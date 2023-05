Lennokki-iskut Moskovaan horjuttavat venäläisten turvallisuudentunnetta ja kuormittavat ilmatorjuntaa. Ne voivat kuitenkin myös tarjota Kremlille syyn liikekannallepanoon ja pelästyttää Ukrainan läntiset tukijat, kirjoittaa HS:n toimittaja Jussi Konttinen.

Kun kävin Venäjällä vuosi sitten, eräs vanhempi nainen valitti, että vain tyhmyrit eivät ymmärrä, että sota voi laajeta myös Venäjälle.

”Etenkin tänne, lähelle Ukrainaa”, hän sanoi.

Jussi Konttinen

Ajatus tuntui tuolloin kaukaiselta Kaspianmeren rannalla sijaitsevassa Kalmukiassa 500 kilometrin päässä Ukrainasta.

Naisen kommentti palasi mieleen, kun mahdollisesti yli 30 lennokkia ohjautui tiistaina Moskovaan, yli tuhannen kilometrin päähän Ukrainan rajasta.

Ilmeisesti kolme ammuttiin alas Rubljovkassa, Venäjän eliitin asuma-alueella, jonka lähellä Vladimir Putinkin majailee. Yksi osui korkeaan taloon keskeisellä Leninin valtakadulla.

Tätä ennen lennokki-iskuja on nähty muun muassa Volgalla, Keski-Venäjällä ja Pihkovan alueella asti. Toukokuun alussa kaksi lennokkia lensi suoraan Kremliin.

Venäjä taas on moukaroinut Ukrainaa armotta jo 15 kuukautta. Viime aikoina se on iskenyt iranilaisilla lennokeilla Kiovaan ja muualle maahan lähes päivittäin. Viime yön iskuissa kuoli yksi ihminen. Kiovassa Ukraina pystyy ampumaan lennokkeja alas, mutta ilmatorjuntaa ei riitä koko maahan.

Ukrainan on tavallaan pakkokin vastata iskuihin jollakin tavalla.

Monille ukrainalaisille kuvat vaurioituneista taloista Moskovassa ovat balsamia haavoihin: ”Jo oli aikakin!”

Myös oppositiomieliset venäläiset ovat kommentoineet niitä tyyliin: sitä saa, mitä tilaa. Sota ei ole enää vain Ukrainassa, se on Venäjällä.

Jos oletamme, että Ukraina oli keskiviikon iskujen, Kremliin lentäneiden lennokkien ja Belgorodin alueelle tunkeutuneiden ”legioonalaisten” takana, kyse on lähinnä symbolisista hyökkäyksistä, eräänlaisesta trollauksesta, joka ei suoraan vaikuta sotatilanteeseen.

Ovatko iskut osa vastahyökkäystä vai ovatko ne päinvastoin oire siitä, ettei Ukraina ole vieläkään saanut tarvittavaa aseistusta lyödäkseen Venäjän rintamalla?

Sotilaallinen järki iskuissa liittyy ilmatorjunnan rasittamiseen. Ne pakottavat Venäjän suojaamaan kaupunkejaan. Venäjän lennokki-iskut Ukrainassa pyrkivät samaan. Selustaan sijoitettava ilmatorjuntakalusto on pois rintamalta.

Toinen pyrkimys voi olla osoittaa venäläisille, että sota tulee lähellenne. Sota on etäännytetty moskovalaisten arjesta, mutta iskut horjuttavat turvallisuudentunnetta.

Tähän sisältyy myös riskejä.

Venäjälle se tarjoaa tukea argumentille, jonka mukaan ”Kiovan regiimi” todella uhkaa sitä.

Toistaiseksi Venäjä ei ole kuitenkaan käyttänyt tätä propaganda-aseena uuden liikekannallepanon aloittamiseen.

Lännessä on vähitellen lämmetty ajatukselle, että Ukrainakin voi iskeä Venäjälle. Esimerkiksi Saksan puolustusministeri Boris Pistorius lausui asiasta huhtikuun lopulla.

Tämä kuitenkin tarkoittaa iskuja huoltoreitteihin, sotilaskohteisiin ja öljyvarastoihin, ei siviilien kerrostaloihin.

Iskut siviilikohteisiin eivät ole hyväksyttäviä, mutta tätä kirjoitettaessa varmaa ei edes ole, olivatko lennokit varustettu räjähteillä vai oliko kyse pelkästä pelottelusta.

Yksi kuva tuhoutuneesta moskovalaisesta keittiöstä ei vielä riitä kääntämään yleistä mielipidettä lännessä, mutta Ukrainan kannalta kyse on nuorallatanssista.

Jatkuvilla lennokki-iskuilla on ulottuvuutensa myös Suomessa. Sota on ensimmäinen, jossa miehittämättömiä lennokkeja käytetään tässä mittakaavassa. Siihen on herätty myös Suomessa. Puolustusvoimat on alkanut toden teolla hankkia lennokkeja ja kouluttaa varusmiehiä niiden käyttöön.