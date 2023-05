Prigožin väitti myös, että Wagnerilla on hyvät suhteet Venäjän presidentti Putiniin

Yksityisarmeija Wagnerin johtaja Jevgeni Prigožin on vastannut Venäjällä tunnetun sotabloggarin Igor Girkinin väitteisiin siitä, että Prigožin suunnittelee maassa vallankaappausta. Äärikansallismielinen Girkin, Venäjän tiedustelupalvelun FSB:n entinen upseeri, esitti väitteensä viikonloppuna.

Yhdysvaltalaisen ajatushautomon Institute for the Study of Warin (ISW) mukaan Prigožin kielsi suunnittelevansa vallankaappausta. Syyksi hän kertoi, ettei Wagnerilla ole riittävästi sotilaita sellaisen toteuttamiseen. Prigožin väitti Telegram-viestissään myös, että Wagnerilla on hyvät suhteet Venäjän presidenttiin Vladimir Putiniin.

Prigožin on viime aikoina haukkunut toistuvasti Venäjän ylintä johtoa, useiden – myös ISW:n – tulkintojen mukaan myös suoraan Putinia, vaikkei ole häntä kritiikeissään nimeltä maininnutkaan. Girkin syytti Venäjän johtoa myös siitä, ettei se ole puuttunut Prigožinin puheisiin.

ISW:n mukaan Prigožin vihjasi viestissään epämääräisesti, että jos joku Venäjällä vallankaappausta suunnittelisi, se voisi olla puolustusministeri Sergei Šoigu, koska tällä on suora yhteys Venäjän asevoimien erikoisjoukkoihin.