alueelle rakennetaan väliaikaisia taloja. Toivottavasti kaikki saavat edes väliaikaisen kodin. ”

Tuotantolinjalta valmiit pienoismallit viedään laaduntarkkailuun. Sen jälkeen ne pakataan ja lähetetään varastolle.

Tällä hetkellä tuotantoa on vähennetty.

Kuukaudessa pienoismalleja valmistuu nyt 100 000, kun niitä voisi tehdä tuplasti enemmän. Syynä on sodan aiheuttamat vaikeudet. Kevät ei myöskään ole pienoismallien sesonkia. Silti tuotanto on 70 prosenttia vuoden 2021 tasosta.

”Ensi vuonna pääsemme jo sotaa edeltävälle tasolle”, Milajev uskoo.

Ugearsilla on ulkomaisia kilpailijoita. Isoin on kiinalainen Rokr.

”He kuitenkin käyttävät muovia ja sähköpattereita, joten kyse on vähän eri asiasta”, Milajev sanoo.

Hänen mukaansa myös Ugearsin suoria kopioita ilmaantuu välillä myyntiin Amazonissa.

Nyt Ugearsin uutuutena on lisenssioidut mallit, tarkemmin sanottuna Harry Potter -sarja, johon kuuluu esimerkiksi Tylypahkan juna ja Ritaribussi, joka pystyy kapenemaan ja levenemään.

Suosituimmat mallit ovat kuitenkin yhä heilurikello ja observatorio.