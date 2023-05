Useita ulkomaisia johtajia oli paikalla seuraamassa Bola Tinubun virkaanastujaisseremoniaa.

Afrikan väkirikkaimmassa valtiossa Nigeriassa maan uusi presidentti Bola Tinubu vannoi maanantaina virkavalansa.

71-vuotias Tinubu on pitkän linjan poliitikko, joka toimi Lagosin kuvernöörinä vuosina 1999–2007. APC-puoluetta edustava Tinubu voitti helmikuussa pidetyt presidentinvaalit 8,8 miljoonalla äänellä. Toiseksi tullut PDP-puolueen Atiku Abubakar keräsi ääniä 6,9 miljoonaa.

Useita ulkomaisia johtajia oli paikalla seuraamassa Tinubun virkaanastujaisseremoniaa. Vieraisiin lukeutuivat muun muassa Etelä-Afrikan presidentti Cyril Ramaphosa, Ruandan presidentti Paul Kagame ja Ghanan presidentti Nana Akufo-Addo.

Nigerian uudella hallinnolla on edessään suuria haasteita. Nigerian talouskasvu on ollut verkkaista ja köyhien määrä on kasvanut.