Venäjä antoi pidätysmääräyksen sen jälkeen kun verkossa levisi videopätkä, jossa Graham näyttää iloitsevan venäläissotilaiden kuolemilla.

”Venäläiset kuolevat – Se on paras asia, johon olemme koskaan käyttäneet rahaa.”

Näin Yhdysvaltalainen republikaanipoliitikko Lindsey Graham näyttää julistavan verkossa leviävällä videopätkällä.

Videolla on liitetty yhteen kaksi toisiinsa liittymätöntä kommenttia. Se on kuitenkin saanut Venäjän antamaan Grahamista pidätysmääräyksen.

Asiasta kertovat esimerkiksi Britannian yleisradioyhtiö BBC, Venäjän valtio-omisteinen uutistoimisto Tass ja maanpaossa toimiva venäläisjulkaisu Meduza.

Venäjä on kovaan ääneen paheksunut lyhyttä videoklippiä. Esimerkiksi Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Marija Zaharova intoutui Telegramissa muistelemaan ”Yhdysvaltojen investointeja natsi-Saksaan”.

Kremlin lehdistötiedottaja Dmitri Peskov lausui Tassin mukaan, että maalle on vaikeaa kuvitella suurempaa häpeää kuin se, että sillä on Grahamin kaltaisia senaattoreita.

Vedomostin mukaan turvallisuusneuvoston varapuheenjohtaja ja Venäjän entinen presidentti Dmitri Medvedev kutsui Grahamia ”vanhaksi typerykseksi”.

Sunnuntai-iltana Venäjän tutkintakomitea ilmoitti, että sen puheenjohtaja Aleksandr Bastrykin nostaa oikeusjutun Grahamin ”russofobisten lausuntojen vuoksi”.

”Verkossa kiertävässä videossa yhdysvaltalaissenaattori Lindsey Graham ilmoitti tapaamisessaan Ukrainan presidentin kanssa Yhdysvaltojen rahallisesta osallistumisesta Venäjän kansalaisten kuoleman aiheuttamisessa”, tutkintakomitea kirjoittaa Telegram-kanavallaan.

Graham on ilmoittanut Twitterissä aikovansa kantaa pidätysmääräystä kuin kunniamerkkiä.

”Lopuksi, tässä on tarjous venäläisille ’ystävilleni’, jotka tahtovat pidättää minut koska kutsun Putinin hallintoa sotarikollisiksi: alistun kansainvälisen rikostuomioistuimen tuomittavaksi jos tekin”, Graham haastoi.

Toisin kuin voisi luulla, videon alkuperä ei ole venäläinen – vaan ukrainalainen.

Tarkemmin sanottuna se on alunperin peräisin Ukrainan presidentin kansliasta.

Viime perjantaina Graham tapasi Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin Kiovassa.

Tapaamisesta julkaistulla editoimattomalla englanninkielisellä videolla, joka näkyy tämän jutun alussa, Graham ja Zelenskyi kiittelevät toisiaan: Zelenskyi Yhdysvaltojen antamasta rahallisesta tuesta, Graham puolestaan ihailee ukrainalaisten sinnikkyyttä.

Graham toteaa videolla, että Ukrainan tukeminen on paras asia, johon Yhdysvallat on koskaan käyttänyt rahaa.

Sitten Graham kertoo, että myös yhdysvaltalaiset ovat aikoinaan joutuneet taistelemaan vapautensa puolesta.

”Vaihtoehtoina olivat vapaus tai kuolema”, Graham sanoo.

”Nyt te olette vapaita. Ja me tulemme olemaan [vapaita]”, Zelenskyi sanoo.

”Ja venäläiset kuolevat”, Graham päättää.

Verkossa kiertävä videoklippi on kuitenkin peräisin Zelenskyin viralliselta Telegram-kanavalta. Kanavalla julkaistiin perjantaina reilun minuutin pituinen, alkuperäisestä poikkeava koostevideo tapaamisesta.

Video on kuitenkin leikattu niin, että Grahamin kaksi toisiinsa liittymätöntä kommenttia esitetään peräkkäin, jutun alussa esitetyssä järjestyksessä. Lopputulos on, että Graham näyttää ukrainalaisten leikkaamalla videolla sanovan, että venäläisten tappaminen on paras asia, mihin Yhdysvallat on koskaan käyttänyt rahaa.

Juuri tämä pätkä on muusta videosta ja kontekstista irrotettuna päätynyt verkossa kiertävään videoon ja venäläispoliitikkojen paheksuttavaksi.

Venäläisten ei tarvinnut väärentää mitään. Riitti, että pätkän irrotti kontekstistaan.