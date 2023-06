Kiovalainen Kateryna Tyhnenko kirjoittaa siitä, mitä näkee tapahtuvan taivaalla nyt. Kiovassa ja Venäjällä.

Lennokki-iskut ovat jatkuvia. Tällä viikolla Venäjä on kiusannut niillä kotikaupunkiani. Kiovan ilmapuolustus toimii. Jossain puhutaan ”sodan uudesta vaiheesta”. Olen täysin kyllästynyt näihin ”vaiheisiin”, minulle sellaisia ei ole. Kyse on koko ajan ollut tästä samasta: Koko täysimittaisen hyökkäyssodan ajan Venäjä on pommittanut Ukrainaa ohjuksilla ja lennokeilla. Jotakin räjähtää jossakin joka ilta, yö ja aamu.

Ainoa asia, mikä Kiovassa on muuttunut, on se, että nyt Ukrainalla on enemmän ilmapuolustusta. Vuosi sitten en olisi voinut kuvitellakaan, että noin 90 prosenttia ilmaiskuista tänne estetään onnistuneesti. Se tekee elämästämme vähemmän vaarallista.

Aamuyöllä 29. toukokuuta kirjoitin kuitenkin muistiin: En jaksa enää. Viimekään yönä ei saanut nukuttua. Kuulen lennokkeja, kuulen, miten ilmapuolustus toimii.

Uskalsin katsoa ikkunasta, kuvasin videon.

Näin ilmapuolustusjärjestelmän osuvan lennokkiin taivaalla aivan sen kerrostalon kohdalla, missä ystäväni asuu.

Ilmeisesti toimivan puolustuksen takia iskut yltyvät, nyt niitä tulee jopa päivänvalossa.

Maanantaina aamupäivällä hälytys tuli kello 11.09. Näin taas ilmapuolustuksen jälkiä taivaalla.

Ja isäni soitti taas kysyäkseen, olenko kunnossa.

Toukokuun viimeinen sunnuntai on Kiovan päivä. Kiova perustettiin vuonna 482 jKr. Kaupunki täytti siis 1541 vuotta. Mitä se on tässä kunnioitettavassa iässä? Vapauden kaupunki, urheiden ihmisten kaupunki, yhtenäisyyden kaupunki. Kotikaupunkini, voimapaikkani.

Me asumme täällä, ja Venäjä onnittelee meitä iskuin.

Meillä asukkailla ei ole mitään käsitystä siitä, mihin he yrittävät osua. Mihin tahansa? Kuka niitä tänne ohjelmoi, mistä? En tiedä.

Seuraus on se, että me emme nuku. Väsymyksessä vaarasta lakkaa välittämästä mutta samalla on aivan liian stressaantunut ja hermostunut nukkuakseen.

En mene kaupungille juhlimaan Kiova-päivää.

En halua edes ajatella sitä, että jossain tuolla on ihmisiä, jotka suunnittelevat tällaista. Heidän kätensä ovat veressä. Miten jotakin näin epäinhimillistä voi tapahtua?

Ilmapuolutus toimi Kiovan taivaalla maanantaina aamupäivällä. Jäljet sen hajottamasta lennokista.

Aamuisin me aina kuitenkin ryhdistäydymme ja toimimme kuten arkena toimitaan. Vanhempani aloittavat työt, pikkuveljeni menee kouluun. Jos yö on ollut todella äänekäs ja rauhaton, oppilailla on lupa aloittaa myöhemmin ja nukkua pidempään. Jos ilmahälytyksiä on ollut vielä aamulla ennen kello yhdeksää, se tarkoittaa, että koulua käydään sinä päivänä etänä.

Elämä joka tapauksessa jatkuu. Koulut, yliopistot, ravintolat, kahvilat, toimistot, tehtaat, ne kaikki jatkavat, tai ainakin suurin osa niistä. Ihmiset ovat sopeutuneet. Me ymmärrämme ja tuemme toisiamme tässä kamalassa tilanteessa. Ei ole vaihtoehtoa.

On sanottavan, että tämä on jollakin hirvittävällä tavalla myös inspiroivaa.

Kiovan pormestari ilmoitti, että tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä pääkaupungin talouskehitys on ollut huomattavan myönteistä. Sodan tarpeisiin vastaavat yritykset tietenkin kukoistavat. It-yritykset ovat nopeimmin pystyneet muuntamaan itsensä uuteen aikaan.

Ehkäpä mietitte sitä, mitä viimeaikaiset iskut Venäjällä nyt ovat? Belgorodissa, lennokit Moskovassa.

En tiedä.

Mutta seuraan uutisia, luen viestejä. Jotkut vitsailevat sanomalla, että ”no niin, sanoiko joku että vastahyökkäys tulisi olemaan Ukrainan maaperällä?”

Ja jotkut muistuttavat, että Belgorodkin kuului Ukrainaan vuoteen 1918 saakka, kunnes bolsevikit vain perustivat valtansa.

Näyttää, että Venäjällä toimivat ovat venäläisiä, jotka vastustavat heidän nykyvaltaansa. Ihmiset yrittävät muuttaa jotakin.

Yksi Venäjän propagandan eniten käyttämistä viesteistä on se, että ”Ukraina on pommittanut Donbasia kahdeksan vuotta ja aiheuttanut sisäisen konfliktin, joten meidän piti tulla auttamaan siviilejä”.

Nyt näyttää siltä, että tuo sisäinen konflikti on Venäjällä.

Universumilla on ihmeellinen huumorintaju.

Täällä Ukrainassa -sarjaan kirjoittavat ja kuvaavat harkovalainen Ekaterina ”Katya” Pereverzeva, kiovalainen Kateryna Tyhnenko ja Donbas Frontliner -nettimedian kuvaaja Andri Dubtšak, joka kiertää etulinjassa ja selustassa. Tuotanto: Tuija Pallaste / HS