Ruotsin Nato-jäsenyyttä viivyttänyt Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan sai voiton sunnuntaina Turkin vaaleissa. Paine ovien avaamiseksi Ruotsille alkaa nyt kuitenkin kasvaa, kun vaalit on käyty, kirjoittaa HS:n Nato-kirjeenvaihtaja analyysissään.

Mitä käy Ruotsin Nato-jäsenyydelle?

Se on ilmeinen kysymys sen jälkeen, kun presidentti Recep Tayyip Erdoğan sai voiton Turkin vaaleissa sunnuntaina.

Toiveet Suomessa ja laajemmin Natossa ovat olleet, että Ruotsi voisi osallistua Vilnassa 11. ja 12. heinäkuuta järjestettävään Naton huippukokoukseen jo jäsenenä. Äänenpainot ovat kuitenkin viime aikoina olleet varovaisia.

Mitä nyt voi odottaa?

Erdoğan julisti viimeksi hiukan ennen vaaleja CNN:n haastattelussa, ettei Turkki ole valmis Ruotsin jäsenyyteen.

Vaalitulos ei silti välttämättä ole Ruotsin Nato-tien kannalta kovin huono uutinen.

Hyvää on, etteivät vaalit näytä johtaneen epäselvään tai kaoottiseen tilanteeseen, mikä olisi ollut omiaan pitkittämään Nato-kysymyksen käsittelyä. Nyt Erdoğan voi edistää asiaa nopeastikin, jos hän niin päättäisi tehdä.

Seuraava tarkastelupiste jäsenyyden etenemiselle on tällä viikolla, keskiviikkona ja torstaina, kun Naton ulkoministerit kokoontuvat epäviralliseen kokoukseen Osloon.

Ruotsin ulkoministeri Tobias Billström tapaa ruotsalaismedian mukaan Turkin-kollegansa Mevlüt Çavuşoğlun Oslossa torstaina. Keskusteluja Ruotsin jäsenyydestä käytäneen kulisseissa myös laajemmin.

Nato-maat Yhdysvaltojen johdolla ovat viime aikoina antaneet Turkille tilaa ja odottaneet vaalien ratkeamista.

Nyt, kun pelikenttä on selvä, paine Turkkia kohtaan kasvaa luultavasti edelleen.

Kysymys on, tuottaako tuo paine toivottuja tuloksia.

Ruotsalaisviestimissä on viime viikkoina nostettu esiin epäilyjä.

Ruotsin radio uutisoi lähteisiinsä perustuen siitä, kuinka Natossa on jo sisäisesti alettu puhua varautumisesta siihen, ettei Ruotsin jäsenyys toteudu Vilnaan mennessä. Paineen ei ole katsottu tähän mennessä purreen toivotulla tavalla.

Dagens Nyheter puolestaan kertoi hiljattain, kuinka poliittiset ja sotilaslähteet Ruotsissa mainitsevat päivämääränä jo ensi vuoden huhtikuun, jolloin Nato-maiden johtajat kokoontuvat Washingtoniin Naton 75-vuotisjuhlan kunniaksi.

Ulkoministeri Billström kuitenkin kiisti lehden tiedot ja vakuutti, että Ruotsi tekee kiven kovaa töitä päästäkseen jäseneksi ennen Vilnan kokousta.

Ruotsissa on pitkin kevättä elätelty toiveita siitä, että sen uusi terrorismilaki saisi Turkin muuttamaan mielensä Ruotsin Nato-tiestä. Laki tulee voimaan kesäkuun alussa, ja se muun muassa kieltää terrorismiorganisaation toimintaan osallistumisen.

Juuri terrorismin liian lepsu torjunta ja terrorismin rahoitus ovat olleet Turkin puheissa keskeisimpiä syitä Ruotsin jäsenyyden viivyttämiselle. Laki voisi siksi antaa presidentti Erdoğanille muodollisen perustelun avata ovet Ruotsille, jos hän haluaisi niin tehdä. Tunnettua on, että hän osaa muuttaa kantaansa tarvittaessa nopeastikin.

Ruotsin entinen ulkoministeri Carl Bildt viittasi maanantaina SVT:n haastattelussa siihen, kuinka Erdoğanin lähipiiri on juossut Washingtonissa kertomassa, että Nato-kysymys kyllä ratkeaa verraten pian.

”On mahdollista, että he ovat oikeassa”, Bildt sanoi.

”Mutta olemme oppineet aiemmin, että Erdoğan on hyvin arvaamaton herra. Hän on loppujen lopuksi se, joka tekee päätöksen. Hän tekee sen pohjaten laskelmiin, joilla on suhteellisen vähän tekemistä Ruotsin kanssa.”

Lopullisesti Ruotsin Nato-tien aukeamisen ratkaisevatkin luultavasti keskustelut esimerkiksi juuri Yhdysvaltojen kanssa.

Yhdysvaltojen ulkoministeriön korkea virkamies Dereck Hogan sanoi viime viikon lopussa Reutersin mukaan, että Yhdysvallat odottaa Turkin ja myös Unkarin ratifioivan Ruotsin liittymispöytäkirjat hyvin pian, ennen Vilnan kokousta.

Yhtenä keskeisenä palasena yhtälössä saattavat olla Turkin havittelemat F-16-kaupat, jotka eivät ole edenneet Yhdysvaltojen kongressissa Ruotsin jäsenyyden viipyessä.

Pienen hyvän tahdon eleen Turkki sai kuitenkin jo Suomen jäsenyyden ratkettua, kun sille luvattiin pienempi modernisaatiopaketti F-16-koneisiin.

Mitä sitten tarkoittaisi, jos Ruotsin jäsenyys jäisi jumiin vielä pidemmäksi aikaa?

Muutaman kuukauden odotus tuskin muuttaisi kovin paljon.

Mikäli ratkaisu kuitenkin viipyisi pitkään, hankaloittaisi se esimerkiksi Naton puolustuksen suunnittelemista Pohjolan alueella, kun sotilasliitto nyt reivaa itseään uuteen asentoon.

Suomelle Ruotsin nopea pääsy sotilasliittoon onkin nyt keskeisin Nato-kysymys.

Se lienee keskeisesti esillä esimerkiksi, kun Yhdysvaltojen ulkoministeri Antony Blinken vierailee perjantaina Suomessa.

Myös Suomen, Ruotsin ja Turkin välisiä virkamieskeskusteluja on määrä jatkaa pian vaalien jälkeen, missä yhteydessä Suomen on mahdollisuus tuoda esiin kantojansa.

Natolle ratkaisu ennen Vilnaa olisi suotuisa paitsi käytännön syistä, myös koska se olisi toivottu yhtenäisyyden osoitus aikana, jona Euroopassa on sota. Kukaan tuskin haluaa Unkarin ja Turkin vastahangan vievän Vilnan kokouksessa huomiota.

Erdoğanillekin ovien avaaminen Ruotsille voisi lopulta tuoda etuja. Hän saisi paistatella kokouksen parrasvalojen keskellä suurena, suopeana johtajana.