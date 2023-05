Mariupol, Melitopol ja Berdjansk sijaitsevat kaikki saman valtatien varrella. Ne ovat osa Venäjän tavoittelemaa maasiltaa Venäjältä Krimin niemimaalle.

Ukrainalaisviranomaiset raportoivat viikonloppuna hyökkäyksistä kolmeen eri kaupunkiin Venäjän miehittämässä Etelä-Ukrainassa: Mariupoliin, Melitopoliin ja Berdjanskiin. Räjähdyksistä kertoivat kaupunkiensa ulkopuolelta käsin toimivat Melitopolin pormestari Ivan Fedorov sekä Berdjanskin ja Mariupolin aluehallinnot.

The New York Times -lehden (NY Times) mukaan sotilasasiantuntijat ovat samaa mieltä siitä, että miehitetyille alueille kohdistuvien raketti-iskujen tarkoitus on heikentää Venäjän puolustusta alueilla ja mahdollistaa, että Ukraina voisi vallata alueitaan takaisin.

Mariupol, Melitopol ja Berdjansk sijaitsevat kaikki saman valtatien varrella. Ne ovat osa Venäjän täysmittaisella sodallaan tavoittelemaa maasiltaa Venäjältä Krimin niemimaalle. Kaupungit ovat mahdollisia kohteita Ukrainan vastahyökkäykselle, sillä ne vapauttamalla se saisi rikottua maasillan. Lisäksi kaupungit ovat Venäjälle tärkeitä niiden rautatieinfrastruktuurin vuoksi.

Asiantuntijat ovat pitkään pitäneet Zaporižžjan aluetta, jolla Melitopolkin sijaitsee, todennäköisenä kohteena Ukrainan odotetulle vastahyökkäykselle. Ukrainan maavoimien komentaja Oleksandr Syrskyi vihjasi maanantaina, että Ukraina on ”pian” siirtymässä ”hyökkäävämpiin toimiin”.

Ukraina ei ole sanonut tehneensä iskuja Etelä-Ukrainan miehitetyille alueille. Kuitenkin Ukrainan puolustusministeri Oleksi Reznikov sanoi sunnuntaina Britannian Ukrainalle toimittamien Storm Shadow -ohjusten osumatarkkuuden olleen "sata prosenttia". Niiden kantama on ainakin 250 kilometriä, joten niillä pystyy tekemään iskuja Venäjän miehittämille Etelä-Ukrainan alueilla.

Venäjän puolustusministeriö väitti sunnuntaina torjuneensa lauantaina kolme Storm Shadow -ohjusta ja kuusi Himars-rakettia.