Moskovassa lennokki-iskujen kohteiksi joutuneiden talojen ja naapuruston asukkaat arvelevat, että kyseessä on Ukrainan kosto Venäjän tekemistä iskuista.

Moskova

Moskovalaisten lähiöiden asukkaat ovat selvinneet lennokki-iskusta säikähdyksellä, jos ovat edes säikähtäneet.

Moskovassa tehtiin tiistaiaamuna lennokki-iskuja, joiden seurauksena kolme asuintaloa vahingoittui kaupungin luoteisosan lähiöiden eri osissa. Kukaan ei loukkaantunut vakavasti, mutta kahden ihmisen kerrotaan tarvinneen sairaanhoitoa paikan päällä. Rakennukset vaurioituivat lievästi.

Yksi kerrostaloista sijaitsee Profsojuznaja-kadulla lähellä Beljajevon metroasemaa. Vielä puolenpäivän jälkeen uuden 19-kerroksisen talon ympärillä pyöri poliiseja ja hätätilaministeriön virkamiehiä. Leikkikentällä ei ollut tilaa lapsille, koska siellä päivystivät venäläiset ja ulkomaalaiset tiedotusvälineet.

Kerrostalon asukkaita oli evakuoitu aamulla räjähdyksen jälkeen läheiselle koululle numero 170 aamupäivän ajaksi. Evakuoitujen joukossa oli lähinnä iäkkäitä ja eläkeläisiä, sillä työikäiset olivat lähteneet töihin.

Tiedotusvälineet päivystivät lennokki-iskun kohteena olleen asuinkerrostalon leikkikentällä Profsojuznaja-kadulla Moskovan lounasosan lähiössä.

Lennokki osui Dmitrin kotitalon rapun ylimpiin kerroksiin Profsojuznaja-kadulla. Hänet evakuoitiin naapureiden kanssa läheiselle koululle.

Yksi evakuoiduista eli työkyvyttömyyseläkkeellä oleva Dmitri kertoi kuulleensa jonkinlaisen räjähdyksen äänen noin kello viiden maissa.

”Lennokki osui meidän rappumme 16:nteen kerrokseen. Pian sen jälkeen tuli poliisi ja alkoi evakuoida meitä.”

Naapuri, eläkkeellä oleva lääkäri Galina, sanoi heränneensä siihen, kun viranomaiset soittivat ovikelloa kello kuusi.

”He sanoivat, että ottakaa henkilötodistuksenne ja menkää ulos. Otin täysin rauhallisesti paperini ja menin rauhallisesti ulos. Ulkona olikin jo poliisivartio ja talo piiritetty. Näin kaikki naapurini ulkona. Kaikki olivat rauhallisia”, hän kertasi koulun pihalla.

Galinan ja Dmitrin mukaan lennokki osui ainoastaan yhteen talon asuntoon. Ulospäin 19-kerroksessa rakennuksessa ei ollut puolenpäivän aikaan havaittavissa enää minkäänlaisia vaurioita.

”Kaikki on jo korjattu ja siivottu. Talo suljettiin heti, eikä ketään päästetty sisään”, Dmitri selitti.

Koululla asukkaille oli tarjottu ruokaa ja halukkaille myös lääkärin ja psykologin apua. Dmitri ja Galina pääsivät jo aiemmin kotiin, mutta palasivat koululle vielä evakuoiduille tarjottavalle lounaalle, borssikeitolle ja pelmeneille.

Galina ei yllättynyt lennokki-iskusta, vaan sanoi jopa odottaneensa sitä. Hänestä on selvää, että iskun takana on Ukraina. ”Ukrainalaisia on paljon vieraina, paljon pakolaisina ja on vielä sellaisiakin, jotka tekevät tällaista.”

Asukkaat arvelivat, että iskun takana on Ukraina ja kyseessä kosto Venäjän tekemästä laajasta iskusta Kiovaan maanantaina. Myös Venäjän johto on syyttänyt iskusta Ukrainaa, mutta Ukraina on kiistänyt osallisuutensa.

Venäjän presidentti Vladimir Putin kommentoi tiistaina, että Ukraina provosoi Venäjää vastatoimiin. Putin pyrki väittämään, että Venäjä iskisi Ukrainassa vain sotilaskohteisiin, kun taas Ukraina kohdistaisi iskunsa siviilikohteisiin.

Galinan mielestä lennokki-iskussa ei ole mitään uutta ja ihmeellistä. Hän sanoi jopa odottaneensa ukrainalaisten vastaiskua Moskovaan.

”Täällä ihmetellään, että miten on mahdollista ja miten tänne asti voi lentää. Minä olen vastannut, että kaupunkihan on heitä täynnä! Ei ainoastaan ystäviä, vaan myös vihollisia. Ukrainalaisia on paljon vieraina, paljon pakolaisina ja on vielä sellaisiakin, jotka tekevät tällaista”, hän sanoi.

”Vaikka meillä ei ole ollut mitään ukrainalaisia vastaan. Heidän joukossaan on edelleen paljon hyviä ihmisiä, mutta heille ei puhuta siellä totta ja he pitävät meitä hirviöinä.”

Lähistöllä asuva insinööri Vladimir oli pyöräillyt BMW-merkkisellä polkupyörällään katsomaan, mitä naapurustossa oikein tapahtuu. Alueella asuvat ystävät olivat kertoneet aamulla kuulemastaan räjähdyksestä.

”Tämä on sotaa ja menee vielä pahemmaksi”, hän ennusti.

”Mutta valtameren takana joku on päättänyt, että täytyy sotia, eikä sille mahda mitään. On ilmiselvää, että vika löytyy valtameren takaa. He hallitsevat epäsuorasti Eurooppaa. Ja me puolustaudumme.”

Lennokki-iskujen jäljet kiinnostivat moskovalaisten lähiöiden asukkaita tiistaina aamupäivällä. Moni kertoi heränneensä yöllä räjähdyksen ääneen.

Lennokki-iskussa eniten vaikutti kärsineen Atlasova-kadulla sijaitseva 25-kerroksinen asuintalo. Alas kadulle asti näkyi, miten ylimmän kerroksen asunnon ikkunat olivat hajonneet ja julkisivu mustunut.

Poliisi oli eristänyt rakennuksen. Tiedotusvälineet ja monet uteliaat ohikulkijat kuvasivat taloa Atlasova-kadun toiselta puolelta.

Vanhempainvapaalla oleva Jekaterina pysähtyi kuvaamaan rakennusta kännykällään yhdeksän kuukauden ikäisen lapsensa kanssa. He asuvat iskun kohteena olleen talon takana, aivan sen naapurissa.

Jekaterina kertoi kuullensa aamuyöllä kello 4.15 jonkinlaisen äänen, kuin poksahduksen. Television aamu-uutisista oli selvinnyt, että kyseessä oli lennokki-isku.

”Pelottavaa. En tiedä, mitä tekisin ja mihin menisin, jos meidän asunnossamme kävisi näin.”

”Olemme uutisista kuulleet, että Belgorodin alueella tapahtuu tällaista. Uskomatonta, että Moskovassakin, en olisi odottanut. Ajattelin, ettei tällaista pitänyt olla Moskovassa.”

Sotatilannetta hän kuvaili Venäjällä kiistanalaiseksi.

”Toisaalta haluaisi tukea Venäjää, mutta olen pahoillani Ukrainassa kärsivien siviilien puolesta. Hyvin pahoillani.”

Nainen puhkesi kyyneliin. Hän on muuttanut Moskovaan muualta, ja kotikaupungin vanhoja ystäviä ja luokkakavereita palvelee Venäjän armeijassa. Jekaterinan mukaan moni heistä moni on ollut sodassa alusta asti. Moni on jo kuollut.

”Suren sekä venäläisiä että ukrainalaisia kuolleita.”

Kerrostalon vaurioita tutkittiin Ulitsa Atlasova 11:ssä sijaitsevan 25-kerroksisen talon yläkerroksissa.