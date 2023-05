Lennokki-iskut Moskovaan osoittivat Venäjän ilmapuolustuksen aukot, arvioivat HS:n haastattelemat asiantuntijat.

Moskovaan tiistaina tehdyt lennokki-iskut näyttävät HS:n haastattelemien asiantuntijoiden mukaan hyvinkin Ukrainan tekemiltä.

Venäjä on syyttänyt iskuista Ukrainaa, joka taas on kiistänyt olevansa niiden takana.

Esimerkiksi Viron sotilastiedustelun entinen päällikkö, reserviupseeri Sten Reimann arvioi, että isku voi olla alkua Ukrainan vastahyökkäykselle. Iskun tarkoituksena oli hänen mukaansa osoittaa Venäjän puolustuksen heikkoudet ja näin syödä hyökkääjävaltion taistelutahtoa.

Sten Reimann

Reimann on on valmistunut Suomen Maanpuolustuskorkeakoulusta erikoisalanaan ilmapuolustus. Hän on työskennellyt armeijauransa jälkeen vuodesta 2012 miehittämätöntä sotilasteknologiaa kehittävissä yrityksissä. Nykyisin hän työskentelee eri lennokkiyritysten viennin edistäjänä ainakin Ukrainassa ja Saudi-Arabiassa.

”Videolla näkyy suurikokoinen miehittämätön lennokki. Sellaisella voi iskeä Moskovaan mistä ilmansuunnasta tahansa 600 kilometrin etäisyydeltä”, Reimann arvioi HS:lle puhelimitse.

Moskovasta on Ukrainan rajalle noin 600 kilometriä.

Reimannin mukaan lennokki-isku osoittaa, ettei Venäjän ilmapuolustus toimi. Samaan tapaan hiljattain Ukrainasta Belgorodin alueelle Venäjälle tulleet joukot näyttivät aukon maarajan valvonnassa, hän sanoo.

”Moskovalaiset ymmärtävät, että sota on heidän pihallaan”, hän sanoo.

”Sota ei ole sitä, että yhdet istuvat selät kumarassa Kiovassa, kun toiset pommittavat. Ukrainalaiset eivät pelkää.”

Myös Viron ulkomaantiedustelun entinen päällikkö, suosittu turvallisuuspolitiikan kommentoija Rainer Saks pitää loogisena, että isku Moskovaan olisi jatkoa epäillyille Ukrainan lennokki-iskujen sarjalle Venäjän sotilaskohteisiin toukokuussa.

Rainer Saks

”Venäjä on viime päivinä iskenyt kiivaasti Kiovaan saadakseen strategisen aloitteen ja aiheuttaakseen toivottomuuden tunnetta. Isku Moskovaan tasapainottaa kuvaa”, Saks sanoo.

Myös sotatietieteiden dosentti Ilmari Käihkö arvioi, että tiistain lennokki-isku näyttää Ukrainan tekemältä. Isku on Venäjälle nöyryytys ja pakottaa moskovalaiset näkemään, että maa on sodassa.

Sotatieteiden dosentti Ilmari Käihkö

”Iskut osoittavat pääkaupungin asukkaille, että rajoitettu sotilasoperaatio ei ole hirveän rajoitettu, eikä se mene niin hyvin kuin viranomaiset sanovat”, Käihkö sanoo.

Aiemmin Ukrainan tekemiksi epäillyt lennokki-iskut sen rajojen ulkopuolella ovat kohdistuneet sotilaskohteisiin tai Venäjän armeijan toimintaa tukeviin bensiinisäiliöihin, kun nyt vähintään palasia on iskun seurauksena pudonnut asuinalueelle Moskovassa.

Reserviupseeri Reimann on kuitenkin vakuuttunut, ettei asuinalue ollut iskujen kohde.

”Venäjän tarinan siviilikohteesta voi unohtaa”, hän sanoo.

Miehittämättömillä lennokeilla on Reimannin mukaan valmistajamaasta riippumatta ongelmia korkeuden arvioinnissa. Jäljet kerrostaloon ovat voineet aiheutua lennokista, Venäjän ilmatorjunnasta tai sen pudottamasta lennokista.

Moskova on täynnä sotilaskohteita. Kyseiset lennokit pystyvät kuljettamaan 10–50 kilogrammaa räjähdettä.Jos kohde olisi ollut kerrostalo, seuraukset olisivat paljon tuhoisampia, Reimann perustelee.

Käihkö taas pitää nöyryytyksenä Venäjälle sitä, että Moskovan ilmapuolustus on pettänyt.

”On mahdollista, että lennokeilla oli sotilaskohde. Pääasia oli osoittaa kykyä iskeä jonnekin Moskovaan”, sanoo Käihkö.

Ukrainalla ei ole tapana ilmoittaa osumista sotilaskohteisiin, vaan ainoastaan siviilikohteisiin. Käihkö arvelee, ettei myöskään Venäjä kerro kaikista osumista.

”Moskovassa on gps-häirintä päällä. Se voi vaikuttaa osumatarkkuuteen. Se, että jonnekin voi osua, alleviivaa iskun psykologista vaikutusta”, hän sanoo.

Vaikka iskun jälkien putoaminen asuinalueelle Moskovassa on uutta, asiantuntijat eivät näe sen vaikuttavan Ukrainan kansainväliseen asemaan.

”Olemme nähneet videoita, kuinka ukrainalaiset juoksevat piiloon sireenien soidessa. Venäjä on syyllistynyt siviilien vastaiseen terroriin. Ukrainan on oltava varovainen, ettei se syyllisty samaan”, sanoi Käihkö.

”Se, joka ei halua tukea Ukrainaa, löytää aina syyn”, sanoo puolestaan Saks.

Lennokki asuinalueella Moskovassa ei Reimannin mukaan merkitse sodan uutta vaihetta.

”Uusi vaihe sodassa on sitten, kun Venäjä ei enää jaksa hyökätä”, sanoo Reimann.