Venäjä iski Kiovaan päiväs­aikaan: ”Vihollinen on muuttanut taktiikkaansa”

Kiovaan on tehty toukokuun aikana 16 ilmahyökkäystä, joista kaikki aiemmat yöaikaan. Kohteet ovat useimmiten sijainneet kaupungin laitamilla.

Venäjä on iskenyt Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan maanantaina poikkeuksellisesti päiväsaikaan. Kohteena on ilmeisesti ollut kaupungin keskusta. Asiasta ovat kertoneet muun muassa uutistoimistot Reuters ja AFP sekä uutismediat BBC ja CNN.

Britannian yleisradion BBC:n mukaan Venäjä on tehnyt Kiovaan toukokuussa yhteensä 16 ilmahyökkäystä. Aiemmat toukokuussa tehdyt hyökkäykset on tehty yöaikaan. Niiden kohteiksi on arvioitu valtiollinen infrastruktuuri ja ilmapuolustuskohteet Kiovan laitamilla, ei Kiovan keskusta, kuten maanantaina.

Poliisin asiantuntijat kantoivat Venäjän ohjuksen osaa Kiovassa maanantaina.

Ukrainan asevoimat sanoo ampuneensa maanantaina Kiovassa alas yhteensä yksitoista Venäjän ballistista ohjusta ja risteilyohjusta. Asiasta kerrottiin asevoimien Telegram-tilillä.

Ukrainan mukaan torjutut ohjukset ovat Iskander-M ja Iskander-K -ohjuksia.

"Ilmapuolustus on tuhonnut kaikki kohteet", asevoimat kirjoitti päivityksessään.

Venäjä taas väitti omassa tiedotuksessaan osuneensa kaikkiin kohteisiinsa.

Kiovan pormestarin Vitali Klytškon mukaan yksi ihminen on viety sairaalaan Podilin asuinalueella keskustan pohjoispuolella. Muista haavoittuneista tai merkittävästä tuhosta ei ainakaan välittömästi raportoitu.

Kiovaan on toukokuussa tehty 16 ilmaiskua. Pormestari Vitali Klytško tarkasteli asuinrakennuksen vaurioita Venäjän lennokki-iskun jälkeen 8. toukokuuta.

Kiovan kaupungin sotilashallinnon johtaja Serhi Popko sanoi CNN:n mukaan hyökkäyksen viittaavan siihen, että ”vihollinen on muuttanut taktiikkaansa”.

”Pitkään jatkuneiden pelkästään yöllä tehtyjen iskujen jälkeen se iski rauhalliseen kaupunkiin päiväsaikaan, jolloin useimmat asukkaat olivat töissä ja ulkona”, Popko sanoi CNN:n mukaan.

BBC:n mukaan asuinalueille putosi liekehtiviä palasia alas ammutuista ohjuksista.

AFP:n mukaan ilmahälytyksiin tottuneet Kiovan asukkaat pelästyivät voimakkaita räjähdyksiä ja hakeutuivat niiden myötä turvaan esimerkiksi metroasemille.

”Näin 6, 7 tai 8, jonkin määrän räjähdyksiä taivaalla. Sen takia tulin tänne kollegoideni kanssa”, Hreštšatykin metroaseman laiturilla AFP:n toimittajalle puhunut kiovalainen putkimies Maksim sanoi.

Paikalliset asukkaat hakeutuivat maanantaina Kiovassa turvaan metroasemalle.

Edellinen ilmahyökkäys Kiovaan tehtiin sunnuntain ja maanantain välisenä yönä.

Ukrainan asevoimat tiedottivat ilmapuolustuksensa tuhonneen yöllä 67 Kiovaan ammutusta 75 kohteesta.

Ukrainan sotilastiedustelun johtaja Kyrylo Budanov lupasi CNN:n mukaan Ukrainan kostavan Venäjän ilmaiskut ”hyvin pian”.

”Kaikki te Venäjällä, jotka edelleen uskoivat, tai ehkä unelmoivat, että he voivat pelotella Ukrainaa, haluan tuottaa teille pettymyksen – tämä ei ole totta. Kaikki ovat olleet ja ovat edelleen työpaikoillaan ja jatkavat työtään”, Budanov sanoi maanantaina CNN:n mukaan.

Venäjä on tehnyt laajoja iskuja Kiovan lisäksi myös muualla Ukrainassa. Iskuja on tehty muun muassa Etelä-Ukrainassa sijaitsevaan Odessan satamakaupunkiin sekä sotilaskohteeseen Hmelnytskyin alueella Länsi-Ukrainassa.

Venäjän puolustusministeriö tiedotti maanantaina iskeneensä edellisyönä pitkän matkan ohjuksilla Ukrainan ilmatukikohtiin ja osuneensa kaikkiin kohteisiinsa. Ministeriön mukaan hyökkäys osui komentokeskuksiin, tutka-asemiin, lentokalustoon sekä ase- ja ammusvarastoihin.

Reutersin mukaan Ukraina poikkeuksellisesti myönsi osumat sotilaskohteisiin ja kertoi, että Hmelnytskyin alueella oli viisi ilma-alusta poistettu käytöstä ja kiitorata korjattavana.